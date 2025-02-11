ИнфоТех
ИнфоТех и организации, системы, технологии, персоны:
|ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 6 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
|Моор Александр 10 3
|Албычев Александр 150 3
|Килин Сергей 3 2
|Беров Иван 44 1
|Дырмовский Дмитрий 130 1
|Богаткин Алексей 31 1
|Хрулев Андрей 14 1
|Богданов Алексей 7 1
|Толстая Екатерина 1 1
|Филиппов Вадим 4 1
|Светлов Евгений 3 1
|Малиновский Алексей 20 1
|Казак Максим 162 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Массух Илья 232 1
|Плесняев Владимир 1 1
|Логинов Станислав 31 1
|Красильникова Малика 5 1
|Басов Алексей 115 1
|Черепенников Валерий 13 1
|Манкос Юлия 11 1
|Цуканова Ольга 2 1
|Неймарк Юрий 2 1
|Глуховская Елена 2 1
|Vives Antoni - Вивес Антони 1 1
|БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 137 2
|АиФ - Аргументы и факты 47 1
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