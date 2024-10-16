Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«АМТ-Груп» и группа компаний «Гарда» защитят компании от внешних и внутренних злоумышленников

Группа компаний «Гарда» и компания «АМТ-Груп» интегрировали комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформу для создания фиктивного слоя инфраструктуры «Гарда Deception». Совместное применение продуктов позволит заказчикам эффективно противостоять внутренним и внешним угрозам в сетях передачи данных с разграничением доступа с выполнением всех требований кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

На практике архитектура совместного использования комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы «Гарда Deception» предполагает применение комплекса InfoDiode между центром управления системой «Гарда Deception» или системой SIEM, расположенными в открытом сегменте, и подсистемой эмуляции ложного сетевого слоя и обнаружения вредоносной активности (ловушками), расположенными в закрытом сегменте. Совместное использование решений позволяет изолировать доверенный сетевой сегмент, таким образом, повышать его защищенность. Кроме того, интеграция решений позволяет физически передавать данные c ловушек в центры SOC за периметром защищаемого объекта. Построение такой архитектуры обеспечивает своевременную передачу оповещений безопасности из закрытого сегмента в центры SOC, а также исключает любое воздействие через этот же канал связи на защищенный сегмент сети.

«Физическая изоляция доверенного сегмента сети способна, с одной стороны, исключить несанкционированное воздействие стороннего злоумышленника на защищаемый сегмент, а с другой стороны, сохранить возможность передачи данных технологических процессов для последующего анализа и обработки таких данных во внешних сегментах, – сказал технический директор «АМТ-Груп» Борис Молчанов. – Решение, основанное на совместном применении комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы «Гарда Deception», расширяет эту функциональность, в том числе посредством обеспечения дополнительного контроля за потенциальным внутренним злоумышленником со стороны внешнего SOC».

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний
Генеративный ИИ

«В результате проведенного тестирования продуктов, мы подтвердили, что их комплексное применение предоставит заказчикам возможности бесшовной интеграции нового элемента защиты в уже существующую сетевую инфраструктуру и SOC, и усилить защиту периметра как от внешних, так и внутренних атак», – сказала руководитель продукта «Гарда Deception» Екатерина Харитонова.

«Гарда Deception» (ранее «Гарда Лабиринт») – это DDP-платформа (Distributed Deception Platform, платформа для создания распределенной инфраструктуры ложных целей), которая создает фиктивный слой объектов ИТ-инфраструктуры предприятия, не отличимый от защищаемых узлов сети. Интерактивные ловушки отвлекают внимание злоумышленников, позволяя оперативно нейтрализовывать кибератаки. Продукт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения (№10040).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

На Android из-за самодурства Google больше недоступно ПО «Касперского». Что делать пользователям

После запрета в США «Касперский» самоудалился с ПК и заменил себя неизвестным антивирусом. Цена подписки осталась той же

Хакеры на несколько дней отключили обновление антивируса DrWeb

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: