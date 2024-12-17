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Молчанов Борис



17.12.2024 «Релематика» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости своих решений для защиты объектов энергетики 1
26.11.2024 «Киберпротект» и «АМТ-Груп» обеспечат сохранность ключевых информационных ресурсов заказчиков 1
16.10.2024 «АМТ-Груп» и группа компаний «Гарда» защитят компании от внешних и внутренних злоумышленников 1
31.07.2024 «АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для обеспечения безопасности передачи данных в промышленных сетях 1
10.06.2024 «Монитор Электрик» и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для защиты объектов АСУ ТП 1
05.06.2024 «Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode 1
28.05.2024 НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников 1
31.10.2023 НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП 1
24.10.2023 N3com и «АМТ-груп» подписали соглашение о партнерстве 1
01.08.2023 «СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП 1
25.07.2023 Подтверждена совместимость АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Молчанов Борис и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 351 7
СМС НВФ - Сенсоры, Модули, Системы Научно-внедренческая фирма 1 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Automiq - Атомик Софт 11 1
Монитор Электрик 11 1
Круг НПФ 15 1
N3COM 13 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Релематика 4 1
101Hotels.com 456 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 34 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 121 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 125 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
OPC Foundation - OPC UA - OPC Unified Architecture - Унифицированная архитектура 13 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 294 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 113 1
AMT Group - InfoDiode АПК 58 8
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 4
СМС НВФ - АСОКУ 1 1
СВД ВС - СДКУ Фокус КПДА - Система диспетчерского контроля и управления 9 1
Круг НПФ - Круг-2000 ПТК ПАК SCADA 20 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Automiq - Альфа платформа 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Microsoft Windows 15657 1
Linux OS 9937 1
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 8 1
Релематика МД 1 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
Сеньков Андрей 2 1
Сидоров Артем 1 1
Угреватов Александр 1 1
Конев Андрей 12 1
Угорелов Андрей 6 1
Силкин Кирилл 4 1
Александров Виталий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Беларусь - Белоруссия 5664 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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