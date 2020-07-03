Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСФР
Федеральная служба по финансовым рынкам
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 86
ФСФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шамолин Михаил 103 3
|Швецов Сергей 6 3
|Хомяк Юрий 34 2
|Швецов Владимир 28 2
|Провоторов Александр 146 1
|Уваров Алексей 11 1
|Моисеев Алексей 30 1
|Попов Алексей 319 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Демидов Руслан 10 1
|Агамирзян Игорь 55 1
|Дмитриев Николай 13 1
|Курляндчик Владимир 4 1
|Сафронов Андрей 2 1
|Колпаков Антон 42 1
|Александров Дмитрий 5 1
|Макаров Станислав 111 1
|Черногоров Андрей 62 1
|Путин Владимир 1828 1
|Слизень Виталий 143 1
|Морозов Вячеслав 14 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Иванов Михаил 63 1
|Васильева Ольга 15 1
|Массух Илья 192 1
|Захаров Андрей 28 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Силуанов Антон 52 1
|Русанов Сергей 44 1
|Никифоров Николай 1126 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2197 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768166, в очереди разбора - 671850.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768166, в очереди разбора - 671850.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru