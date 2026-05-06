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ИКС ИКС Безопасность Гарда ГК Гарда Технологии

ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии

Группа компаний «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») представляет комплекс решений в пяти направлениях деятельности: защита данных, сетевая безопасность, управление трафиком, сетевая инфраструктура, аналитика и сервис. Синергетический эффект объединения компетенций позволяет поставлять заказчикам на российском рынке экосистему безопасности информационных ресурсов: аудит и защита данных и построение безопасной сетевой инфраструктуры; а многоуровневый сервис и отлаженные цепочки поставок повышают скорость и качество проектов.

Гарда Технологии - российский разработчик систем защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности, защиты от DDoS, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов. Решения «Гарды Технологии» внедрены в  компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных структурах России и СНГ. Компания обладает патентами на  разработки, продукты сертифицированы ФСТЭК и включены в реестр отечественного программного обеспечения.

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06.05.2026 ГК «Гарда» провела анализ изменений ландшафта и особенностей DDoS-атак за I квартал 2026 года

й ландшафта и особенностей DDoS-атак за I квартал 2026 года. В I квартале 2026 года распределение атак по отраслям частично вернулось к отметкам годичной давности. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Гарда». Телекоммуникационный сектор — по-прежнему привлекательная мишень для злоумышленников. При этом доля атак на этот сектор (32%) практически откатилась к значениям I квартала 2025 г. п
09.12.2025 ГК «Гарда»: мошенники притворяются известными людьми и официальными лицами

овать в выгодных инвестиционных проектах, требуют сдать деньги на какие-то инициативы, просят поддержать или объявляют о фейковой победе в конкурсах и розыгрышах. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Мошенники создают поддельные аккаунты популярных каналов или личных страниц, и часто такие аккаунты визуально неотличимы от настоящих: одинаковые аватарки, схожие названия, скопиров
05.12.2025 ГК «Гарда»: обнаружена уязвимость в серверных компонентах React

критическая уязвимость в серверных компонентах React Server, которая позволяет злоумышленникам удаленно запускать произвольный код на сервере без аутентификации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Уязвимость затрагивает сервисы, созданные на основе популярных фреймворков с открытым исходным кодом React Server Components. Проблема связана с тем, как React обрабатывает и декоди
20.08.2025 ГК «Гарда»: аналитика DDoS-атак во II квартале 2025 года

арталом 2025 г. Цель исследования – определить основные типы атак, которым подвергались компании, и их распределение по отраслям и по типам во II квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Распределение DDoS-атак по отраслям Во II квартале 2025 г. наибольшее количество DDoS-атак (34%) пришлось на государственные компании – это резкий рост по сравнению с предыдущим ква
14.05.2025 Эксперт ГК «Гарда» вошел в рабочую группу ООН по управлению данными

n Data Governance, WG-DG). Решение принято комитетом ООН по науке и технике в интересах развития в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/79/1. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Хактивизм, утечки персональных данных, трансграничный обмен информацией, а также увеличение популярности и доступности технологий искусственного интеллекта усиливают требования к уп
06.05.2025 ГК «Гарда»: аналитика DDoS-атак в I квартале 2025 года

и их распределение по отраслям и по типам в I квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Распределение DDoS-атак по отраслям ГК «Гарда» ИТ-компании в начале 2025 г
11.03.2025 ГК «Гарда»: мошенничество с видео – как распознать подделку

и искусственного интеллекта для имитации голоса и создания правдоподобных видео. В России за 2024 г. число махинаций с ее использованием выросло более чем на 10%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Не так давно в Сети появилось несколько дискредитирующих власти дипфейк-выступлений российских губернаторов. Мошенники создают правдоподобные видеосообщения с просьбами о перечислен
05.02.2025 ГК «Гарда»: DDoS-атаки, итоги 2024 года

Центр компетенций группы компаний «Гарда» провел исследование изменений ландшафта и особенностей DDoS-атак в 2024 году. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Цель: определить основные типы атак, которым подвергались компании, и их распределение по отраслям и по типам в 2024 году. Распределение DDoS-атак по отраслям в 2024 г., в процентах
19.12.2024 ГК «Гарда»: почти половина российских компаний обезличивают данные

компаний «Гарда». Однако 59% участников отметили, что пока не внедряли методы обезличивания, несмотря на их эффективность. В опросе участвовали более 100 человек. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Маскирование обеспечивает безопасность данных, снижает затраты на обслуживание и ускоряет бизнес-процессы, связанные с передачей данных. Чаще всего обезличивание требуется компаниям
30.10.2024 ГК «Гарда»: рост рынка информационной безопасности достиг 30%

нной безопасности демонстрирует уверенный рост, вплоть до 30%. По итогам 2023 г. в России более чем в 2,5 раза увеличилось производство средств защиты информации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». ВрИО директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин подчеркнул важность объединения усилий регуляторов и бизнеса для минимизации рисков информационной б
16.10.2024 «АМТ-Груп» и группа компаний «Гарда» защитят компании от внешних и внутренних злоумышленников

заказчикам эффективно противостоять внутренним и внешним угрозам в сетях передачи данных с разграничением доступа с выполнением всех требований кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». На практике архитектура совместного использования комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы «Гарда Deception» предполагает применение комплекса InfoDiode межд
05.06.2024 «Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком

Форвардный контракт «Мегафона» и «Гарда Технологии» Компания «Гарда-Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») заключила форвардный к
11.04.2024 ГК «Гарда» представила Web Application и API Firewall собственной разработки.

о 10,8 млрд. Из решений для анализа сетевого трафика на долю WAF приходится 9%, а систем для обеспечения отказоустойчивости и безопасности сетевых доступов – 12%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». За три квартала 2023 г. число атак на российские веб-ресурсы выросло на 44%. Это ключевой драйвер роста сегмента. К дополнительным стимулам развития относятся стремительный после па
14.02.2024 ГК «Гарда»: «Письма счастья» от ФНС. Как не стать жертвой мошенников

пользуют доменные имена, которые похожи на адреса официальных сайтов. Это повышает доверие пользователей к сообщениям и снижает критичность восприятия информации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». С начала 2024 г. участились случаи рассылки электронных писем от злоумышленников, выдающих себя за сотрудников Федеральной налоговой службы, с уведомлениями о выявлении подозрительн
21.11.2023 В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов

DBF-система от «Гарда Технологии» Компания «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») провела ребрендинг своей системы мониторинга угроз баз данных. Об этом на конференции «Защита данных: сохранить все
02.11.2023 Fortis и ГК «Гарда» займутся развитием экосистем ИБ

модификации и сопровождению наших аппаратно-программных продуктов. Мы рады новому эффективному сотрудничеству с Fortis», – сказал Сергей Мезенцев, руководитель отдела по работе с партнерами компании «Гарда Технологии» (входит в группу компаний «Гарда»).
25.08.2023 ГК «Гарда»: Аналитика DDoS-атак II квартал 2023 года

менении ландшафта и особенностей DDoS-атак в I и II кварталах 2023 г. Злоумышленники меняют подходы к DDoS-атакам, их инструменты становятся более разнообразными. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда». Цель исследования Определить основные типы атак, которым подвергались компании, и их распределение по странам и территориям. Методология Данные собирались с помощью территориально р
08.08.2023 «Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда»

Разработчики систем сетевой и информационной безопасности «Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда». Технологические возможности компаний-участниц ложатся в основу экосистемы сетевой безопасности с интег
29.05.2023 «Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему

«Гарда Технологии» представила обновленную версию системы для выявления угроз, их классификации и активного реагирования на угрозы «Гарда Монитор»: улучшена функциональность поведенческой аналит
30.03.2023 Системы безопасности «Гарда Технологии» совместимы с ОС «Альт 8 СП»

Три продукта российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда Технологии» успешно прошли сертификационные испытания и подтвердили совместимость с отечественной операционной ОС «Альт 8 СП»: «Гарда Маскирование» для обезличивания баз данных, агент сис
02.03.2023 «Гарда Технологии» проанализировала DDoS-атаки 2022 года

Компания «Гарда Технологии» подвела итоги 2022 г. в контексте DDoS-атак. Несмотря на то, что активность киберпреступников в этом направлении снижается, важно сохранять повышенную готовность к отражению а
22.02.2023 «Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов

вает высокий уровень защиты СУБД от внутренних угроз как в российских, так и зарубежных компаниях. “Гарда технологии” стремится к тому, чтобы дать заказчикам максимально широкий перечень эффект
01.02.2023 «Гарда Технологии» и «Бевалекс» предоставят дополнительные сервисы ИБ в Белоруссии

Системный интегратор «Бевалекс» займется внедрением решений «Гарда Технологии», российского разработчика систем информационной безопасности, в Белоруссии. «Бевалекс» сможет обеспечить комплексную безопасность заказчиков из госучреждений, финансовых струк
26.01.2023 «Гарда технологии» и «Ред софт» объединяют возможности продуктов

Отечественный разработчик «Ред софт» и российский производитель систем информационной безопасности «Гарда технологии» объявили о завершении испытаний совместимости продуктов. Их результаты подт
24.01.2023 «Дистрисистем» займется внедрением продуктов «Гарда технологии» в Белоруссии

Белорусский системный интегратор «Дистрисистем» пополняет продуктовый портфель системами «Гарда БД» и «Гарда монитор» производства российского разработчика решений информационной безопасности «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «Гарда технологии». Интегратор будет отвечать за адаптацию продуктов под задачи заказчиков, их внедрение и сопровождение на первой
19.01.2023 «Гарда Технологии» сертифицировала систему защиты от DDoS-атак «Периметр» в Белоруссии

Система защиты от DDoS-атак «Периметр» производства «Гарда Технологии» получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2013/027/BY. Решение готово к использованию в белорусских компаниях. Об этом CNews

18.01.2023 В компании «Гарда Технологии» назначен заместитель генерального директора

«Гарда Технологии» сообщила, что Рустэм Хайретдинов займет пост заместителя генерального директора в компании. Хайретдинов будет отвечать за реализацию стратегии роста бизнеса компании. «Гард
23.11.2022 Системы безопасности «Гарда технологии» сертифицированы в Белоруссии

оруссии «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» и могут использоваться для защиты государственных компаний. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда технологии». DLP-система «Гарда предприятие» и программный комплекс DAM/DBF «Гарда БД» российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда технологии» получили серти
01.11.2022 «Транстелеком» усовершенствовал сервис «Защита от DDoS-атак» благодаря решению компании «Гарда технологии»

е достигнуто благодаря использованию подсистемы защиты трафика, разработанной российской компанией «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители компании «Транстелеком». «Перед нами

06.10.2022 «РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД»

Компания «РТК-Солар» начала предоставлять круглосуточное сопровождение системы защиты баз данных «Гарда БД» российского разработчика «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар». Центр компетенций по продукту развернут на базе бизнес-направления «Solar интеграция», эксперты которого реализуют комплексн
20.07.2022 «Т1 Интеграция» стала партнером «Гарда Технологии»

Системный интегратор «Т1 Интеграция» стал партнером компании «Гарда Технологии», российского разработчика систем защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов. Это позволяет спец
23.03.2022 «Сиссофт» предложит заказчикам решения «Гарда технологии»

соглашение о партнерстве с российским разработчиком решений в области информационной безопасности «Гарда технологии». В рамках партнерства «Сиссофт» сможет предложить своим заказчикам подбор р
17.03.2022 «Гарда технологии» займется безопасностью файловых хранилищ

Производитель систем информационной безопасности «Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») выводит на рынок новое решение класса DAG (Data Ac
27.12.2021 Дмитрий Проскура -

Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ

ти сети, данных, защите от возможных действий неблагонадежных сотрудников и злоумышленников. И уже под эту стратегию формируется комплексная система безопасности, строятся ЦОДы. CNews: Какие решения «Гарда Технологии» предлагает для комплексной защиты инфраструктуры компаний? Дмитрий Проскура: Сейчас у нас четыре продукта из классического подхода. Есть продукт класса DAM/DBF — это «Гарда БД
07.09.2021 В компании «Гарда Технологии» назначен генеральный директор

Компания «Гарда Технологии» (вендор систем ИБ, входящий в «ИКС Холдинг») сообщила о назначении Дмитрия

19.08.2021 «Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» создает решения для различных задач безопасности, которые внедрены в крупнейших компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных

21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор»

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представил обновленную версию системы анализа сетевого трафика и расследования сетевых инцидентов класса NTA (Network Traffic Analysis) — «Гарда Монит
26.11.2020 «Гарда технологии» представила новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие»

«Гарда технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представила обновленную версию системы защиты от утечек информации «Гарда Предприятие», построенную на технологиях микросервисной архитектуры для масш
21.07.2020 Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА

Axoft объявила о получении статуса официального дистрибутора систем информационной безопасности под маркой «Гарда технологии» в РФ и странах ВЕЦА. Axoft сфокусируется на развитии партнерского канала вендора, расширении географии поставок, наращивании объемов продаж новых решений. Благодаря новому ста
06.07.2020 RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений

Российский дистрибьютор высокотехнологичных ИТ-решений компания RRC и российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» подписали дистрибьюторское соглашение по продвижению решений вендора в России и за рубежом через партнерскую сеть RRC. Компания «Гарда Технологии» входит в экосистему «

Публикаций - 209, упоминаний - 248

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 539 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 31
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1780 26
Ростелеком 10955 22
Код Безопасности 814 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1227 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 14
ИКС - Цитадель ГК 110 14
Softline - Софтлайн 3745 13
МегаФон 10754 13
InfoWatch - Инфовотч 1186 11
9598 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 786 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4973 10
Oracle Corporation 7077 9
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 9
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 353 9
Telegram Group 2946 8
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 608 8
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 8
R-Vision - Р-Вижн 267 8
МФИ Софт 145 8
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 7
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 129 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15770 6
Check Point Software Technologies 829 5
Норси-Транс - НТ 147 5
VK - Mail.ru Group 3603 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1352 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 5
МегаФон - Талмер - Talmer 56 5
Arbor Networks 62 5
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 5
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 5
Malvin Systems - Малвин Системс 13 5
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 5
Cisco Systems 5371 5
Microsoft Corporation 25779 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8862 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1761 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 6
РЖД - Российские железные дороги 2097 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 3
Virtus.pro 30 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Газпром нефть 726 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 496 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 2
Газпром ПАО 1493 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Северсталь ПАО - Severstal 631 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 599 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Renault Groupe 166 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1914 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Транснефть 335 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 329 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13878 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3653 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3309 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 7
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5972 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3585 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5668 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 4
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3201 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 293 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1194 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6548 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1544 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5433 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1509 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 449 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1304 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 2
OWASP - Open Web Application Security Project 147 2
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ГосИнформСистемы 160 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 164
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 79
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8298 67
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3835 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 52
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5144 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 45
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9481 42
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14280 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36237 35
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3166 34
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6582 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33512 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26268 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13329 26
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6502 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10206 21
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7877 18
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 18
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 157 18
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 695 17
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9365 17
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12258 16
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5201 16
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7608 16
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 85 16
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3031 16
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 954 15
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 440 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12916 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18038 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12857 14
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 524 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12219 13
Оцифровка - Digitization 5192 12
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 58 31
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Предприятие - DLP-система 39 21
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 20 19
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Маскирование - Гарда Data Masking 28 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5735 17
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 24 13
Linux OS 11542 13
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 24 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1772 10
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 7
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда anti-DDoS 14 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1600 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 6
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 6
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 6
Microsoft Windows 16894 5
Apple - App Store 3113 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1365 5
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Аналитика 6 5
IBM Netezza 19 5
IBM DB2 396 5
Apple macOS 2423 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6282 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 732 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 486 4
Apache Hadoop 470 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 257 4
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 4
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1037 4
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 4
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 60 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 4
Google Android 15253 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3555 4
Rakuten Viber 666 3
Хайретдинов Рустэм 95 19
Ларин Дмитрий 47 17
Селезнев Илья 15 11
Сафонов Лука 31 9
Черепенников Антон 86 7
Грибанов Станислав 21 7
Кузнецов Павел 42 6
Шерстобитов Сергей 57 6
Харитонова Екатерина 9 6
Солдатенков Вадим 10 6
Жуков Роман 20 5
Пономарёв Владимир 19 5
Ковалевский Александр 9 5
Иевлев Виктор 8 5
Шадаев Максут 1210 4
Усманов Алишер 311 4
Проскура Дмитрий 31 4
Сапунов Алексей 38 4
Гольцов Александр 84 3
Голованов Сергей 77 3
Шелобков Алексей 53 3
Лебедев Сергей 67 3
Добрушский Сергей 9 3
Филиппов Дмитрий 8 3
Синьков Кирилл 73 3
Путин Владимир 3459 3
Мирошников Борис 63 3
Мальцев Алексей 20 3
Рябова Галина 27 2
Рустамов Рустам 548 2
Парфентьев Алексей 184 2
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Янкин Андрей 52 2
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Заикин Андрей 36 2
Кандыбович Дмитрий 18 2
Романченко Дмитрий 15 2
Колотовкин Сергей 3 2
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Щербаков Андрей 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 166340 154
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47628 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19156 6
Европа 24969 6
Беларусь - Белоруссия 6295 5
Германия - Федеративная Республика 13222 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 4
Индия - Bharat 5872 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3586 3
Украина 7928 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 464 3
Казахстан - Республика 6053 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19554 3
Канада 5082 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - СФО - Новосибирск 4881 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2060 2
Китай - Тайвань 4248 2
Нидерланды 3746 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4203 2
Южная Корея - Республика 7053 2
Азия - Азиатский регион 5922 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - УФО - Свердловская область 1955 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3139 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4491 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1441 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Израиль 2857 1
США - Нью-Йорк 3181 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Африка - Африканский регион 3643 1
Ближний Восток 3155 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
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