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Biglion
Биглион


01.07.2021 Сбербанк создал социальную сеть. Она уже работает 1
10.02.2020 Российская платформа для маркетинга мобильных приложений ASOdesk привлекла $1 млн 1
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
12.12.2019 Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США 1
26.10.2018 Задержаны «киберзащитники», торговавшие доступом к данным клиентов банков и интернет-компаний 1
15.08.2018 Биглион присоединился к программе лояльности «Райффайзенбанка» 1
27.06.2018 В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal 1
07.03.2018 Обновилось приложение «Биглион» для Android 1
19.12.2016 Mail.Ru запустила «убийцу» Dropbox для бизнеса 1
24.09.2015 В 2016 г. россияне купят 9 млн скидочных купонов на 4,5 млрд руб. 1
13.02.2015 В купонном сервисе «Биглион» конфликт основателей и инвесторов 2
23.12.2014 «Биглион» опубликовал рэнкинги наиболее популярных среди россиян товаров и услуг при покупках онлайн 2
09.12.2014 Продажи бытовой техники и компьютеров со скидкой на biglion.ru выросли за год на 345% 3
05.11.2014 «Почта России» трестирует возможности Marketplace 1
04.06.2014 «1С-Битрикс» проанализировал скорость загрузки сайтов крупнейших интернет-магазинов 1
09.04.2014 Конференция «Контакт-центры: развитие продолжается» 1
10.02.2014 Biglion предоставит скидки в торговых сетях и крупных интернет-магазинах 2
17.01.2014 Платежный агрегатор PayMaster вырос вдвое за 2013 г. 1
29.05.2013 Google нанял менеджера из Microsoft для продаж онлайн-офиса в России 1
01.04.2013 Интернет-индустрия объединяется с российским кино 1
28.02.2013 Biglion стал лидером по количеству покупателей в Рунете 1
05.11.2012 Российский рынок M&A подогревается ИКТ-сектором 1
08.10.2012 «Промсвязьбанк» и «Единая касса» представили совместный сервис оплаты счетов в PSB-Retail 1
02.10.2012 Россия: скидочные сервисы получили тревожный сигнал 1
31.05.2012 Государство возьмет под контроль крупнейшие сайты Рунета 1
23.03.2012 В Рунете запущен поисковик по скидочным сервисам «Скидка.Ru» 1
13.03.2012 Biglion признали самым популярным скидочным сервисом России 2
06.02.2012 Агрегатор «Тинифи» исследовал рынок скидочных сервисов России 1
28.12.2011 Малый бизнес требует "взрослых" ИТ-решений 1
20.12.2011 В сервисе AlterGeo появятся скидки от Biglion 1
09.12.2011 Число пользователей интернет-банка «Номос-Линк» выросло за год в 4,5 раза 1
30.11.2011 Глава «Систематики» продал 20% ее акций ради интернет-проектов 1
18.11.2011 «Очаково» будет продавать напитки через скидочный сервис Biglion 3
19.09.2011 Biglion.ru разрешил пользователям оставлять отзывы о компаниях 1
09.08.2011 Скидочный агрегатор Zina.ru собрал более 50 тыс. пользователей в первые дни работы 1
08.07.2011 Женщины покупают купоны на скидочных сервисах намного чаще, чем мужчины 1
06.07.2011 Biglion открыл представительства еще в 10 городах России 1
10.06.2011 В России запустили анти-Groupon 1
08.06.2011 Biglion открыл представительства в семи новых городах России 2
03.05.2011 Biglion установил рекорд по продаже скидочных купонов 4

Публикаций - 53, упоминаний - 75

Biglion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2487 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
PayPal 442 2
Microsoft Corporation 11168 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Selectel - Селектел 137 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Abbyy 797 1
Bitfury Group 25 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Bitfury Russia 3 1
Embria 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
DB Schenker - Шенкер АО 11 1
Белый Ветер 57 1
Реалист Банк - БайкалИнвестБанк 3 1
Русклимат ТПХ 6 1
Доброфлот 7 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Росводоканал 44 1
Газпромбанк Лизинг 10 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Ак Барс Банк 174 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
X5 Group 600 1
Банк Зенит 132 1
Pony Express 55 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Почта Банк 289 1
Уралсиб Банк 390 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Google Android 10751 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 1
HPE Synergy 21 1
Superjob 172 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
OneTwoTrip 30 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Azure 1171 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
LovePlanet 9 1
ASOdesk - платформа для маркетинга мобильных приложений 1 1
ПСБ PSB-Retail 38 1
Лупанин Сергей 8 2
Низовцев Игорь 1 1
Марушев Валерий 2 1
Яризов Дмитрий 1 1
Февралева Ольга 10 1
Юдин Егор 3 1
Дьяченко Сергей 1 1
Шаров Сергей 3 1
Чечулин Игорь 3 1
Балакшев Игорь 1 1
Вавилов Валерий 2 1
Мигаль Анна 6 1
Сазандрашвили Арсен 2 1
Богданов Денис 2 1
Дубчак Кирилл 11 1
Подкопаев Родион 1 1
Прямиков Антон 6 1
Павлов Александр 20 1
Демидов Михаил 132 1
Колескин Тимур 14 1
Путин Сергей 36 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Клепиков Алексей 77 1
Кучугин Илья 41 1
Родионов Дмитрий 20 1
Седов Анатолий 6 1
Трушкин Андрей 3 1
Галкин Николай 15 1
Стыщенко Иван 5 1
Скогорев Алексей 7 1
Соколов Александр 22 1
Уфаев Дмитрий 12 1
Лыжин Дмитрий 8 1
Павлунин Станислав 13 1
Рожков Алексей 3 1
Апасов Николай 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Украина 3398 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Европа 3788 2
Латвия - Латвийская Республика 453 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Южная Корея - Сеул 130 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
США - Вашингтон 335 1
Япония - Токио 291 1
Грузия 693 1
Великобритания - Лондон 828 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Канада 1311 1
Исландия 85 1
Норвегия - Королевство 434 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Рязанская область 315 1
Восточная Европа 1691 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Wikipedia - Википедия 279 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
University of Oxford - Оксфордский университет 27 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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