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Flant Deckhouse Platform Deckhouse Kubernetes Platform, DKP Deckhouse Virtualization Platform Deckhouse Commander

Flant - Deckhouse Platform - Deckhouse Kubernetes Platform, DKP - Deckhouse Virtualization Platform - Deckhouse Commander

Deckhouse — платформа с открытым исходным кодом для запуска и управления Kubernetes-кластерами на любой инфраструктуре: публичные и приватные облака, bare-metal-серверы. Продукт включает в себя upstream-версию Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, балансировки трафика, безопасного доступа и других функций. Платформа создана на основе концепции NoOps, чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке ПО.

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17.09.2026 «Флант» представляет Deckhouse Platform — единую платформу для любых нагрузок и любой инфраструктуры

Компания «Флант» объявляет о крупнейшем обновлении продуктовой линейки: Deckhouse Kubernetes Platform, Deckhouse Virtualization Platform и Deckhouse Commander объеди
15.09.2026 Deckhouse Kubernetes Platform от «Фланта» возглавила рейтинг российских Kubernetes-решений 2026 года по версии CNews

го ПО «Флант» занял первое место в ежегодном исследовании рынка контейнеризации. Продукт компании — Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — признан абсолютным лидером, набрав 693 балла и опередив
14.09.2026 Константин Аксёнов -

Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров

вая база: старшая редакция платформы контейнеризации полностью включает функционал виртуализации, а Deckhouse Commander позволяет централизованно управлять парком кластеров. Вместе они предоста
08.09.2026 «Флант» помогла «Лемана Тех» упростить управление production-кластерами

х» — ИТ-компанией, развивающей технологическую платформу бренда «Лемана Про». Основой проекта стала Deckhouse Kubernetes Platform, которая позволила заказчику объединить разрозненную ИТ-инфраст
01.09.2026 «Флант» добавила встроенную репликацию кластеров в систему управления секретами Deckhouse Stronghold

Российская ИТ-компания «Флант» выпустила версию 1.19 Deckhouse Stronghold — решения для управления секретами. Главное нововведение релиза — поддер
31.08.2026 «Флант» упростила переход с GitLab на Deckhouse Code — российскую платформу управления кодом и CI/CD

вания Deckhouse Code — российской платформы управления исходным кодом и автоматизации CI/CD. Помимо Deckhouse Kubernetes Platform, продукт теперь устанавливается непосредственно на виртуальные

27.08.2026 Восемь продуктов InfoWatch получили сертификат совместимости с Deckhouse Kubernetes Platform

вершили тестирование и подтвердили совместимость продуктов InfoWatch для защиты данных с платформой Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) в среде операционной системы Astra Linux SE. Совместное р
26.08.2026 X-Com и Deckhouse объединяют интеграторскую и вендорскую экспертизу для создания гибридной инфраструктуры для бизнеса

аказчиков. Об этом CNews сообщили представители X-Com. В основе продуктовой линейки Deckhouse лежит Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Ее ключевая особенность — архитектура единой платформы,

06.08.2026 В продуктах Deckhouse появился ИИ-ассистент: разбор инцидентов и настройка кластеров в режиме диалога

Российский вендор Deckhouse добавил ИИ-ассистента в два продукта — Deckhouse Kubernetes Platform и Deckhouse Observability Platform. Новый инструмент встроен в

29.07.2026 В Deckhouse Observability Platform добавлен модуль APM для мониторинга производительности приложений

Разработчик программного обеспечения Deckhouse объявил о расширении возможностей Deckhouse Observability Platform: в платфо
28.07.2026 Единый стандарт для гибридных ландшафтов: Deckhouse Kubernetes Platform стала основой нового сервиса в облаке RCloud by 3data

ен сервис по предоставлению управляемых Kubernetes-кластеров на базе передовой российской платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Об этом CNews сообщили представители «Флант». DKP выступ
27.07.2026 Deckhouse Kubernetes Platform прошла тестирование на отраслевом полигоне ИЦК «Финансы»

Платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) от компании «Флант» прошла функциональные и нагрузочные и
23.07.2026 «Флант» и Mind Software подтвердили совместимость решений Deckhouse и Mind Guard

Компании «Флант» и Mind Software проверили совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и Deckhouse Virtualization Platform с инструментом для репликац
20.07.2026 Deckhouse Kubernetes Platform и MaxPatrol SIEM обеспечили единый мониторинг безопасности Kubernetes-среды

омпании «Флант» и Positive Technologies подтвердили совместимость платформы управления контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и системы мониторинга инцидентов информационной безопасно
14.07.2026 «Газпром ЦПС» перевел систему КРОСС на Deckhouse Kubernetes Platform

Газпром ЦПС», единый цифровой оператор группы «Газпром», внедрил платформу контейнерной оркестрации Deckhouse Kubernetes Platform для модернизации проекта КРОСС (комплекс расчетов оценки стоимо
06.07.2026 Deckhouse и «Киберпротект» создают единый сценарий резервного копирования для контейнерной и виртуальной инфраструктуры

также метаданные и конфигурацию ресурсов. В рамках партнерства компании обеспечивают совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и решения «Кибер Бэкап» для защиты основных компонентов Kuberne
25.06.2026 «Флант» перешла с публичных облаков в частное на базе собственной виртуализации

Флант» объявила об успешном завершении миграции внутренней ИТ-инфраструктуры на собственное решение Deckhouse Virtualization Platform (DVP). Переход от использования разрозненных публичных обла
23.06.2026 Kept и Deckhouse масштабируют системы ИИ-агентов

зработчиком инфраструктурных решений Deckhouse завершила миграцию платформы ИИ-агентов KeptStore на Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Об этом CNews сообщил представитель Deckhouse. Новая арх
17.06.2026 Deckhouse Stronghold 1.18: усиленная безопасность ключей, расширенные возможности аудита и новые enterprise-сценарии эксплуатации

поддерживает загрузку внешних плагинов в контейнерном исполнении. Ранее при использовании в составе Deckhouse Kubernetes Platform хранилище работало только в поставке «как есть» — механизма заг
11.06.2026 Готовое решение для интеграций: MWS Octapi теперь работает в Deckhouse Kubernetes Platform

местимость интеграционной платформы MWS Octapi с платформой для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант». Это позволит клиентам более оперативно осущес
10.06.2026 «DатаРу Облако» запустила KaaS на базе Deckhouse Kubernetes Platform

микросервисной архитектурой. Решение строится на базе облачных ресурсов «DатаРу Облако» и платформы Deckhouse Kubernetes Platform от «Флант», которая включает не только базовый Kubernetes, но и
09.06.2026 SIEM Alertix получила интеграцию с Deckhouse Kubernetes Platform

В SIEM-системе Alertix от NGR Softlab реализована интеграция с Deckhouse Kubernetes Platform, российской платформой для создания Kubernetes-кластеров и упра
08.06.2026 Deckhouse и mt cloud запускают cloud-native платформу виртуализации для единого управления ВМ и Kubernetes

Специализированный облачный провайдер mt cloud от компании Movetel и Deckhouse, разработчик решений для построения enterprise-инфраструктуры, объявляют о запуске

27.05.2026 Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы

вно поддерживает DevOps-инструменты и масштабируется до 50 000 виртуальных машин и 1 тыс. серверов. Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проек
26.05.2026 Представлено обновление Deckhouse: биллинг, усиленная безопасность модулей и линейка управляемых сервисов

своей платформы за последние полгода. Основные изменения коснулись управляющего слоя и безопасности Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), виртуализации в рамках решения, а также развития линейки
20.05.2026 Стратегическое партнерство AggreGate и Deckhouse: российская альтернатива для управления промышленными данными и контейнеризации

ode IIoT-платформа для промышленной автоматизации, мониторинга и управления данными с оборудования. Deckhouse Kubernetes Platform от «Флант» обеспечивает управление гибридной инфраструктурой, п
07.05.2026 Deckhouse Observability Platform получила распределенный синтетический мониторинг доступности веб-сервисов

Компания Deckhouse, разработчик продуктов для построения надёжной корпоративной инфраструктуры, объяви
06.05.2026 Deckhouse в партнёрстве с iqData выходит на рынок СНГ с облачным Kubernetes-сервисом

Kubernetes as a Service (DKaaS) на базе инфраструктуры iqData. Решение объединяет функциональность Deckhouse Kubernetes Platform и облачную платформу провайдера, позволяя заказчикам использова
05.05.2026 Deckhouse Stronghold и «Пачка» обеспечили безопасный обмен сообщениями с помощью технологии BYOK

нт» и «Примавера» подтвердили совместимость и корректную совместную работу программного обеспечения Deckhouse Stronghold и корпоративного мессенджера «Пачка». Об этом CNews сообщил представител
04.05.2026 Deckhouse Managed Services расширяет стек управляемых сервисов для работы с данными

в рамках одного решения — с декларативным управлением, отказоустойчивостью и сертификацией, которая критична для регулируемых отраслей», — отметил Александр Виноградов, директор направления «Данные» Deckhouse. Расширение линейки сервисов отвечает растущему спросу на платформенные решения для работы с данными в условиях увеличения объёма информации и распространения аналитических и ИИ-нагру
30.04.2026 BPMSoft подтвердила совместимость с Deckhouse Kubernetes Platform

Lansoft) и «Флант» подтвердили технологическую совместимость своих программных продуктов BPMSoft и Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Соответствующий сертификат выдан по итогам совместных ис
28.04.2026 Deckhouse и mt cloud запускают управляемый Kubernetes корпоративного уровня

виса KaaS (Kubernetes as a Service). В рамках сотрудничества клиентам становится доступна платформа Deckhouse Kubernetes Platform, развернутая на высокопроизводительной инфраструктуре провайдер
09.04.2026 Selectel и Deckhouse запускают DKaaS — сервис для развертывания Deckhouse Kubernetes Platform в облаке

е решение — Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS). Продукт объединит функциональные возможности Deckhouse Kubernetes Platform и облачную инфраструктуру Selectel, предоставив заказчикам гото
08.04.2026 Deckhouse анонсировала разработку собственного слоя управления для DRBD

Компания Deckhouse, разработчик продуктов для построения надёжной корпоративной - инфраструктуры, объявила о разработке собственного слоя управления для технологии репликации данных DRBD (Distributed Re
07.04.2026 Платформа Directum RX совместима с Deckhouse Kubernetes Platform и хранилищем секретов Deckhouse Stronghold

Компании «Флант» и «Директум» завершили проверку технологической совместимости платформы Deckhouse Kubernetes Platform и хранилища секретов Deckhouse Stronghold с российской цифровой
31.03.2026 OCS расширяет портфель решений экосистемой Deckhouse для enterprise-инфраструктуры

OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и Deckhouse, разработчик продуктов для построения enterprise-инфраструктуры, сообщают о начале сотрудничества. Продукты Deckhouse вошли в портфель OCS и стали доступны для более чем 6,5 ты
12.03.2026 Интеграция Postgres Pro Enterprise с Deckhouse Stronghold обеспечивает безопасность ключей TDE

и решения Deckhouse Stronghold — модуля безопасного управления жизненным циклом секретов в составе Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант». Совместное решение обеспечивает защищенное хр
10.03.2026 Deckhouse Observability Platform получила возможность хранения трейсов

мониторинга (трассировки) жизненного цикла запросов или событий (трейса) в платформе наблюдаемости Deckhouse Observability Platform (DOP). Теперь команды разработки и эксплуатации ИТ-компаний

03.03.2026 Deckhouse Kubernetes Platform совместима с системой мониторинга и анализа событий безопасности «Лаборатории Касперского»

рского» подтвердили технологическую совместимость платформы для управления контейнерными нагрузками Deckhouse Kubernetes Platform и системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (K
24.02.2026 Решение Deckhouse Stronghold получило сертификат ФСТЭК России

Решение для безопасного управления секретами Deckhouse Stronghold компании «Флант» получило сертификат соответствия сертификат соответстви

Публикаций - 226, упоминаний - 651

Flant и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 225 198
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3153 29
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 610 15
Broadcom - VMware 2621 12
Softline - Софтлайн 3783 12
9671 11
Oracle Corporation 7099 11
Ред Софт - Red Soft 1256 10
Upstream 54 10
Yandex - Яндекс 9324 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 822 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 8
Diasoft - Диасофт 1169 8
SAP SE 5625 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 804 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1824 7
Крок - Croc 1969 7
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 6
Flant - Express 42 - Экспресс 42 16 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5702 6
Microsoft Corporation 25842 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9542 6
Red Hat 1380 6
Multifactor - Мультифактор 138 5
Orion soft - Орион софт - 334 5
IBM - International Business Machines Corp 9717 5
Neoflex - Неофлекс 263 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1107 5
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 224 5
Код Безопасности 819 5
EmDev - ЕмДев 37 4
MIND Software - Майнд Софт 75 4
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 49 4
Газпром ЦПС 39 4
Movetel - mt cloud - Мувтел 10 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 665 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 989 4
Selectel - Селектел 554 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 348 4
Газинформсервис - ГИС 510 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 327 9
Газпром нефть 738 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 5
МКБ - Московский кредитный банк 659 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 382 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 300 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 560 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 638 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 365 4
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 3
Газпром ПАО 1497 3
Альфа-Банк 1986 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 3
Фора Банк 86 2
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 9 2
РЖД - Российские железные дороги 2105 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1283 2
ВТБ - Почта Банк 515 2
НСПК - Национальная система платежных карт 955 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
Русагро Группа Компаний 387 2
Северсталь ПАО - Severstal 638 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 2
Абсолют Банк 250 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 629 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 35 2
Группа Самолет 109 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 79
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5735 7
Федеральное казначейство России 1953 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6661 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3991 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3344 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3453 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2891 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 2
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1177 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1553 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 259 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
ФРИИ Акселератор 60 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 390 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 51 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 10
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 237 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
CIS - Center for Internet Security 10 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация менеджеров 109 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 411 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 296 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 41 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 27 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 17 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1454 181
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 152
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2026 104
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 101
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 100
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35573 75
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7292 67
DevOps - Development и Operations 1265 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36599 58
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 58
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 57
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 56
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 42
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10810 37
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3262 35
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Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 243 32
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2394 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 31
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5308 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13520 29
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1312 28
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2345 27
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4903 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12298 25
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 84 21
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3241 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13047 19
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 626 19
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2538 19
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ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 284 5
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Аксенов Константин 57 55
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Баталов Александр 30 21
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Радыгин Андрей 9 8
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Дауман Георгий 4 4
Панченко Иван 199 4
Бартунов Олег 54 4
Братчиков Станислав 10 3
Тятюшев Максим 220 3
Еремин Максим 6 3
Гурьянов Владимир 3 3
Устенко Анастасия 3 3
Чубарин Тимур 7 3
Глазков Александр 151 3
Добриднюк Сергей 14 3
Какунин Алексей 30 3
Фомин Сергей 21 2
Тульчинский Станислав 94 2
Семенюков Юрий 11 2
Бобылев Владимир 2 2
Русин Максим 5 2
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Абаимова Полина 7 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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