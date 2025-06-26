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Власов Иван
УПОМИНАНИЯ
Власов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Зырянов Илья 17 3
|Владзимирский Антон 12 3
|Анкудинов Николай 19 3
|Бахаев Алексей 13 3
|Яндулов Максим 3 3
|Храмова Ольга 3 3
|Природова Ольга 3 3
|Симаков Олег 113 2
|Гнеушев Сергей 6 2
|Сененко Алия 2 2
|Зажигин Владимир 5 2
|Остроушко Алексей 18 2
|Павлов Дмитрий 13 2
|Дремлюг Андрей 3 1
|Морозов Михаил 17 1
|Гречушкин Владимир 5 1
|Степанова Ольга 6 1
|Баранов Леонид 4 1
|Веприков Сергей 1 1
|Клепиков Сергей 2 1
|Жабин Максим 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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