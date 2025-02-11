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ИнфоТех



11.02.2025 Арестован основатель ИТ-компании в сфере образования iSpring 1
21.08.2024 Kassir.ru и VK заключили договор о стратегическом партнерстве 1
24.05.2024 Институт iSpring будет готовить учителей для экономики знаний 1
23.05.2024 «Сбер» и ИТ-кампус «Неймарк» будут вместе развивать ИТ-образование 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
21.11.2023 Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
29.05.2018 В Государственном Эрмитаже испытали Единую биометрическую систему для объектов культуры 1
06.03.2018 «Ясная Поляна» подключила сервис онлайн-продажи билетов 1
14.09.2017 «Барс Груп» подвела промежуточные итоги информатизации образования в Тюменской области 1
12.10.2016 12 октября в Тюмени стартовал форум «Инфотех-2016» 1
27.09.2016 Определены даты форума-выставки «Инфотех 2016» и программа ИТ-недели в Тюменской области 1
26.09.2016 Решение Abbyy для распознавания паспортных данных интегрировано в ПО TicketNet 1
16.12.2015 «Ростелеком» провел ажиотажный конкурс с 41 участником и 19 победителями 2
19.08.2015 Форум «ИНФОТЕХ» в Тюмени выходит на новый уровень 2
28.07.2015 Открыта регистрация на «Инфотех 2015» 1
28.08.2014 «Оргэнергогаз» построил частное «облако» на платформе Oracle 2
19.08.2014 Форум-выставка «ИнфоТех 2014» пройдет в Тюменском технопарке 10 и 11 сентября 2
11.09.2013 Александр Албычев - Внедрение СЭД сэкономило только на бумаге 5 млн руб. за год 1
15.08.2013 Всероссийский форум «ИнфоТех» стартует в сентябре в Тюмени 1
07.08.2012 16 октября в Ижевске начнет работу выставка ИТ «ИнфоТех» 1
24.10.2006 ЕС финансирует белорусские исследования в области квантовой оптики 1
24.10.2006 ЕС финансирует белорусские исследования в области квантовой оптики 1
26.09.2006 Пловдивcкая ярмарка бьет двадцатилетние рекорды 1
26.09.2006 Пловдивcкая ярмарка бьет двадцатилетние рекорды 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

ИнфоТех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9728 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 2
Fidesys - Фидесис 21 2
Top Systems - Топ Системы 65 2
Арсенал+ 17 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Oracle Corporation 6703 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ВОЛСтелеком 1 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Oracle Consulting 18 1
Открытые технологии 701 1
БАРС Груп 545 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Microsoft Corporation 24652 1
SAP SE 5280 1
Миранда-Медиа 59 1
МегаФон 8901 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 1
Сател 126 1
Optimacros - Оптимакрос 59 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Монолит-Инфо 121 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 22 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Омега 82 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Electric Systems - ТехноМакс Инжиниринг 1 1
Стройтелекоминжиниринг 1 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 3
Газпром ПАО 1342 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Веста 51 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 2
Кассир.ру - ИнфоТех - TicketNet - Тикетнет - Билетные системы 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
РЖД - Российские железные дороги 1907 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Нефтиса НК 2 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2372 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Татнефть 227 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 28 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1380 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 14 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 832 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 72 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4135 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2511 1
Электронная Москва АО 28 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5460 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 6 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1725 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11992 6
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5316 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 5
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Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1757 3
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3020 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4705 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11095 3
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1326 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27917 3
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12562 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6690 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20845 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6811 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10245 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3993 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1425 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5219 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3233 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 2
ЦРТ Voice2Med 38 1
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 143 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1084 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 1
Oracle ODA - Oracle Database Appliance 18 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 127 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 8 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Siemens FiberSIM 3 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 46 1
Мобильный обходчик 18 1
Aspen aspenONE 27 1
OSIsoft PI System 10 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 22 1
Siemens Teamcenter 67 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 55 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Top Systems T-Flex PLM 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Linux OS 9995 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 1
Моор Александр 10 3
Албычев Александр 150 3
Килин Сергей 3 2
Беров Иван 44 1
Дырмовский Дмитрий 130 1
Богаткин Алексей 31 1
Хрулев Андрей 14 1
Богданов Алексей 7 1
Толстая Екатерина 1 1
Филиппов Вадим 4 1
Светлов Евгений 3 1
Малиновский Алексей 20 1
Казак Максим 162 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Массух Илья 232 1
Плесняев Владимир 1 1
Логинов Станислав 31 1
Красильникова Малика 5 1
Басов Алексей 115 1
Черепенников Валерий 13 1
Манкос Юлия 11 1
Цуканова Ольга 2 1
Неймарк Юрий 2 1
Глуховская Елена 2 1
Vives Antoni - Вивес Антони 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 16
Россия - УФО - Тюменская область 1155 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 7
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 861 6
Германия - Федеративная Республика 12700 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 4
Франция - Французская Республика 7858 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13332 3
Турция - Турецкая республика 2361 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 2
Беларусь - Белоруссия 5686 2
Чехия - Чешская Республика 1310 2
Австрия - Австрийская Республика 1310 2
Италия - Итальянская Республика 4357 2
Испания - Королевство 3715 2
Европа 21791 2
Польша - Республика 1964 2
Болгария - Республика 775 2
Венгрия 813 2
Россия - ПФО - Саратовская область 733 2
Болгария - Пловдив 25 2
Германия - Штутгарт 69 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1484 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 453 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 592 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7471 1
Россия - ЦФО - Калужская область 985 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 583 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 315 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 823 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1453 1
Россия - ПФО - Самарская область 1317 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 586 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5779 4
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8712 3
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