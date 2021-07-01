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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Biglion
Биглион
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 75
Biglion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
|Лупанин Сергей 8 2
|Низовцев Игорь 1 1
|Марушев Валерий 2 1
|Яризов Дмитрий 1 1
|Февралева Ольга 10 1
|Юдин Егор 3 1
|Дьяченко Сергей 1 1
|Шаров Сергей 3 1
|Чечулин Игорь 3 1
|Балакшев Игорь 1 1
|Вавилов Валерий 2 1
|Мигаль Анна 6 1
|Сазандрашвили Арсен 2 1
|Богданов Денис 2 1
|Дубчак Кирилл 11 1
|Подкопаев Родион 1 1
|Прямиков Антон 6 1
|Павлов Александр 20 1
|Демидов Михаил 132 1
|Колескин Тимур 14 1
|Путин Сергей 36 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Кучугин Илья 41 1
|Родионов Дмитрий 20 1
|Седов Анатолий 6 1
|Трушкин Андрей 3 1
|Галкин Николай 15 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Скогорев Алексей 7 1
|Соколов Александр 22 1
|Уфаев Дмитрий 12 1
|Лыжин Дмитрий 8 1
|Павлунин Станислав 13 1
|Рожков Алексей 3 1
|Апасов Николай 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|Wikipedia - Википедия 279 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|University of Oxford - Оксфордский университет 27 1
|РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768568, в очереди разбора - 672252.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768568, в очереди разбора - 672252.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru