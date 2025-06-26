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Власов Иван


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Сбербанк и «Философт» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации 1
11.10.2024 Группа компаний «Стройкор» внедряет ERP-систему от «Философт» 1
13.09.2024 «Мажордом» интегрировал в систему умного дома продукцию Wiren Board 1
26.08.2024 Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем ИСУЭ WAVIoT 1
22.08.2024 «Философт» интегрирует электромагнитные замки Vizit в систему умного дома 1
15.08.2024 «Философт» и ГК «Атмосфера» объявили о стратегическом партнерстве 1
26.06.2024 BM Group и «Философт» объявляют о стратегическом партнерстве 1
19.06.2024 «Философт» и BM Group подписали меморандум о партнерстве 1
15.05.2024 Застройщик Кирова «Транс-Холдинг» внедряет ERP-систему компании «Философт» 1
07.05.2024 Разработчик «Философт» добавил в экосистему Ferrum сервис для безопасных видеоконференций 1
12.04.2024 Линейка устройств умного дома Sber будет доступна к использованию в приложении «Мажордом» 1
28.03.2024 «Мониторинг дорожной сети» от «Философт» включен в реестр российского ПО 1
08.02.2024 «Философт» выводит на рынок новый продукт для мониторинга дорожной сети 1
14.12.2023 На базе системы «Мажордом» будет реализован умный дом в жилом комплексе «Зарядное» 1
16.11.2023 «Философт» разработает новое программное обеспечение для автоматизации девелоперского бизнеса 1
12.10.2023 ГК «Подрядчик» цифровизирует процесс обучения сотрудников с помощью «Учебного портала» компании «Философт» 1
06.10.2023 «Философт» готовит осеннее обновление образовательной платформы «Учебный портал» 1
22.09.2023 Девелопер «Фабрика атмосферы» усилит управление ресурсами с помощью ERP-системы «Философт» 1
25.08.2023 «Философт» выводит на рынок «Цифровую модель рынка недвижимости» 1
13.07.2023 «Ленрусстрой» интегрирует ERP-cистему «Философт» в процессы управления строительной корпорацией 1
10.07.2023 В приложение «Мажордом» добавлена функция создания «умных» виджетов 1
02.05.2023 «Философт» и Wiren Board объявили о стратегическом партнерстве 1
10.04.2023 «Философт» создала «умный» маркетплейс для мобильного приложения «Мажордом» 1
21.12.2022 «Философт» выведет на рынок пять ИТ-продуктов для строительной отрасли в 2023 году 1
07.12.2022 «Философт» разработала отраслевую ERP-систему для управления девелоперскими проектами 1
30.11.2022 «Философт» выводит на рынок российское приложение для управления многоквартирными домами «Мажордом» 1
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Власов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Философт - Philosoft 49 25
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 151 3
Brother - Brother Industries - Бразер 202 2
Wiren Board 6 2
8538 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 119 1
Schneider Electric 581 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
ТелеМед 14 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 347 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 31 1
Majordomo - Мажордомо 17 1
Фармстандарт АО 43 3
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 100 3
МРТ Эксперт 4 2
ЛенРусСтрой СК 2 2
BM Group - БМ Групп 6 2
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Uber 333 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 1
Лента - Сеть розничной торговли 2163 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 1
Лента - Монетка - торговая сеть 56 1
Vizit 4 1
Железно ГК 2 1
Федеральное казначейство России 1822 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 203 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12158 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 180 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 17
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1872 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32203 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3226 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6920 7
EPCM-инжиниринг - EPC-контракт - engineering, procurement and construction - инжиниринг, снабжение, строительство 22 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10780 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12922 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1624 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14137 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16333 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8145 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22001 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1256 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11568 3
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1067 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4189 3
Оцифровка - Digitization 4737 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5410 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15389 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5806 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 421 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11650 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9724 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25008 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3334 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4135 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2257 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3757 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30752 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21103 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1901 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13041 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5058 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2620 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8946 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12642 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11473 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 145 1
Философт - Мажордом 28 11
Apple Face ID 225 6
Философт - ЦМРН - Цифровая модель рынка недвижимости 8 5
Google Android 14339 4
Apple iOS 8002 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 548 2
Национальный проект - Здравоохранение 23 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 409 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 1
Brother Secure Print+ 1 1
Jitsi - Jitsi Meet - Jitsi Videobridge - Jigasi - lib-jitsi-meet - Jidesha 7 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - ЕАВИИАС МСЭ ФГИС - Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы 2 1
Зырянов Илья 17 3
Владзимирский Антон 12 3
Анкудинов Николай 19 3
Бахаев Алексей 13 3
Яндулов Максим 3 3
Храмова Ольга 3 3
Природова Ольга 3 3
Симаков Олег 113 2
Гнеушев Сергей 6 2
Сененко Алия 2 2
Зажигин Владимир 5 2
Остроушко Алексей 18 2
Павлов Дмитрий 13 2
Дремлюг Андрей 3 1
Морозов Михаил 17 1
Гречушкин Владимир 5 1
Степанова Ольга 6 1
Баранов Леонид 4 1
Веприков Сергей 1 1
Клепиков Сергей 2 1
Жабин Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4105 3
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 2
Великобритания - Лондон 2391 1
Япония - Токио 999 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17956 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 538 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5762 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5061 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30451 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9162 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14264 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10250 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6496 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5981 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5061 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10249 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 347 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 547 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1281 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19392 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4165 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3657 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3215 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4541 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2526 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1927 1
Здравоохранение - Реабилитация 394 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5200 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 625 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 28 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6398 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9267 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5380 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1004 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 2
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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