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Харитонова Екатерина



26.02.2025 «Гарда Deception» повышает достоверность имитируемой ИТ-инфраструктуры 1
16.10.2024 «АМТ-Груп» и группа компаний «Гарда» защитят компании от внешних и внутренних злоумышленников 1
01.07.2024 Подтверждена совместимость «Гарда Deception» с ОС Astra Linux 1
09.12.2016 В топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний вошла лишь одна российская 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Харитонова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Fingerprint Cards 3 1
Россервис 53 1
Сервис Плюс 183 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 132 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 1
Yandex - Яндекс 7436 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 863 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 601 2
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Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 659 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3918 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2238 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2483 1
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 9 2
Linux OS 10028 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 62 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 201 1
Engelbert Filip - Энгельберт Филип 2 1
Синьков Кирилл 41 1
Engуlbert Filip - Энгельберт Филип 5 1
Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 2
Польша - Республика 1964 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Нидерланды 3531 1
Германия - Федеративная Республика 12709 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Швеция - Королевство 3625 1
Франция - Французская Республика 7863 1
Ближний Восток 2953 1
Европа 21811 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Бельгия - Королевство 1151 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 1
Турция - Турецкая республика 2373 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3502 1
Forbes - Форбс 833 1
Deloitte Technology Fast 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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