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ФСФР
Федеральная служба по финансовым рынкам


03.07.2020 Инвестиционную «дочку» Danycom возглавил Сергей Русанов 1
25.01.2016 Правительство Вологодской области сокращает расходы на связь с помощью VideoMost 1
13.10.2014 ИТ-бюджеты страховщиков: акценты автоматизации 1
06.10.2014 Проект iCore сохранил клиенту инвестиции в BI за 10 лет 1
29.09.2014 Андрей Черногоров: Бизнес ошибочно считает себя более эффективным собственником, чем государство 1
03.06.2014 «Доверительная Инвестиционная Компания» ведет учет ценных бумаг с помощью «1С-Рарус:Бэк-офис» 1
04.03.2014 «Регион Траст» автоматизировал внутренний учет с помощью «1С-Раруса» 1
10.02.2014 «Синимекс» выпустила новый продукт для банковского сектора — «Модуль Интеграции с Репозитарием» 2
04.09.2013 МСФО-отчетность страховщиков: начался переход с Excel на профильные ИТ-решения 1
21.08.2013 Кадровый голод: сколько стоит ИТ-специалист в банке 1
07.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал инвестиционную компанию «Парити Капитал» 1
28.06.2013 ИТ в страховании: мобильность и "облака"... подождут 2
19.06.2013 ИТ-нужды страхования: "нежданное" МСФО, аналитика и фронт-офис 3
13.06.2013 «1С-Рарус» автоматизировал управление ценными бумагами и ПИФами в УК «Созидание» 1
10.06.2013 Акции ИКТ-компаний кидает из жара в холод 1
05.06.2013 «СтарБанк» автоматизировал дилерскую и брокерскую деятельность с помощью «1С-Раруса» 1
21.05.2013 ФСФР развернула веб-видеоконференции VideoMost 7
16.05.2013 «1С-Рарус» автоматизировал бэк-офис компании «Ренессанс Управления Инвестициями» 1
18.01.2013 «Гарант» стал доверенным удостоверяющим центром «Сибирской торговой площадки» 1
17.01.2013 «1С-Рарус» автоматизировал учет ценных бумаг в «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» 1
28.09.2012 «ФогСофт» завершил внедрение системы онлайн-кредитования С2С «БезБанка» 1
14.06.2012 «Универ Капитал» организовала дистанционное брокерское обслуживание с помощью BSS 1
06.06.2012 ФСФР оштрафовала ММВБ-РТС за 4-часовой сбой на бирже на 300 тыс. руб. 3
18.05.2012 Сбой на ММВБ-РТС привел к усилению ИТ-блока вместо репрессий 1
25.04.2012 Из-за очередного сбоя ИТ-блок ММВБ-РТС ждут репрессии 2
17.04.2012 Inoventica увеличила уставный капитал в 1000 раз 1
13.03.2012 АФК «Система» уводит «Ситроникс» с биржи 1
13.03.2012 РТИ намерена выкупить у миноритарных акционеров «Ситроникса» до 36,926% акций 3
28.12.2011 «Роснано» и «Росатом» приобрели по 25% акций технопарка «Саров» 1
29.11.2011 Прорыв: hi-tech-инвесторам в России разрешили не создавать юрлица 1
26.10.2011 Власти: кто-то манипулирует акциями “Ростелекома” 4
14.10.2011 19 октября в Москве состоится конференция «Технологические решения для торговли финансовыми инструментами и контроля рисков» 1
30.08.2011 Информация о готовности ведомств к оказанию электронных госуслуг стала доступна в интернете 1
27.07.2011 «Ростелеком» готовится к объединению всех выпусков своих обыкновенных акций 2
05.04.2011 МТС завершила присоединение «Комстар-ОТС» 1
14.12.2010 BSS создала систему дистанционного брокерского обслуживания для «РИК-Финанс» 1
26.10.2010 Мошенников на российских биржах ищет британское ПО 9
16.07.2010 Совет директоров «Комстара» рекомендовал акционерам принять предложение МТС о выкупе до 9% акций 1
13.07.2010 «Комстар» получил добровольное предложение МТС о приобретении до 9% акций 1
01.07.2010 Госинвестиции в ИТ: Минкомсвязи не готово брать риски на себя 2

Публикаций - 55, упоминаний - 86

ФСФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-Рарус 539 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
АФК Система ПАО 998 3
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
Virtu Systems - Вирту Системс 4 2
Ситроникс - Sitronics 566 2
РТИ 122 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Oracle Corporation 3363 2
3779 2
Астерос - Asteros 531 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
NICE Systems 41 1
Электронный экспресс 10 1
Oracle Россия и СНГ 112 1
SAP SE 3220 1
Vertica 20 1
FogSoft - ФогСофт 42 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Прогноз 197 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Микротест 177 1
Инфосистемы Джет 675 1
Microsoft Corporation 11168 1
ARQA Technologies 5 1
Facebook 3768 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
HP Inc. 2937 1
iCore 45 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
SAS Institute 597 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 10
РТС - Фондовая биржа 168 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 4
Росгосстрах 182 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Благосостояние НПФ 32 1
Allianz - Страховая компания 19 1
Danycom.Mobile - Strimbroker - Инвестиционная компания Стрим 2 1
Citigroup 114 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Deutsche Bank 130 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Транснефть 159 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Уралсиб Банк 390 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
Роснано 456 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 161 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Росинфокоминвест 39 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Microsoft Office 1950 3
Java - Язык программирования 1180 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Red Hat Linux 44 1
1С:Бухгалтерия 398 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
BSS BS-Client ДБО 110 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
Шамолин Михаил 103 3
Швецов Сергей 6 3
Хомяк Юрий 34 2
Швецов Владимир 28 2
Провоторов Александр 146 1
Уваров Алексей 11 1
Моисеев Алексей 30 1
Попов Алексей 319 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Демидов Руслан 10 1
Агамирзян Игорь 55 1
Дмитриев Николай 13 1
Курляндчик Владимир 4 1
Сафронов Андрей 2 1
Колпаков Антон 42 1
Александров Дмитрий 5 1
Макаров Станислав 111 1
Черногоров Андрей 62 1
Путин Владимир 1828 1
Слизень Виталий 143 1
Морозов Вячеслав 14 1
Брюквин Юрий 196 1
Иванов Михаил 63 1
Васильева Ольга 15 1
Массух Илья 192 1
Захаров Андрей 28 1
Духовницкий Олег 91 1
Шувалов Игорь 64 1
Сыкулев Андрей 57 1
Силуанов Антон 52 1
Русанов Сергей 44 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 17
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Европа 3788 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Россия - Саров 92 1
Кипр - Республика 248 1
Россия - Воронеж 693 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Америка 466 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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