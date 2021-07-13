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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Милованцев Дмитрий
Публикаций - 88, упоминаний - 153
Милованцев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 945 21
|Путин Владимир 2134 7
|Шалманов Сергей 184 5
|Фрадков Михаил 118 5
|Дворкович Аркадий 179 5
|Ускова Ольга 150 5
|Мацоцкий Сергей 163 4
|Греф Герман 327 4
|Матвиенко Валентина 94 3
|Румянцева Ольга 53 3
|Волож Аркадий 200 3
|Касимов Игорь 12 3
|Медведев Дмитрий 1477 3
|Дмитриев Кирилл 98 3
|Киселев Александр 84 3
|Патока Андрей 103 3
|Веремеенко Сергей 9 2
|Шаронов Андрей 49 2
|Сердюков Анатолий 57 2
|Маслов Александр 32 2
|Тюркин Михаил 43 2
|Селиванов Максим 19 2
|Ян Давид 42 2
|Кузовкин Алексей 138 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Кузнецов Сергей 115 2
|Макаров Валентин 157 2
|Иванов Сергей 238 2
|Калинин Александр 111 2
|Шадаев Максут 392 2
|Жаров Александр 166 1
|Мардер Наум 100 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Филиппов Кирилл 18 1
|Чубайс Анатолий 123 1
|Шадрин Артем 3 1
|Санадзе Георгий 15 1
|Васин Василий 22 1
|Семенов Вадим 51 1
|Осеевский Михаил 241 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru