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CTI Communications. Technology. Innovations. СиТиАй Си Ти Ай НТЦ
"Современные высокоэффективные цифровые инструменты" Давид Туманян, Руководитель направления IoT, CTI и Альберт Исламов, Директор департамента коммуникационных сервисов, CTI на CNews FORUM 2021.
|24.04.2025
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CTI представил обновление флагманского продукта «CTI Мониторинг»
Компания «Си Ти Ай НТЦ», продуктовое подразделение системного интегратора CTI, представляет «CTI Мониторинг 1.3» — обновление флагманской платформы для монитори
|24.12.2024
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CTI обновила решение «CTI Мониторинг»
Российский системный ИТ-интегратор CTI и разработчик программных и аппаратных решений для видеоконференцсвязи «Труконф» представ
|30.10.2024
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Решение «CTI Мониторинг» помогает своевременно найти проблемы в работе сервисов ВКС
Системный интегратор CTI представил комплексное решение «CTI Мониторинг», отслеживающее проблемы в работе сервисов видеоконференцсвязи (ВКС). Ярослав Землянухин, ведущий инженер-разработчик CTI, сказа
|14.10.2024
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Решения CTI помогут бизнесу сэкономить на оборудовании для видео-конференц-связи
Системный интегратор CTI представил решения, повышающие продуктивность и удобство использования сервисов видео-кон
|31.05.2024
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CTI и «Барсум» заключили партнерское соглашение
Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, и компания «Барсум», ведущий российский разработчик программных продуктов для телекоммуникационной отрасли, заключили партнерское соглашение. Подтвер
|18.04.2024
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Проблемы контактных центров, влияющие на операционные расходы бизнеса. Опрос системного интегратора CTI
Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, провел опрос среди клиентов-владельцев контактных центров. В исследовании приняли участие компании из финансового, образовательного секторов, маркетп
|21.03.2024
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CTI и «Норбит» помогут бизнесу упростить цифровую трансформацию
Системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг CTI и эксперт на рынке ИТ-консалтинга, разработки и внедрения решений для автоматизации бизнеса «Норбит» (входит в группу «Ланит») расширяют сотрудничество. CTI присвоен наивысший партне
|19.12.2023
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Системный интегратор CTI расширяет портфель отечественных платформ виртуализации
Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, заключил партнерство с компанией НТЦ ИТ РОСА, российским разработчиком экосистемы решений, защищенного ПО, операционных систем и платформ виртуализац
|12.10.2023
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Системный интегратор CTI и «Dатару» заключили партнерство
Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, и компания «Dатару», российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных
|24.05.2023
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Интегратор CTI представил CTI JAM – мультимедиа шлюз для аппаратных кодеков ВКС
Компания CTI, системный интегратор, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, разработала универсальный м
|25.04.2023
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CTI провел опрос клиентов и партнеров о технологиях, применяемых в контактных центрах
Интегратор CTI провел опрос клиентов и партнеров из числа представителей крупного бизнеса о технологиях, применяемых в контактных центрах. Усовершенствование клиентского сервиса и рост качества обслуживан
|19.12.2022
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CTI внедрила систему «Нестор.Brief» в Smart Room
Бизнес-интегратор CTI внедрил систему «Нестор.Brief» группы компаний ЦРТ в собственный продукт CTI Smart Room. Система «Нестор.Brief» позволяет протоколировать совещания в «Умных переговорных комнатах»
|07.12.2022
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Специалисты CTI развернули систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина
Системный бизнес-интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, внедрил систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина. Система реализована на базе «Умных переговорных
|18.10.2022
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Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound
Бизнес-интегратор CTI модернизировал платформу автоматического обзвона CTI Outbound. В релиз версии 7.4 добавлена технология автоматического распознавания речи и ряд обновлений, позволяющих значительно ув
|14.10.2022
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CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС
Системный интегратор CTI и НТЦ АРГУС, разработчик программных продуктов для автоматизации операционной деятельности, заключили соглашение о сотрудничестве. Благодаря партнерству CTI представит своим клиентам
|13.10.2022
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CTI и BSS заключили партнерское соглашение
Системный бизнес-интегратор CTI заключил соглашение с BSS, компанией по разработке и внедрению систем ДБО, финансовых сервисов, речевых технологий, решений по информационной безопасности и ИТ-консалтингу. Об этом CNews со
|11.10.2022
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Компания CTI подтвердила партнерские статусы уровня Advanced по ключевым продуктам Positive Technologies
Эксперты бизнес-интегратора CTI прошли сертификацию Positive Technologies и подтвердили высокий уровень квалификации в области внедрения систем информационной безопасности, сообщили CNews представители CTI. Они пол
|07.10.2022
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CTI и Ruijie заключили партнерское соглашение
Бизнес-интегратор CTI заключил партнерское соглашение с Ruijie Networks, китайским разработчиком инновационных решений в области корпоративных сетей, сообщили CNews представители CTI. CTI представи
|03.10.2022
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Интегратор CTI и китайский разработчик сетевого оборудования Maipu заключили соглашение
Системный бизнес-интегратор CTI и китайский разработчик и производитель сетевого оборудования Maipu заключили партнерское соглашение, сообщили CNews представители CTI. Расширение портфеля сетевых продуктов позволит
|29.09.2022
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3iTech и CTI стали партнерами
Системный бизнес-интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, и 3iTech, российский разработчик в области VoiceTech и интеллектуальных решений для обработки и анализа неструктурированных данных, заключили соглаше
|17.01.2022
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Компания CTI модернизирует контактный центр розничной сети «Магнит»
Бизнес-интегратор CTI и розничная сеть «Магнит» рассказали о ходе модернизации контакт-центра (КЦ) и поделились планами дальнейшего развития. Благодаря проекту удалось существенно расширить функциональные возмож
|11.01.2022
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CTI и «ЭР-телеком» развивают систему самообслуживания на базе диалогового бота
Компания CTI, бизнес-интегратор решений и услуг в области клиентского обслуживания, и телекоммуникационный оператор «ЭР-телеком» завершили очередной этап внедрения роботизированной интеллектуальной сист
|08.11.2021
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CTI представит решения на стыке технологий UC и IIoT
Бизнес-интегратор CTI примет участие в CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра в качестве спонсора секции «Цифровая трансформация» и представит экосистему IoT-решений CTI, которая включает как
|27.09.2021
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Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo
джкарго», входящая в группу «Волга-Днепр», повысила уровень сетевой защищенности с помощью решения Cisco Secure Network Analytics. Внедрение решения и интеграцию в инфраструктуру реализовала компания CTI. Являясь решением класса Network Behavior Analysis, Cisco Secure Network Analytics обеспечивает непрерывный мониторинг всего сетевого трафика по всем направлениям в реальном времени, значит
|16.04.2021
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CTI модернизировал платформу Outbound
Бизнес-интегратор CTI, продолжая развивать экосистему собственных продуктов для клиентского обслуживания, модернизировал продукт CTI Outbound для автоматизации кампаний исходящего обзвона. Обновленная арх
|06.11.2020
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CTI представит решения на базе технологии голосовой биометрии на секции «ИТ в банках» CNews Forum 2020
дцатый CNews FORUM 2020. Впервые это крупнейшее мероприятие российского рынка, собирающее ИТ-руководителей компаний различных отраслей экономики, пройдёт в онлайн-формате. Эксперты бизнес-интегратора CTI примут активное участие в работе форума и представят доклад о новых решениях на базе технологии голосовой биометрии, используемых при обслуживании клиентов, а также для увеличения эффективн
|07.09.2020
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CTI сделала доступный интернет вещей для бизнесов любого масштаба
CTI представила услугу «IoT по подписке» — облачный сервис для мониторинга и управления физической инфраструктурой, реализованный на базе универсальной платформы CTI IoT Platforms. Он позволяет без привлечения собственного персонала заказчика и капитальных расходов получать все преимущества технологии интернета вещей: повышать прозрачность операционной
|20.05.2020
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CTI внедрил роботов-помощников в контакт-центре «ЭР-Телекома»
Бизнес-интегратор CTI завершил основной этап внедрения роботизированной системы самообслуживания на базе искусственного интеллекта в контакт-центре телекоммуникационного оператора «ЭР-Телеком». Теперь роботы усп
|07.10.2019
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Дмитрий Миронов, CTI -
Телеком-рынок давно поделен, новых клиентов на нем нет
е меню, чаты и голосовые роботы. Во-вторых, автоматизация позволяет эффективно решать задачу коммуникации с клиентом посредством тех каналов, которые комфортны ему в данный момент. Аналитика компании CTI по результатам собственных проектов говорит о том, что благодаря голосовым системам самообслуживания в 2 раза снижается количество потерянных вызовов, и также в 2 раза растет скорость обраб
|19.09.2019
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Сервисная модель CTI: непрерывная взаимосвязь с заказчиком и измеримые параметры качества
пенно принимают облако, смело отдают свои системы на аутсорсинг, выбирая скорость и простоту, свойственные только сервису. За последний год направление сервиса и ИТ-аутсорсинга системного интегратора CTI выросло на 30%. Трансформация портфеля отдельных услуг в пакеты «комплексного аутсорсинга» привлекла множество клиентов, нуждающихся в большей прозрачности, безопасности и управляемости сво
|15.07.2019
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CTI завершила пилотное внедрение CTI Omni в контакт-центре Росбанка
CTI внедрила в Росбанке систему CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. Система позволяет обрабатывать запросы клиентов банка, поступающие в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций.
|15.07.2019
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CTI завершила пилот по внедрению системы CTI Omni в контакт-центре Росбанка
Системный интегратор CTI внедрил в Росбанке систему CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания, которая позволяет обрабатывать запросы клиентов банка, поступающие в контакт-центр
|08.07.2019
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CTI обновила собственное ПО CTI Omni для контакт-центров
CTI объявила о старте продаж второго релиза системы CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. ПО позволяет эффективно обрабатывать запросы клиентов, поступающих в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций.
|13.11.2017
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Fujitsu представила сервис Cyber Threat Intelligence для защиты от кибератак
Fujitsu объявила о выпуске в странах региона EMEIA сервиса Cyber Threat Intelligence (CTI), предназначенного для защиты компаний от кибератак, которые могут нанести непоправимый урон бизнесу. Новая разработка гарантирует заказчикам надежную защиту от кибератак, способных нарушит
|17.10.2017
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CTI представила свою IIoT-платформу на IoT World Summit Russia 2017
вещей (IoT) и промышленного интернета вещей (IIoT), прошло 19-20 сентября в городе Иннополисе (Республика Татарстан). В деловой программе саммита выступил заместитель генерального директора компании CTI Алексей Бугай. Эксперт рассказал о перспективах технологий интернета вещей для эффективного энергоменеджмента и представил IIoT-платформу, разработанную специалистами CTI. Решение об
|04.09.2017
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CTI представила ПО CTI Scripting для контактных центров
CTI представила свой программный продукт для контактных центров - CTI Scripting. Решение позволяет оптимизировать и автоматизировать процесс разработки агентских и IVR-скриптов и, как следствие, вывести весь КЦ на новый уровень операционной и экономической эф
|13.07.2017
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CTI внедрила Wi-Fi в сети гипермаркетов «Глобус»
«Холмогоры» в Московской области. Основными целями проекта стали – покрытие сетью Wi-Fi складских и офисных помещений и предоставление сервиса доступа в интернет посетителям гипермаркета. Развёрнутая CTI Wi-Fi-сеть также предназначена для предоставления доступа сканерам системы Scan&Go. Это первая внедрённая в России система самостоятельного сканирования товаров. Пользуясь данным решением,
|22.05.2017
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CTI завершил очередной этап модернизации контакт-центра «Ростелекома» в Сибири
Системный интегратор CTI завершил очередной этап модернизации и расширения контакт-центра (КЦ) макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» (г. Барнаул). В рамках модернизации было внедрено дополнитель
|31.03.2017
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CTI построила СКС в новом здании банка «Левобережный»
Системный интегратор CTI завершил работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС) и системы IP-видеонаблюдения для банка «Левобережный» в Новосибирске. Цель проекта — построение СКС в новом здании банк
|16.03.2017
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CTI модернизировала АВКС для «Ростелекома» в Сибири
ажение с низким разрешением, отсутствие возможности записи и трансляции выступлений в сеть интернет. В качестве партнера по установке и внедрению новой системы для «Ростелекома» была выбрана компания CTI. Специалисты компании, проведя тщательное исследование потребностей оператора и возможностей существующей инфраструктуры, предложили проект построения современной АВКС на базе решений Avaya
CTI и организации, системы, технологии, персоны:
|Масленников Игорь 36 19
|Солонин Виталий 89 14
|Исламов Альберт 12 12
|Перминов Леонид 12 10
|Щапов Олег 24 9
|Бегун Платон 8 8
|Володин Андрей 22 6
|Мызовский Герман 11 4
|Рокотян Алексей 8 4
|Федорушкин Илья 13 4
|Курбет Вячеслав 11 4
|Бряндинский Андрей 8 4
|Миронов Дмитрий 16 3
|Санадзе Георгий 18 3
|Кремер Аркадий 15 3
|Богатов Антон 79 3
|Борток Александр 3 3
|Туманян Давид 3 3
|Романова Мария 3 3
|Землянухин Ярослав 3 3
|Сенченко Екатерина 3 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 2
|Чаркин Евгений 298 2
|Генс Георгий 76 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Лукацкий Алексей 121 2
|Клявин Владимир 49 2
|Ахапкина Татьяна 3 2
|Школьников Николай 26 2
|Бугай Алексей 10 2
|Альперн Александр 7 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Климов Александр 15 2
|Семериков Андрей 37 2
|Кравченко Олег 11 2
|Дмитриев Сергей 33 2
|Припачкин Юрий 66 2
|Толмачева Татьяна 34 2
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
|Смирнов Владимир 38 2
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