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ИКС ИКС Безопасность Гарда ГК Гарда Технологии
Группа компаний «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») представляет комплекс решений в пяти направлениях деятельности: защита данных, сетевая безопасность, управление трафиком, сетевая инфраструктура, аналитика и сервис. Синергетический эффект объединения компетенций позволяет поставлять заказчикам на российском рынке экосистему безопасности информационных ресурсов: аудит и защита данных и построение безопасной сетевой инфраструктуры; а многоуровневый сервис и отлаженные цепочки поставок повышают скорость и качество проектов.
Гарда Технологии - российский разработчик систем защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности, защиты от DDoS, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов. Решения «Гарды Технологии» внедрены в компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных структурах России и СНГ. Компания обладает патентами на разработки, продукты сертифицированы ФСТЭК и включены в реестр отечественного программного обеспечения.
СОБЫТИЯ
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|06.05.2026
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ГК «Гарда» провела анализ изменений ландшафта и особенностей DDoS-атак за I квартал 2026 года
й ландшафта и особенностей DDoS-атак за I квартал 2026 года. В I квартале 2026 года распределение атак по отраслям частично вернулось к отметкам годичной давности. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Гарда». Телекоммуникационный сектор — по-прежнему привлекательная мишень для злоумышленников. При этом доля атак на этот сектор (32%) практически откатилась к значениям I квартала 2025 г. п
|09.12.2025
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ГК «Гарда»: мошенники притворяются известными людьми и официальными лицами
овать в выгодных инвестиционных проектах, требуют сдать деньги на какие-то инициативы, просят поддержать или объявляют о фейковой победе в конкурсах и розыгрышах. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Мошенники создают поддельные аккаунты популярных каналов или личных страниц, и часто такие аккаунты визуально неотличимы от настоящих: одинаковые аватарки, схожие названия, скопиров
|05.12.2025
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ГК «Гарда»: обнаружена уязвимость в серверных компонентах React
критическая уязвимость в серверных компонентах React Server, которая позволяет злоумышленникам удаленно запускать произвольный код на сервере без аутентификации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Уязвимость затрагивает сервисы, созданные на основе популярных фреймворков с открытым исходным кодом React Server Components. Проблема связана с тем, как React обрабатывает и декоди
|20.08.2025
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ГК «Гарда»: аналитика DDoS-атак во II квартале 2025 года
арталом 2025 г. Цель исследования – определить основные типы атак, которым подвергались компании, и их распределение по отраслям и по типам во II квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Распределение DDoS-атак по отраслям Во II квартале 2025 г. наибольшее количество DDoS-атак (34%) пришлось на государственные компании – это резкий рост по сравнению с предыдущим ква
|14.05.2025
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Эксперт ГК «Гарда» вошел в рабочую группу ООН по управлению данными
n Data Governance, WG-DG). Решение принято комитетом ООН по науке и технике в интересах развития в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/79/1. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Хактивизм, утечки персональных данных, трансграничный обмен информацией, а также увеличение популярности и доступности технологий искусственного интеллекта усиливают требования к уп
|06.05.2025
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ГК «Гарда»: аналитика DDoS-атак в I квартале 2025 года
и их распределение по отраслям и по типам в I квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Распределение DDoS-атак по отраслям ГК «Гарда» ИТ-компании в начале 2025 г
|11.03.2025
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ГК «Гарда»: мошенничество с видео – как распознать подделку
и искусственного интеллекта для имитации голоса и создания правдоподобных видео. В России за 2024 г. число махинаций с ее использованием выросло более чем на 10%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Не так давно в Сети появилось несколько дискредитирующих власти дипфейк-выступлений российских губернаторов. Мошенники создают правдоподобные видеосообщения с просьбами о перечислен
|05.02.2025
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ГК «Гарда»: DDoS-атаки, итоги 2024 года
Центр компетенций группы компаний «Гарда» провел исследование изменений ландшафта и особенностей DDoS-атак в 2024 году. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Цель: определить основные типы атак, которым подвергались компании, и их распределение по отраслям и по типам в 2024 году. Распределение DDoS-атак по отраслям в 2024 г., в процентах
|19.12.2024
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ГК «Гарда»: почти половина российских компаний обезличивают данные
компаний «Гарда». Однако 59% участников отметили, что пока не внедряли методы обезличивания, несмотря на их эффективность. В опросе участвовали более 100 человек. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Маскирование обеспечивает безопасность данных, снижает затраты на обслуживание и ускоряет бизнес-процессы, связанные с передачей данных. Чаще всего обезличивание требуется компаниям
|30.10.2024
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ГК «Гарда»: рост рынка информационной безопасности достиг 30%
нной безопасности демонстрирует уверенный рост, вплоть до 30%. По итогам 2023 г. в России более чем в 2,5 раза увеличилось производство средств защиты информации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». ВрИО директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин подчеркнул важность объединения усилий регуляторов и бизнеса для минимизации рисков информационной б
|16.10.2024
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«АМТ-Груп» и группа компаний «Гарда» защитят компании от внешних и внутренних злоумышленников
заказчикам эффективно противостоять внутренним и внешним угрозам в сетях передачи данных с разграничением доступа с выполнением всех требований кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». На практике архитектура совместного использования комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы «Гарда Deception» предполагает применение комплекса InfoDiode межд
|05.06.2024
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«Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком
Форвардный контракт «Мегафона» и «Гарда Технологии» Компания «Гарда-Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») заключила форвардный к
|11.04.2024
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ГК «Гарда» представила Web Application и API Firewall собственной разработки.
о 10,8 млрд. Из решений для анализа сетевого трафика на долю WAF приходится 9%, а систем для обеспечения отказоустойчивости и безопасности сетевых доступов – 12%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». За три квартала 2023 г. число атак на российские веб-ресурсы выросло на 44%. Это ключевой драйвер роста сегмента. К дополнительным стимулам развития относятся стремительный после па
|14.02.2024
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ГК «Гарда»: «Письма счастья» от ФНС. Как не стать жертвой мошенников
пользуют доменные имена, которые похожи на адреса официальных сайтов. Это повышает доверие пользователей к сообщениям и снижает критичность восприятия информации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». С начала 2024 г. участились случаи рассылки электронных писем от злоумышленников, выдающих себя за сотрудников Федеральной налоговой службы, с уведомлениями о выявлении подозрительн
|21.11.2023
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В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов
DBF-система от «Гарда Технологии» Компания «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») провела ребрендинг своей системы мониторинга угроз баз данных. Об этом на конференции «Защита данных: сохранить все
|02.11.2023
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Fortis и ГК «Гарда» займутся развитием экосистем ИБ
модификации и сопровождению наших аппаратно-программных продуктов. Мы рады новому эффективному сотрудничеству с Fortis», – сказал Сергей Мезенцев, руководитель отдела по работе с партнерами компании «Гарда Технологии» (входит в группу компаний «Гарда»).
|25.08.2023
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ГК «Гарда»: Аналитика DDoS-атак II квартал 2023 года
менении ландшафта и особенностей DDoS-атак в I и II кварталах 2023 г. Злоумышленники меняют подходы к DDoS-атакам, их инструменты становятся более разнообразными. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Цель исследования Определить основные типы атак, которым подвергались компании, и их распределение по странам и территориям. Методология Данные собирались с помощью территориально р
|08.08.2023
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«Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда»
Разработчики систем сетевой и информационной безопасности «Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда». Технологические возможности компаний-участниц ложатся в основу экосистемы сетевой безопасности с интег
|29.05.2023
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«Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему
«Гарда Технологии» представила обновленную версию системы для выявления угроз, их классификации и активного реагирования на угрозы «Гарда Монитор»: улучшена функциональность поведенческой аналит
|30.03.2023
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Системы безопасности «Гарда Технологии» совместимы с ОС «Альт 8 СП»
Три продукта российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда Технологии» успешно прошли сертификационные испытания и подтвердили совместимость с отечественной операционной ОС «Альт 8 СП»: «Гарда Маскирование» для обезличивания баз данных, агент сис
|02.03.2023
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«Гарда Технологии» проанализировала DDoS-атаки 2022 года
Компания «Гарда Технологии» подвела итоги 2022 г. в контексте DDoS-атак. Несмотря на то, что активность киберпреступников в этом направлении снижается, важно сохранять повышенную готовность к отражению а
|22.02.2023
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«Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов
вает высокий уровень защиты СУБД от внутренних угроз как в российских, так и зарубежных компаниях. “Гарда технологии” стремится к тому, чтобы дать заказчикам максимально широкий перечень эффект
|01.02.2023
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«Гарда Технологии» и «Бевалекс» предоставят дополнительные сервисы ИБ в Белоруссии
Системный интегратор «Бевалекс» займется внедрением решений «Гарда Технологии», российского разработчика систем информационной безопасности, в Белоруссии. «Бевалекс» сможет обеспечить комплексную безопасность заказчиков из госучреждений, финансовых струк
|26.01.2023
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«Гарда технологии» и «Ред софт» объединяют возможности продуктов
Отечественный разработчик «Ред софт» и российский производитель систем информационной безопасности «Гарда технологии» объявили о завершении испытаний совместимости продуктов. Их результаты подт
|24.01.2023
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«Дистрисистем» займется внедрением продуктов «Гарда технологии» в Белоруссии
Белорусский системный интегратор «Дистрисистем» пополняет продуктовый портфель системами «Гарда БД» и «Гарда монитор» производства российского разработчика решений информационной безопасности «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «Гарда технологии». Интегратор будет отвечать за адаптацию продуктов под задачи заказчиков, их внедрение и сопровождение на первой
|19.01.2023
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«Гарда Технологии» сертифицировала систему защиты от DDoS-атак «Периметр» в Белоруссии
Система защиты от DDoS-атак «Периметр» производства «Гарда Технологии» получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2013/027/BY. Решение готово к использованию в белорусских компаниях. Об этом CNews
|18.01.2023
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В компании «Гарда Технологии» назначен заместитель генерального директора
«Гарда Технологии» сообщила, что Рустэм Хайретдинов займет пост заместителя генерального директора в компании. Хайретдинов будет отвечать за реализацию стратегии роста бизнеса компании. «Гард
|23.11.2022
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Системы безопасности «Гарда технологии» сертифицированы в Белоруссии
оруссии «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» и могут использоваться для защиты государственных компаний. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда технологии». DLP-система «Гарда предприятие» и программный комплекс DAM/DBF «Гарда БД» российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда технологии» получили серти
|01.11.2022
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«Транстелеком» усовершенствовал сервис «Защита от DDoS-атак» благодаря решению компании «Гарда технологии»
е достигнуто благодаря использованию подсистемы защиты трафика, разработанной российской компанией «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители компании «Транстелеком». «Перед нами
|06.10.2022
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«РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД»
Компания «РТК-Солар» начала предоставлять круглосуточное сопровождение системы защиты баз данных «Гарда БД» российского разработчика «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар». Центр компетенций по продукту развернут на базе бизнес-направления «Solar интеграция», эксперты которого реализуют комплексн
|20.07.2022
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«Т1 Интеграция» стала партнером «Гарда Технологии»
Системный интегратор «Т1 Интеграция» стал партнером компании «Гарда Технологии», российского разработчика систем защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов. Это позволяет спец
|23.03.2022
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«Сиссофт» предложит заказчикам решения «Гарда технологии»
соглашение о партнерстве с российским разработчиком решений в области информационной безопасности «Гарда технологии». В рамках партнерства «Сиссофт» сможет предложить своим заказчикам подбор р
|17.03.2022
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«Гарда технологии» займется безопасностью файловых хранилищ
Производитель систем информационной безопасности «Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») выводит на рынок новое решение класса DAG (Data Ac
|27.12.2021
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Дмитрий Проскура -
Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ
ти сети, данных, защите от возможных действий неблагонадежных сотрудников и злоумышленников. И уже под эту стратегию формируется комплексная система безопасности, строятся ЦОДы. CNews: Какие решения «Гарда Технологии» предлагает для комплексной защиты инфраструктуры компаний? Дмитрий Проскура: Сейчас у нас четыре продукта из классического подхода. Есть продукт класса DAM/DBF — это «Гарда БД
|07.09.2021
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В компании «Гарда Технологии» назначен генеральный директор
Компания «Гарда Технологии» (вендор систем ИБ, входящий в «ИКС Холдинг») сообщила о назначении Дмитрия
|19.08.2021
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«Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке
Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» создает решения для различных задач безопасности, которые внедрены в крупнейших компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных
|21.12.2020
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«Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор»
Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представил обновленную версию системы анализа сетевого трафика и расследования сетевых инцидентов класса NTA (Network Traffic Analysis) — «Гарда Монит
|26.11.2020
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«Гарда технологии» представила новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие»
«Гарда технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представила обновленную версию системы защиты от утечек информации «Гарда Предприятие», построенную на технологиях микросервисной архитектуры для масш
|21.07.2020
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Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА
Axoft объявила о получении статуса официального дистрибутора систем информационной безопасности под маркой «Гарда технологии» в РФ и странах ВЕЦА. Axoft сфокусируется на развитии партнерского канала вендора, расширении географии поставок, наращивании объемов продаж новых решений. Благодаря новому ста
|06.07.2020
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RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений
Российский дистрибьютор высокотехнологичных ИТ-решений компания RRC и российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» подписали дистрибьюторское соглашение по продвижению решений вендора в России и за рубежом через партнерскую сеть RRC. Компания «Гарда Технологии» входит в экосистему «
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Хайретдинов Рустэм 95 19
|Ларин Дмитрий 47 17
|Селезнев Илья 15 11
|Сафонов Лука 31 9
|Черепенников Антон 86 7
|Грибанов Станислав 21 7
|Кузнецов Павел 42 6
|Шерстобитов Сергей 57 6
|Харитонова Екатерина 9 6
|Солдатенков Вадим 10 6
|Жуков Роман 20 5
|Пономарёв Владимир 19 5
|Ковалевский Александр 9 5
|Иевлев Виктор 8 5
|Шадаев Максут 1210 4
|Усманов Алишер 311 4
|Проскура Дмитрий 31 4
|Сапунов Алексей 38 4
|Гольцов Александр 84 3
|Голованов Сергей 77 3
|Шелобков Алексей 53 3
|Лебедев Сергей 67 3
|Добрушский Сергей 9 3
|Филиппов Дмитрий 8 3
|Синьков Кирилл 73 3
|Путин Владимир 3459 3
|Мирошников Борис 63 3
|Мальцев Алексей 20 3
|Рябова Галина 27 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Парфентьев Алексей 184 2
|Ляпунов Игорь 132 2
|Янкин Андрей 52 2
|Лукацкий Алексей 140 2
|Заикин Андрей 36 2
|Кандыбович Дмитрий 18 2
|Романченко Дмитрий 15 2
|Колотовкин Сергей 3 2
|Заречнев Сергей 6 2
|Щербаков Андрей 9 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2406 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 4
|Ведомости 1470 4
|WikiLeaks 120 1
|Wikipedia - Википедия 651 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Bloomberg 1628 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 1
|Комсомольская правда ИД 84 1
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