Wiren Board


Wiren Board – группа компаний, специализирующаяся на разработке контроллеров, которые применяются в задачах мониторинга серверного и климатического оборудования, диспетчеризации и сбора данных с приборов учёта, используемых в качестве основы для «умного дома». Оборудование Wiren Board управляет нефтедобывающими скважинами, банковскими отделениями, отдельными домами и целыми жилыми районами, следит за микроклиматом в серверных, супермаркетах и офисах, собирает и анализирует данные с датчиков и внешних устройств.

УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 ПЛК Wiren Board 8 и АПК InfoDiode прошли испытания на совместимость 2
04.12.2024 Tibbo Systems добавила поддержку контроллеров Wiren Board на платформу AggreGate 1
04.12.2024 «Философт» интегрировала лифты Koyo в систему умного дома в проекте «Булычев» 1
13.09.2024 «Мажордом» интегрировал в систему умного дома продукцию Wiren Board 1
02.05.2023 «Философт» и Wiren Board объявили о стратегическом партнерстве 1
06.03.2023 Вышла новая версия MasterSCADA 4D – 1.3 1
07.12.2022 Специалисты CTI развернули систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина 1
26.09.2014 Impulse VC вложился в разработчика решений в области микроэлектроники и IoT 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Wiren Board и организации, системы, технологии, персоны:

Философт - Philosoft 56 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 257 1
Ракурс НПФ 165 1
Ростех - Автоматика Концерн 1712 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 18 1
AMT Group - АМТ-Груп 398 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12530 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1971 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6795 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4261 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1116 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 155 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25508 2
IP-сеть - MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 42 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 244 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3319 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12061 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11924 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 852 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 558 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6034 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 332 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2137 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31303 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 436 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5754 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10445 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13222 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22399 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12690 1
Микрофон - Microphone 2650 1
Видеокамера - Camcorder 2308 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25247 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1379 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 946 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4569 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5361 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 556 1
МПС - Международные платежные системы 147 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1705 1
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 156 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 970 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 901 1
Философт - Мажордом 33 3
Linux OS 10633 2
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 32 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 358 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1425 1
IEK Group - МПС софт - MasterOPC 6 1
IEK Group - МПС софт - MasterPLC 1 1
Tibbo AggreGate 16 1
Apple Face ID 229 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 68 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 34 1
Власов Иван 32 2
Белов Кирилл 19 1
Исламов Альберт 13 1
Щукин Борис 4 1
Красильников Александр 2 1
Шиндин Роман 2 1
Дегтярев Александр 3 1
Молчанов Борис 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 3
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 484 2
Япония - Токио 1002 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3709 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5182 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9734 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5294 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 559 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2231 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31088 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5173 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3411 1
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

