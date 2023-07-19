«Философт» выполнила редизайн главного экрана приложения «Мажордом»

ИТ-компания «Философт» представила пользователям обновленное приложение «Мажордом». На главном экране появился новостной блок по жилому комплексу. Также теперь есть возможность добавить на стартовый экран любые избранные умные устройства и камеры видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

В приложении добавлены различные сценарии, можно выбрать вкладку «я дома», и тогда настроится комфортная температура, загорится свет и включится чайник. Если выбрать сценарий «я в отпуске» – отключатся все розетки и перекроется вода.

«Философт» выполнила редизайн главного экрана приложения «Мажордом»

«Мажордом» на данный момент обслуживает более 80 многоквартирных домов в шести российских регионах, на сегодня продуктом пользуются более 16 тыс. человек.

«Философт» выполнила редизайн главного экрана приложения «Мажордом»

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«Философт» – российская ИТ-компания, создающая технологические решения для отечественного девелопмента с 2017 г. На сегодня в портфеле компании девять самостоятельных ИТ-продуктов – от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.