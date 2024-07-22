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ТУРБО Отель – это программное решение, относящееся к системам класса HMS/PMS (Hotel Management System – система управления отелем/Property Management System – система управления недвижимостью). Предназначено для автоматизации управления номерным фондом объекта, контроля и планирования загрузки, бронирования, работы с гостями, ценообразования, анализа результатов деятельности и других процессов.

ПО создавалось в качестве альтернативы зарубежным решениям. РФРИТ провел комплексную экспертизу заявки на проект, выступил оператором грантовой поддержки. Фонд осуществлял приемку результатов разработки и начал процесс мониторинга достижения целевых показателей, включая коммерциализацию системы.