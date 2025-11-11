Получите все материалы CNews по ключевому слову
TravelLine Трэвел Лайн Системс
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 183 554 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
TravelLine и организации, системы, технологии, персоны:
|Усков Юрий 14 2
|Галочкин Александр 1 1
|Касперская Наталья 303 1
|Богачев Игорь 182 1
|Калинин Александр 174 1
|Михайлов Сергей 56 1
|Яремко Максим 13 1
|Бутенко Анна 16 1
|Тарасенко Владимир 36 1
|Галкина Татьяна 46 1
|Кузьмин Иван 13 1
|Красильникова Малика 5 1
|Малькова Дарья 1 1
|Голованов Даниил 2 1
|Мочалова Елена 1 1
|Безбородова Ксения 1 1
|Димов Илья 1 1
|Анохин Виталий 2 1
|Низамова Маргарита 1 1
|Forbes - Форбс 903 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11395 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398851, в очереди разбора - 732461.
Создано именных указателей - 185573.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.