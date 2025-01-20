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Философт Мажордом


«Мажордом» – система умного дома для клиентов, управляющей компании и застройщиков. Программа позволяет улучшить качество жизни людей в многоквартирных домах, застройщику обеспечивает дополнительную маржинальность, а управляющей компании дают возможность постоянно повышать уровень NPS


20.01.2025 «Мажордом» обновился: в приложении реализован Центр уведомлений для УК 1
17.12.2024 В нижегородской Выксе появится первый умный ЖК 1
04.12.2024 «Философт» интегрировала лифты Koyo в систему умного дома в проекте «Булычев» 1
11.11.2024 ГК «Произведение Девелопмент» и «Философт» заключили соглашение о партнерстве 1
16.10.2024 Компания «Философт» произвела интеграцию с платформой «Умный дом Sber» 1
27.09.2024 «Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от компании Sigur 1
13.09.2024 «Мажордом» интегрировал в систему умного дома продукцию Wiren Board 1
28.08.2024 «Мажордом» объявил об изменениях в ценообразовании: цифровой дворецкий стал доступнее 1
26.08.2024 Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем ИСУЭ WAVIoT 1
15.08.2024 «Философт» и ГК «Атмосфера» объявили о стратегическом партнерстве 1
26.06.2024 BM Group и «Философт» объявляют о стратегическом партнерстве 1
13.06.2024 «Философт» и InPrice объявили о стратегическом партнерстве 1
10.06.2024 Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем «Пульсар» 1
25.04.2024 Дома «ИркутскГорСтрой» будут оборудованы системой «умного» дома от «Философт» 1
12.04.2024 Линейка устройств умного дома Sber будет доступна к использованию в приложении «Мажордом» 1
22.12.2023 «Философт» внедряет искусственный интеллект в систему умного дома 1
14.12.2023 На базе системы «Мажордом» будет реализован умный дом в жилом комплексе «Зарядное» 1
25.09.2023 «Философт» выходит на рынок ИЖС с ИТ-решениями для умного дома 1
19.07.2023 «Философт» выполнила редизайн главного экрана приложения «Мажордом» 1
10.07.2023 В приложение «Мажордом» добавлена функция создания «умных» виджетов 1
02.05.2023 «Философт» и Wiren Board объявили о стратегическом партнерстве 1
10.04.2023 «Философт» создала «умный» маркетплейс для мобильного приложения «Мажордом» 1
21.12.2022 «Философт» выведет на рынок пять ИТ-продуктов для строительной отрасли в 2023 году 1
30.11.2022 «Философт» выводит на рынок российское приложение для управления многоквартирными домами «Мажордом» 1
27.07.2022 ГК «Железно» создала первый в России умный многоквартирный дом высшего класса «A» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Философт и организации, системы, технологии, персоны:

Философт - Philosoft 43 22
Majordomo - Мажордомо 17 3
МКД 56 2
Wiren Board 6 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Тепловодохран НПП 1 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Сигурд-Айти - Sigur 11 1
InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 39 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
ИркутскГорСтрой 1 1
Азбука быта УК 1 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
BM Group - БМ Групп 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Федеральное казначейство России 1772 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 11
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