Получите все материалы CNews по ключевому слову
Галочкин Александр
СОБЫТИЯ
|10.03.2026
|Основатель TravelLine Александр Галочкин стал совладельцем платформы для автоматизации фитнес-услуг «Фитбейс» 1
|11.02.2025
|Арестован основатель ИТ-компании в сфере образования iSpring 1
Галочкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ИнфоТех 37 1
|iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 85 1
|Siemens AG - Siemens Group 2635 1
|TravelLine - Трэвел Лайн Системс 14 1
|МегаФон 10177 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14782 1
|Philips 2079 1
|Sony 6649 1
|Усков Юрий 14 1
|Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 229 1
|Земля - планета Солнечной системы 10716 1
|Россия - РФ - Российская федерация 159301 1
|Россия - ПФО - Марий Эл Республика 437 1
|Forbes - Форбс 938 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2233 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423951, в очереди разбора - 726957.
Создано именных указателей - 191367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.