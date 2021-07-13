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Милованцев Дмитрий



13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
12.03.2012 Сколько «Ангстремов» у Реймана. СХЕМА 1
18.01.2011 Главные разочарования российского ИКТ-рынка 2010 – версия CNews 1
26.04.2010 Дмитрию Милованцеву больше не интересен «Ангстрем» и ИТ-бизнес 6
07.08.2009 «Ангстрем» ответил на публикацию CNews 1
05.08.2009 «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано 2
15.07.2009 «Ангстрем» заставляют продавать чипы всем 3
15.07.2009 США: портал о госрасходах на ИТ. Россия: данных вообще нет 1
27.05.2009 «Роснано» инвестирует в RFID €21 млн 1
30.01.2009 Русские танки "зарядили" ГЛОНАССом 1
23.12.2008 Дмитрий Милованцев возглавил «Ангстрем» 9
23.12.2008 Дмитрий Милованцев возглавил «Ангстрем» 2
10.10.2008 Владимир Кашицин: Бесплатный интернет-доступ для школ сможет обеспечить только государство 1
22.09.2008 Милованцев вошел в состав правления «Армады» 5
22.09.2008 Дмитрий Милованцев вошел в правление «Армады» 3
23.06.2008 Новое Минсвязи: кто займется ИТ и телекомом? 1
17.06.2008 Россия: ИТ-отрасль осталась без лоббиста 3
15.02.2008 Счета-фактуры станут электронными 3
20.12.2007 IP-коммуникации: настало время делать бизнес 4
04.12.2007 2010: ИТ-рынок России вырастет в 3 раза за счет «своих» 3
27.11.2007 Объем российского ИТ-рынка к 2010 г. увеличится в 3 раза 2
15.10.2007 Дождались: Минсвязи утвердили 2,9 млрд на ИТ-стартапы 1
15.10.2007 Миниформсвязи объявило об учреждении «Росинфокоминвеста» 1
17.07.2007 "Электронная Москва" выходит на новый этап 1
16.03.2007 «Почту России» разоряют сотрудники 1
13.03.2007 Минсвязи определило победителей для внедрения типовых ИТ-решений 3
21.02.2007 Мининформсвязи РФ в 2006 г. выделило 1,5 млрд. руб. на конверсию радиочастотного спектра 2
22.01.2007 Двуглавый орел поселился в интернете 1
14.12.2006 Минсвязи: в телекоме настал переломный момент 1
14.12.2006 Доходы от услуг передачи данных в РФ увеличатся на 25% 2
24.11.2006 28 ноября пройдет круглый стол "Инфокоммуникации России: опыт и перспективы инвестиционных проектов" 1
22.11.2006 28 ноября пройдет круглый стол "Инфокоммуникации России: опыт и перспективы инвестиционных проектов" 1
20.11.2006 28 ноября пройдет круглый стол "Инфокоммуникации России: опыт и перспективы инвестиционных проектов" 1
14.11.2006 Леонид Рейман: Российский ИТ-экспорт растет ежегодно на 90% 1
28.09.2006 2 октября откроется конгресс Capacity Russia 2006 1
25.09.2006 2 октября откроется конгресс Capacity Russia 2006 1
22.09.2006 2 октября откроется конгресс Capacity Russia 2006 1
14.09.2006 Мининформсвязи: Законопроект об информационной открытости малопригоден в нынешнем виде 2
11.09.2006 Данные о россиянах будут собирать осторожно 2
28.06.2006 Председателем совета директоров "ЦентрТелекома" избран гендиректор "Связьинвеста" 1

Публикаций - 88, упоминаний - 153

Милованцев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1602 18
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 223 10
AMD - Advanced Micro Devices 2815 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 635 6
Ангстрем-Т 97 5
Cisco Systems 3406 5
Microsoft Corporation 17337 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1242 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1821 3
Питерская группа связистов 153 3
Армада - РБК софт 648 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 428 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 324 3
Компьюлинк ГК - Compulink 290 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 704 3
Ангстрем-М 21 3
АйТи 959 3
Ситроникс - Sitronics 708 3
Восход ФГБУ НИИ 413 3
Yandex - Яндекс 4378 3
Abbyy 971 3
SAP SE 4000 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 2
Беркут НПФ 77 2
Comptek - Комптек 126 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 2
Verysell - Верисел 242 2
Ростелеком ЦентрТелеком 442 2
Google LLC 8904 2
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 71 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3503 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 849 2
IBM 6379 2
Открытые технологии 406 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 237 2
Intel Corporation 8060 2
4674 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 2
Oracle Corporation 4855 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 690 4
РТС - Фондовая биржа 294 4
Intel Capital 129 3
Контрактфинансгрупп МФО 12 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 2
Тинькофф ГК - TCS Group 62 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 2
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 108 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 1
Белый Ветер 174 1
Sumitomo Group 28 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 8 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 24 1
Коал Трейдинг 3 1
IPOC 121 1
Runica Investments 10 1
ЮКОС НК 31 1
Транснефть 178 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 221 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 214 1
X5 Group 611 1
Auchan Holding - Ашан 163 1
Роснефть НК 406 1
X5 Group - Пятерочка 583 1
Marshall Capital Partners 65 1
Газпром ПАО 680 1
Почта России ПАО 1737 1
РВК - Российская венчурная компания 499 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 49
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1848 14
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2086 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 474 6
Президент Российской Федерации 1579 5
World Bank Group - Всемирный банк 202 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1040 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 428 3
Росинфокоминвест 43 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 567 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1375 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2202 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1210 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1760 2
Правительство РФ 2407 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 516 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 89 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 130 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 65 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 23 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 126 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 118 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 183 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1008 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 93 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 1
Роснано 457 1
Счётная палата РФ 537 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 118 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 184 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 682 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 626 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 54 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 762 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 26 1
RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 3 1
ИТ-аутсорсинг 787 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2785 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 337 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1971 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 96 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 60 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 905 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 660 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 590 1
3G - Стандарт мобильной связи 4623 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 278 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 131 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 223 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4037 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1325 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 129 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 259 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 182 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 33 2
Microsoft Windows 10 9180 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1077 1
Microsoft Skype 1747 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
Delphi - язык программирования 98 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 195 1
Biglion - Биглион 53 1
Google Talk - Google Chat 157 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 127 1
Microsoft Windows Live 191 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 688 1
Рейман Леонид 945 21
Путин Владимир 2134 7
Шалманов Сергей 184 5
Фрадков Михаил 118 5
Дворкович Аркадий 179 5
Ускова Ольга 150 5
Мацоцкий Сергей 163 4
Греф Герман 327 4
Матвиенко Валентина 94 3
Румянцева Ольга 53 3
Волож Аркадий 200 3
Касимов Игорь 12 3
Медведев Дмитрий 1477 3
Дмитриев Кирилл 98 3
Киселев Александр 84 3
Патока Андрей 103 3
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Кузнецов Сергей 115 2
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Калинин Александр 111 2
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Жаров Александр 166 1
Мардер Наум 100 1
Рудычева Наталья 83 1
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Шадрин Артем 3 1
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Осеевский Михаил 241 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 18
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 7
Индия - Республика 3138 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 5
Украина 4903 5
Россия - СФО - Новосибирск 2667 5
Германия - Федеративная Республика 5762 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 219 4
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1221 3
Нидерланды 1447 3
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 1983 3
Финляндия - Финляндская Республика 1241 2
Кипр - Республика 301 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 893 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 712 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 940 2
Европа 5771 2
Бразилия - Федеративная Республика 1485 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1920 2
Швеция - Королевство 1303 2
Италия - Итальянская Республика 2106 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 100 2
Израиль 1089 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 382 1
Китай - Пекин 593 1
Тихий океан 100 1
Великобритания - Виргинские Острова 161 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 482 1
Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР) 195 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 647 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1330 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3420 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 108 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 139 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1963 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 599 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 179 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 21 1
Кибернетика 7 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 498 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 784 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 193 1
Образование в России 526 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 50 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 110 1
Федеральное законодательство 286 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 60 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 17
Прайм - Агентство экономической информации 638 4
Коммерсантъ - Издательский дом 705 3
Эхо Москвы - радиостанция 122 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 1
Thomson Reuters - Рейтер 5070 1
Известия ИД 181 1
Российская газета 135 1
Silicon.com 314 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 5
IDC - International Data Corporation 3912 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 84 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
Microsoft Research 106 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 472 2
РАН - Российская академия наук 559 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 302 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 56 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 842 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 453 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 179 1
Академгородок Новосибирск 43 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 333 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 670 1
CeBIT 318 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
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