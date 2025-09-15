ПЛК Wiren Board 8 и АПК InfoDiode прошли испытания на совместимость

Компании Wiren Board и «АМТ-Груп» завершили испытания по проверке совместной работы комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и модульного программируемого контроллера Wiren Board 8. Об этом CNews сообщили представители «АМТ-Груп».

Результаты комплексного тестирования подтвердили успешное совместное применение продуктов InfoDiode и Wiren Board 8 в сетях передачи данных с физическим разграничением доступа и полным соблюдением требований кибербезопасности.

Один из возможных вариантов применения комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и ПЛК Wiren Board 8 предполагает размещение комплекса InfoDiode между двумя экземплярами Wiren Board 8: экземпляр 1, выступающий в роли агрегатора данных промышленных протоколов и источника MQTT трафика в защищаемом сегменте; экземпляр 2, выступающий в роли приемника MQTT трафика и сервера промышленных протоколов Modbus TCP/RTU, OPC UA, IEC 104 в менее доверенном сегменте.

Также возможны сценарии, при которых InfoDiode передает собранные Wiren Board и переданные ему по MQTT данные в облачные, Historian решения, системы аналитики и прогнозирования.

Совместное применение решений позволяет организовать бесшовную передачу данных из доверенного сегмента в системы верхнего уровня, развернутые в ином сетевом сегменте, от ПЛК напрямую, без использования какого-либо дополнительного ПО, обесеечивая физическую изоляцию сетевого сегмента на аппаратном уровне.

«Развитие технологического сотрудничества с другими вендорами программных и аппаратных решений является одним из приоритетных направлений нашей компании, – сказал технический директор «АМТ-Груп» Борис Молчанов. – В результате комплексного тестирования было подтверждено, что ПЛК Wiren Board 8 является одним из немногих на отечественном рынке физических контроллеров, которые способны передавать и принимать данные в/из комплексов InfoDiode непосредственно по протоколу MQTT, что существенно упрощает и удешевляет стоимость получаемых конечных решений. Совместное применение решений обеспечивает бесшовную передачу технологических данных за границу сети защищаемого периметра, предоставляя заказчикам возможность автоматизировать технологические процессы предприятия на самых разных уровнях, обеспечивая при этом соответствие всем требованиям кибербезопасности».