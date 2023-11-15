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Webmoney PayMaster Пэймастер платежный интегратор

Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор

Платежный агрегатор PayMaster (ООО "Пэймастер") – платежный сервис, предлагающий единое решение по приему платежей для бизнеса. Компания основана в 2010 году платежной системой Webmoney Transfer, для организации приема платежей юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Поддерживает разнообразные возможности приема оплаты для интернет-магазинов и других веб-платформ, через популярные платежные системы, банковские карты, СБП в онлайн-формате, а также в офлайн-формате, для торговых точек с ПО и других производителей через QR-код "СБП". Договорные отношения с партнерами (услуги ИТО и как расчетный банк) осуществляет кредитная организация АО ККБ (Консервативный Коммерческий Банк) – Лицензия на осуществление банковских операций со средствами юридических лиц в рублях и иностранной валюте № 1087 от 05.02.2016. Максимальный уровень сертификата PCI DSS.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.11.2023 Клиенты на Set Retail могут подключить СБП, не открывая новый расчетный счет 1
02.10.2023 «Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ 1
05.04.2022 Пользователи «1С» теперь могут принимать платежи от покупателей через СБП на счет в любом банке с помощью сервиса «Пэймастер» 4
07.02.2022 Пользователи «1С» могут принимать платежи от покупателей через СБП на счет в любом банке 1
18.01.2021 «Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России 1
10.02.2020 PayMaster начал прием платежей по QR-коду через СБП 1
13.08.2019 Paymaster позволит принимать платежи через Wechat Pay 1
17.08.2018 Платежи WebMoney по QR-коду теперь доступны для крупного и среднего бизнеса 2
31.01.2018 WebMoney представила решение по приему платежей для малого бизнеса 2
04.07.2017 PayMaster подключает интернет-магазины к онлайн-кассам 1
27.04.2017 PayMaster начнет прием заявок на подключение сайтов к системе обмена фискальными данными в соответствии с 54-ФЗ 2
04.02.2016 PayMaster представил решение для онлайн-оплаты в Smart TV 1
11.04.2014 Payment Plugin стал доступен пользователям облачного сервиса веб-магазинов Taberna Hub 1
17.01.2014 Платежный агрегатор PayMaster вырос вдвое за 2013 г. 2
27.12.2013 PayMaster позволит платить со счетов абонентов «Ростелекома» 1
07.02.2013 Пополнение электронных кошельков — одна из самых популярных электронных услуг среди клиентов «Промсвязьбанка» в 2012 г. 1
18.06.2012 «Промсвязьбанк» внедрил сервис онлайн-оплаты товаров и услуг по технологии e-invoicing для PayMaster и WebMoney Merchant 1
30.06.2004 Хакер вытребовал $100 у журнала Playboy 1

Публикаций - 20, упоминаний - 27

Webmoney и организации, системы, технологии, персоны:

Webmoney - Вебмани.Ру 547 9
Robokassa - Робокасса 54 4
PayPal 671 3
Orange Data 10 2
Монета НКО - PayAnyWay 12 2
9594 2
Эвотор - Evotor 231 2
Штрих-М НТЦ 65 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 1
Райтскан ГК - Старрус - Starrys 7 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 1
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 76 1
PayU - ПэйЮ НКО - Твои платежи НКО 41 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Alibaba Group 473 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 57 1
Wargaming 161 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
NanduQ - Qiwi 1013 2
Visa International 1993 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Alpari - Альпари 67 1
Связной Банк 113 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Wallet One - Единая Касса 37 1
Лукойл ПАО - Teboil - Шелл Нефть 13 1
ЭНТЕР 7 1
Океан Банк 13 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
Assist - Ассист 218 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 13
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 197 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Бронирование - Booking 983 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 6
Webmoney Transfer 165 5
Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 80 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
1С:Розница 110 2
1С:Мобильная касса 14 2
ПСБ PSB-Retail 39 2
1С:РМК - 1С:Рабочее место кассира 8 2
Tencent - WeChat - мессенджер 177 2
Alibaba Group - AliPay 86 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 1
Joomla CMS 89 1
Drupal - CMS-система 83 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 70 1
Biglion - Биглион 59 1
Webmoney VideoID - видеоидентификация 6 1
Webmoney Events 6 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 1
ПриватБанк - Приват24 116 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
Wallet One - Единый кошелек 58 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Штрих-М Кассир 3 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Отель 6 1
ПриватБанк - Liqpay 16 1
WebMoney MegaStock 2 1
Webmoney Debt 4 1
WebMoney Merchant 1 1
WebMoney Funding 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Microsoft Windows 16882 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 96 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 1
Tencent - WeChat Pay 22 1
Смирнов Андрей 75 3
Артимович Дмитрий 45 1
Беляев Алексей 37 1
Предыбайло Вячеслав 28 1
Анкудинов Алексей 25 1
Малышев Алексей 10 1
Смирной Андрей 1 1
Журавлев Андрей 7 1
Маслов Виталий 4 1
Артимович Игорь 31 1
Пермяков Максим 31 1
Ковыршин Алексей 13 1
Олевский Сергей 12 1
Чурилов Леонид 1 1
Якушев Денис 1 1
Акимова Надежда 6 1
Ведяшкин Матвей 6 1
Иконников Камал 1 1
Hefner Hugh - Хефнер Хью 9 1
Врублевский Павел 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Украина 7928 1
Нидерланды 3746 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
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Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
Playboy 51 1
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