Получите все материалы CNews по ключевому слову
Webmoney PayMaster Пэймастер платежный интегратор
Платежный агрегатор PayMaster (ООО "Пэймастер") – платежный сервис, предлагающий единое решение по приему платежей для бизнеса. Компания основана в 2010 году платежной системой Webmoney Transfer, для организации приема платежей юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Поддерживает разнообразные возможности приема оплаты для интернет-магазинов и других веб-платформ, через популярные платежные системы, банковские карты, СБП в онлайн-формате, а также в офлайн-формате, для торговых точек с ПО 1С и других производителей через QR-код "СБП". Договорные отношения с партнерами (услуги ИТО и как расчетный банк) осуществляет кредитная организация АО ККБ (Консервативный Коммерческий Банк) – Лицензия на осуществление банковских операций со средствами юридических лиц в рублях и иностранной валюте № 1087 от 05.02.2016. Максимальный уровень сертификата PCI DSS.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Webmoney и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Андрей 75 3
|Артимович Дмитрий 45 1
|Беляев Алексей 37 1
|Предыбайло Вячеслав 28 1
|Анкудинов Алексей 25 1
|Малышев Алексей 10 1
|Смирной Андрей 1 1
|Журавлев Андрей 7 1
|Маслов Виталий 4 1
|Артимович Игорь 31 1
|Пермяков Максим 31 1
|Ковыршин Алексей 13 1
|Олевский Сергей 12 1
|Чурилов Леонид 1 1
|Якушев Денис 1 1
|Акимова Надежда 6 1
|Ведяшкин Матвей 6 1
|Иконников Камал 1 1
|Hefner Hugh - Хефнер Хью 9 1
|Врублевский Павел 105 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.