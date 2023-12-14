Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Инфраструктура Системное ПО
|

На базе системы «Мажордом» будет реализован умный дом в жилом комплексе «Зарядное»

Жителям будут доступны функции видеонаблюдения, открытие шлагбаума, домофония и диспетчеризация. В ноябре прошла презентация нового жилого комплекса «Зарядное» от застройщика «Железно». Функции умного дома в комплексе будут реализованы ИT-компанией «Философт» на базе собственного мобильного приложения «Мажордом». Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Каждому жителю станут доступны функции видеонаблюдения: камеры во дворе, подъезде и лифтах, открытие шлагбаума и ворот, домофония и диспетчеризация. В приложении для умного дома «Мажордом» пользователи могут онлайн снимать показания счетчиков, оплачивать квитанции, заводить заявки на ремонт и обслуживание для управляющих компаний, получать уведомления о протечке воды и проникновении в квартиру. Открытая конфигурация умного дома позволит будущим жителям настроить собственные сценарии использования системы в зависимости от графика жизни и работы.

«Система умного дома — это новая парадигма взаимодействия с современным домом. Здесь все реализовано для повышения удобства и комфорта жителей, экономии их времени За девелопера, которые уже сейчас начинают внедрять технологии в свои проекты, будущее» — сказал Иван Власов, директор ИT-компании «Философт».

***

«Философт» — российская ИT-компания, создающая инновационные технологические решения для отечественного девелопмента с 2017 г. На сегодня в портфеле компании девять самостоятельных ИT-продуктов — от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Разработчиков видеоигр из российской студии уволили сразу после выхода долгожданной игры. Студия закрылась, пользователи возненавидели ее главный проект

Андрей Ковалев, IT Key: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна»

Ozon запустил «Uber для грузовиков»

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще