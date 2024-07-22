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Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Турбо Отель

ТУРБО Отель – это программное решение, относящееся к системам класса HMS/PMS (Hotel Management System – система управления отелем/Property Management System – система управления недвижимостью). Предназначено для автоматизации управления номерным фондом объекта, контроля и планирования загрузки, бронирования, работы с гостями, ценообразования, анализа результатов деятельности и других процессов.

ПО создавалось в качестве альтернативы зарубежным решениям. РФРИТ провел комплексную экспертизу заявки на проект, выступил оператором грантовой поддержки. Фонд осуществлял приемку результатов разработки и начал процесс мониторинга достижения целевых показателей, включая коммерциализацию  системы.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп»: «Мы планируем занять 20% российского рынка ERP» 1
22.07.2024 Система «Турбо Отель» внедрена в официальной гостинице Государственного Эрмитажа 2
13.05.2024 «Консист Бизнес Групп» завершила разработку решения «Турбо Отель» по гранту РФРИТ 1
02.10.2023 «Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ 1
11.01.2023 «Консист бизнес групп» получил грант РФРИТ на ИТ-разработку в сфере гостиничной индустрии 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 2
TravelLine - Трэвел Лайн Системс 15 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
Softline - Софтлайн 3743 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
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Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 1
VingCard Elsafe 3 1
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 2
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PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 93 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 2
Бронирование - Booking 983 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
HoReCa - HotelTech - USALI - Uniform System of Accounts for the Lodging Industry - Стандарт счетов и отчётности гостиничного хозяйства 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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