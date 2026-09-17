Flant - Deckhouse Platform - Deckhouse Kubernetes Platform, DKP - Deckhouse Virtualization Platform - Deckhouse Commander

«Флант» представляет Deckhouse Platform — единую платформу для любых нагрузок и любой инфраструктуры Компания «Флант» объявляет о крупнейшем обновлении продуктовой линейки: Deckhouse Kubernetes Platform, Deckhouse Virtualization Platform и Deckhouse Commander объеди

Deckhouse Kubernetes Platform от «Фланта» возглавила рейтинг российских Kubernetes-решений 2026 года по версии CNews го ПО «Флант» занял первое место в ежегодном исследовании рынка контейнеризации. Продукт компании — Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — признан абсолютным лидером, набрав 693 балла и опередив

Константин Аксёнов - Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров вая база: старшая редакция платформы контейнеризации полностью включает функционал виртуализации, а Deckhouse Commander позволяет централизованно управлять парком кластеров. Вместе они предоста

«Флант» помогла «Лемана Тех» упростить управление production-кластерами х» — ИТ-компанией, развивающей технологическую платформу бренда «Лемана Про». Основой проекта стала Deckhouse Kubernetes Platform, которая позволила заказчику объединить разрозненную ИТ-инфраст

«Флант» добавила встроенную репликацию кластеров в систему управления секретами Deckhouse Stronghold Российская ИТ-компания «Флант» выпустила версию 1.19 Deckhouse Stronghold — решения для управления секретами. Главное нововведение релиза — поддер

«Флант» упростила переход с GitLab на Deckhouse Code — российскую платформу управления кодом и CI/CD вания Deckhouse Code — российской платформы управления исходным кодом и автоматизации CI/CD. Помимо Deckhouse Kubernetes Platform, продукт теперь устанавливается непосредственно на виртуальные

Восемь продуктов InfoWatch получили сертификат совместимости с Deckhouse Kubernetes Platform вершили тестирование и подтвердили совместимость продуктов InfoWatch для защиты данных с платформой Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) в среде операционной системы Astra Linux SE. Совместное р

X-Com и Deckhouse объединяют интеграторскую и вендорскую экспертизу для создания гибридной инфраструктуры для бизнеса аказчиков. Об этом CNews сообщили представители X-Com. В основе продуктовой линейки Deckhouse лежит Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Ее ключевая особенность — архитектура единой платформы,

В продуктах Deckhouse появился ИИ-ассистент: разбор инцидентов и настройка кластеров в режиме диалога Российский вендор Deckhouse добавил ИИ-ассистента в два продукта — Deckhouse Kubernetes Platform и Deckhouse Observability Platform. Новый инструмент встроен в

В Deckhouse Observability Platform добавлен модуль APM для мониторинга производительности приложений Разработчик программного обеспечения Deckhouse объявил о расширении возможностей Deckhouse Observability Platform: в платфо

Единый стандарт для гибридных ландшафтов: Deckhouse Kubernetes Platform стала основой нового сервиса в облаке RCloud by 3data ен сервис по предоставлению управляемых Kubernetes-кластеров на базе передовой российской платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Об этом CNews сообщили представители «Флант». DKP выступ

Deckhouse Kubernetes Platform прошла тестирование на отраслевом полигоне ИЦК «Финансы» Платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) от компании «Флант» прошла функциональные и нагрузочные и

«Флант» и Mind Software подтвердили совместимость решений Deckhouse и Mind Guard Компании «Флант» и Mind Software проверили совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и Deckhouse Virtualization Platform с инструментом для репликац

Deckhouse Kubernetes Platform и MaxPatrol SIEM обеспечили единый мониторинг безопасности Kubernetes-среды омпании «Флант» и Positive Technologies подтвердили совместимость платформы управления контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и системы мониторинга инцидентов информационной безопасно

«Газпром ЦПС» перевел систему КРОСС на Deckhouse Kubernetes Platform Газпром ЦПС», единый цифровой оператор группы «Газпром», внедрил платформу контейнерной оркестрации Deckhouse Kubernetes Platform для модернизации проекта КРОСС (комплекс расчетов оценки стоимо

Deckhouse и «Киберпротект» создают единый сценарий резервного копирования для контейнерной и виртуальной инфраструктуры также метаданные и конфигурацию ресурсов. В рамках партнерства компании обеспечивают совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и решения «Кибер Бэкап» для защиты основных компонентов Kuberne

«Флант» перешла с публичных облаков в частное на базе собственной виртуализации Флант» объявила об успешном завершении миграции внутренней ИТ-инфраструктуры на собственное решение Deckhouse Virtualization Platform (DVP). Переход от использования разрозненных публичных обла

Kept и Deckhouse масштабируют системы ИИ-агентов зработчиком инфраструктурных решений Deckhouse завершила миграцию платформы ИИ-агентов KeptStore на Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Об этом CNews сообщил представитель Deckhouse. Новая арх

Deckhouse Stronghold 1.18: усиленная безопасность ключей, расширенные возможности аудита и новые enterprise-сценарии эксплуатации поддерживает загрузку внешних плагинов в контейнерном исполнении. Ранее при использовании в составе Deckhouse Kubernetes Platform хранилище работало только в поставке «как есть» — механизма заг

Готовое решение для интеграций: MWS Octapi теперь работает в Deckhouse Kubernetes Platform местимость интеграционной платформы MWS Octapi с платформой для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант». Это позволит клиентам более оперативно осущес

«DатаРу Облако» запустила KaaS на базе Deckhouse Kubernetes Platform микросервисной архитектурой. Решение строится на базе облачных ресурсов «DатаРу Облако» и платформы Deckhouse Kubernetes Platform от «Флант», которая включает не только базовый Kubernetes, но и

SIEM Alertix получила интеграцию с Deckhouse Kubernetes Platform В SIEM-системе Alertix от NGR Softlab реализована интеграция с Deckhouse Kubernetes Platform, российской платформой для создания Kubernetes-кластеров и упра

Deckhouse и mt cloud запускают cloud-native платформу виртуализации для единого управления ВМ и Kubernetes Специализированный облачный провайдер mt cloud от компании Movetel и Deckhouse, разработчик решений для построения enterprise-инфраструктуры, объявляют о запуске

Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы вно поддерживает DevOps-инструменты и масштабируется до 50 000 виртуальных машин и 1 тыс. серверов. Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проек

Представлено обновление Deckhouse: биллинг, усиленная безопасность модулей и линейка управляемых сервисов своей платформы за последние полгода. Основные изменения коснулись управляющего слоя и безопасности Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), виртуализации в рамках решения, а также развития линейки

Стратегическое партнерство AggreGate и Deckhouse: российская альтернатива для управления промышленными данными и контейнеризации ode IIoT-платформа для промышленной автоматизации, мониторинга и управления данными с оборудования. Deckhouse Kubernetes Platform от «Флант» обеспечивает управление гибридной инфраструктурой, п

Deckhouse Observability Platform получила распределенный синтетический мониторинг доступности веб-сервисов Компания Deckhouse, разработчик продуктов для построения надёжной корпоративной инфраструктуры, объяви

Deckhouse в партнёрстве с iqData выходит на рынок СНГ с облачным Kubernetes-сервисом Kubernetes as a Service (DKaaS) на базе инфраструктуры iqData. Решение объединяет функциональность Deckhouse Kubernetes Platform и облачную платформу провайдера, позволяя заказчикам использова

Deckhouse Stronghold и «Пачка» обеспечили безопасный обмен сообщениями с помощью технологии BYOK нт» и «Примавера» подтвердили совместимость и корректную совместную работу программного обеспечения Deckhouse Stronghold и корпоративного мессенджера «Пачка». Об этом CNews сообщил представител

Deckhouse Managed Services расширяет стек управляемых сервисов для работы с данными в рамках одного решения — с декларативным управлением, отказоустойчивостью и сертификацией, которая критична для регулируемых отраслей», — отметил Александр Виноградов, директор направления «Данные» Deckhouse. Расширение линейки сервисов отвечает растущему спросу на платформенные решения для работы с данными в условиях увеличения объёма информации и распространения аналитических и ИИ-нагру

BPMSoft подтвердила совместимость с Deckhouse Kubernetes Platform Lansoft) и «Флант» подтвердили технологическую совместимость своих программных продуктов BPMSoft и Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Соответствующий сертификат выдан по итогам совместных ис

Deckhouse и mt cloud запускают управляемый Kubernetes корпоративного уровня виса KaaS (Kubernetes as a Service). В рамках сотрудничества клиентам становится доступна платформа Deckhouse Kubernetes Platform, развернутая на высокопроизводительной инфраструктуре провайдер

Selectel и Deckhouse запускают DKaaS — сервис для развертывания Deckhouse Kubernetes Platform в облаке е решение — Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS). Продукт объединит функциональные возможности Deckhouse Kubernetes Platform и облачную инфраструктуру Selectel, предоставив заказчикам гото

Deckhouse анонсировала разработку собственного слоя управления для DRBD Компания Deckhouse, разработчик продуктов для построения надёжной корпоративной - инфраструктуры, объявила о разработке собственного слоя управления для технологии репликации данных DRBD (Distributed Re

Платформа Directum RX совместима с Deckhouse Kubernetes Platform и хранилищем секретов Deckhouse Stronghold Компании «Флант» и «Директум» завершили проверку технологической совместимости платформы Deckhouse Kubernetes Platform и хранилища секретов Deckhouse Stronghold с российской цифровой

OCS расширяет портфель решений экосистемой Deckhouse для enterprise-инфраструктуры OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и Deckhouse, разработчик продуктов для построения enterprise-инфраструктуры, сообщают о начале сотрудничества. Продукты Deckhouse вошли в портфель OCS и стали доступны для более чем 6,5 ты

Интеграция Postgres Pro Enterprise с Deckhouse Stronghold обеспечивает безопасность ключей TDE и решения Deckhouse Stronghold — модуля безопасного управления жизненным циклом секретов в составе Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант». Совместное решение обеспечивает защищенное хр

Deckhouse Observability Platform получила возможность хранения трейсов мониторинга (трассировки) жизненного цикла запросов или событий (трейса) в платформе наблюдаемости Deckhouse Observability Platform (DOP). Теперь команды разработки и эксплуатации ИТ-компаний

Deckhouse Kubernetes Platform совместима с системой мониторинга и анализа событий безопасности «Лаборатории Касперского» рского» подтвердили технологическую совместимость платформы для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform и системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (K