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Кулиш Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Кулиш Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Гостомельский Алексей 14 3
|Вьюгин Олег 8 3
|Рябюк Владислав 3 3
|Дмитриев Кирилл 111 3
|Касимов Игорь 17 3
|Мацоцкий Сергей 177 3
|Аммосов Юрий 46 3
|Скатерщиков Сергей 3 3
|Милованцев Дмитрий 110 3
|Гамзин Михаил 10 3
|Дубинский Илья 6 3
|Лучин Александр 5 3
|Калмыков Максим 3 3
|Ломакина Елена 5 3
|Трифонова Анна 4 3
|Волож Аркадий 254 3
|Марголит Геннадий 7 3
|Дворкович Аркадий 211 3
|Бяхов Олег 59 3
|Ускова Ольга 167 3
|Краснов Михаил 84 3
|Сакович Владимир 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148931 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 3
|Израиль 2753 3
|Индия - Bharat 5538 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
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