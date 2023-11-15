Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор

Платежный агрегатор PayMaster (ООО "Пэймастер") – платежный сервис, предлагающий единое решение по приему платежей для бизнеса. Компания основана в 2010 году платежной системой Webmoney Transfer, для организации приема платежей юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Поддерживает разнообразные возможности приема оплаты для интернет-магазинов и других веб-платформ, через популярные платежные системы, банковские карты, СБП в онлайн-формате, а также в офлайн-формате, для торговых точек с ПО 1С и других производителей через QR-код "СБП". Договорные отношения с партнерами (услуги ИТО и как расчетный банк) осуществляет кредитная организация АО ККБ (Консервативный Коммерческий Банк) – Лицензия на осуществление банковских операций со средствами юридических лиц в рублях и иностранной валюте № 1087 от 05.02.2016. Максимальный уровень сертификата PCI DSS.