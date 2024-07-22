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Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Турбо Отель
ТУРБО Отель – это программное решение, относящееся к системам класса HMS/PMS (Hotel Management System – система управления отелем/Property Management System – система управления недвижимостью). Предназначено для автоматизации управления номерным фондом объекта, контроля и планирования загрузки, бронирования, работы с гостями, ценообразования, анализа результатов деятельности и других процессов.
ПО создавалось в качестве альтернативы зарубежным решениям. РФРИТ провел комплексную экспертизу заявки на проект, выступил оператором грантовой поддержки. Фонд осуществлял приемку результатов разработки и начал процесс мониторинга достижения целевых показателей, включая коммерциализацию системы.
СОБЫТИЯ
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Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
|Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
|Голованов Даниил 2 2
|Тарасенко Владимир 36 2
|Приклонская Анна 12 1
|Горянский Павел 31 1
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