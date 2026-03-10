Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191367
ИКТ 14756
Организации 11423
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3557
Системы 26646
Персоны 83272
География 3037
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Галочкин Александр


СОБЫТИЯ


10.03.2026 Основатель TravelLine Александр Галочкин стал совладельцем платформы для автоматизации фитнес-услуг «Фитбейс» 1
11.02.2025 Арестован основатель ИТ-компании в сфере образования iSpring 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Галочкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ИнфоТех 37 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 85 1
Siemens AG - Siemens Group 2635 1
TravelLine - Трэвел Лайн Системс 14 1
МегаФон 10177 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14782 1
Philips 2079 1
Sony 6649 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Bayer AG - Байер 85 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 56 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8355 1
НСПК - Национальная система платежных карт 911 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 510 1
Unilever - Юнилевер Русь 169 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8212 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2303 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6986 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2074 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 970 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 709 1
Усков Юрий 14 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 229 1
Земля - планета Солнечной системы 10716 1
Россия - РФ - Российская федерация 159301 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 437 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15346 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32173 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17524 1
Forbes - Форбс 938 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2233 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423951, в очереди разбора - 726957.
Создано именных указателей - 191367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240