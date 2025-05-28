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Кулиш Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 МФТИ и «Сколтех» открывают магистерскую программу двух дипломов для подготовки специалистов на стыке науки и бизнеса 1
24.10.2024 «Сколтех» и МФТИ запустили программу академической мобильности 1
24.11.2006 28 ноября пройдет круглый стол "Инфокоммуникации России: опыт и перспективы инвестиционных проектов" 1
22.11.2006 28 ноября пройдет круглый стол "Инфокоммуникации России: опыт и перспективы инвестиционных проектов" 1
20.11.2006 28 ноября пройдет круглый стол "Инфокоммуникации России: опыт и перспективы инвестиционных проектов" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кулиш Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

EY - Ernst & Young Global 373 3
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 3
Компьюлинк ГК - Compulink 439 3
Yandex - Яндекс 7720 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 3
Verysell - Верисел 317 3
Cisco Systems 5155 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 3
АйТи 1382 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 3
Intel Capital 148 3
Societe Generale Group - Kleinwort Hambros - Kleinwort Wasserstein - Kleinwort Benson 15 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1688 3
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 39 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 939 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3121 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2253 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3826 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 316 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4677 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14092 1
Гостомельский Алексей 14 3
Вьюгин Олег 8 3
Рябюк Владислав 3 3
Дмитриев Кирилл 111 3
Касимов Игорь 17 3
Мацоцкий Сергей 177 3
Аммосов Юрий 46 3
Скатерщиков Сергей 3 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Гамзин Михаил 10 3
Дубинский Илья 6 3
Лучин Александр 5 3
Калмыков Максим 3 3
Ломакина Елена 5 3
Трифонова Анна 4 3
Волож Аркадий 254 3
Марголит Геннадий 7 3
Дворкович Аркадий 211 3
Бяхов Олег 59 3
Ускова Ольга 167 3
Краснов Михаил 84 3
Сакович Владимир 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 3
Израиль 2753 3
Индия - Bharat 5538 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2210 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7993 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16718 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9064 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30140 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 363 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 998 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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