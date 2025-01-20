Философт Мажордом
«Мажордом» – система умного дома для клиентов, управляющей компании и застройщиков. Программа позволяет улучшить качество жизни людей в многоквартирных домах, застройщику обеспечивает дополнительную маржинальность, а управляющей компании дают возможность постоянно повышать уровень NPS.
Философт и организации, системы, технологии, персоны:
|ИркутскГорСтрой 1 1
|Азбука быта УК 1 1
|Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
|BM Group - БМ Групп 6 1
|Власов Иван 28 11
|Кирилловых Ольга 1 1
|Кузакова Анна 1 1
|Клепиков Сергей 2 1
|Павлов Дмитрий 13 1
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