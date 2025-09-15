Wiren Board – группа компаний, специализирующаяся на разработке контроллеров, которые применяются в задачах мониторинга серверного и климатического оборудования, диспетчеризации и сбора данных с приборов учёта, используемых в качестве основы для «умного дома». Оборудование Wiren Board управляет нефтедобывающими скважинами, банковскими отделениями, отдельными домами и целыми жилыми районами, следит за микроклиматом в серверных, супермаркетах и офисах, собирает и анализирует данные с датчиков и внешних устройств.