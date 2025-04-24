CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ

CTI представил обновление флагманского продукта «CTI Мониторинг» Компания «Си Ти Ай НТЦ», продуктовое подразделение системного интегратора CTI, представляет «CTI Мониторинг 1.3» — обновление флагманской платформы для монитори

CTI обновила решение «CTI Мониторинг» Российский системный ИТ-интегратор CTI и разработчик программных и аппаратных решений для видеоконференцсвязи «Труконф» представ

Решение «CTI Мониторинг» помогает своевременно найти проблемы в работе сервисов ВКС Системный интегратор CTI представил комплексное решение «CTI Мониторинг», отслеживающее проблемы в работе сервисов видеоконференцсвязи (ВКС). Ярослав Землянухин, ведущий инженер-разработчик CTI, сказа

Решения CTI помогут бизнесу сэкономить на оборудовании для видео-конференц-связи Системный интегратор CTI представил решения, повышающие продуктивность и удобство использования сервисов видео-кон

CTI и «Барсум» заключили партнерское соглашение Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, и компания «Барсум», ведущий российский разработчик программных продуктов для телекоммуникационной отрасли, заключили партнерское соглашение. Подтвер

Проблемы контактных центров, влияющие на операционные расходы бизнеса. Опрос системного интегратора CTI Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, провел опрос среди клиентов-владельцев контактных центров. В исследовании приняли участие компании из финансового, образовательного секторов, маркетп

CTI и «Норбит» помогут бизнесу упростить цифровую трансформацию Системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг CTI и эксперт на рынке ИТ-консалтинга, разработки и внедрения решений для автоматизации бизнеса «Норбит» (входит в группу «Ланит») расширяют сотрудничество. CTI присвоен наивысший партне

Системный интегратор CTI расширяет портфель отечественных платформ виртуализации Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, заключил партнерство с компанией НТЦ ИТ РОСА, российским разработчиком экосистемы решений, защищенного ПО, операционных систем и платформ виртуализац

Системный интегратор CTI и «Dатару» заключили партнерство Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, и компания «Dатару», российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных

Интегратор CTI представил CTI JAM – мультимедиа шлюз для аппаратных кодеков ВКС Компания CTI, системный интегратор, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, разработала универсальный м

CTI провел опрос клиентов и партнеров о технологиях, применяемых в контактных центрах Интегратор CTI провел опрос клиентов и партнеров из числа представителей крупного бизнеса о технологиях, применяемых в контактных центрах. Усовершенствование клиентского сервиса и рост качества обслуживан

CTI внедрила систему «Нестор.Brief» в Smart Room Бизнес-интегратор CTI внедрил систему «Нестор.Brief» группы компаний ЦРТ в собственный продукт CTI Smart Room. Система «Нестор.Brief» позволяет протоколировать совещания в «Умных переговорных комнатах»

Специалисты CTI развернули систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина Системный бизнес-интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, внедрил систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина. Система реализована на базе «Умных переговорных

Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound Бизнес-интегратор CTI модернизировал платформу автоматического обзвона CTI Outbound. В релиз версии 7.4 добавлена технология автоматического распознавания речи и ряд обновлений, позволяющих значительно ув

CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС Системный интегратор CTI и НТЦ АРГУС, разработчик программных продуктов для автоматизации операционной деятельности, заключили соглашение о сотрудничестве. Благодаря партнерству CTI представит своим клиентам

CTI и BSS заключили партнерское соглашение Системный бизнес-интегратор CTI заключил соглашение с BSS, компанией по разработке и внедрению систем ДБО, финансовых сервисов, речевых технологий, решений по информационной безопасности и ИТ-консалтингу. Об этом CNews со

Компания CTI подтвердила партнерские статусы уровня Advanced по ключевым продуктам Positive Technologies Эксперты бизнес-интегратора CTI прошли сертификацию Positive Technologies и подтвердили высокий уровень квалификации в области внедрения систем информационной безопасности, сообщили CNews представители CTI. Они пол

CTI и Ruijie заключили партнерское соглашение Бизнес-интегратор CTI заключил партнерское соглашение с Ruijie Networks, китайским разработчиком инновационных решений в области корпоративных сетей, сообщили CNews представители CTI. CTI представи

Интегратор CTI и китайский разработчик сетевого оборудования Maipu заключили соглашение Системный бизнес-интегратор CTI и китайский разработчик и производитель сетевого оборудования Maipu заключили партнерское соглашение, сообщили CNews представители CTI. Расширение портфеля сетевых продуктов позволит

3iTech и CTI стали партнерами Системный бизнес-интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, и 3iTech, российский разработчик в области VoiceTech и интеллектуальных решений для обработки и анализа неструктурированных данных, заключили соглаше

Компания CTI модернизирует контактный центр розничной сети «Магнит» Бизнес-интегратор CTI и розничная сеть «Магнит» рассказали о ходе модернизации контакт-центра (КЦ) и поделились планами дальнейшего развития. Благодаря проекту удалось существенно расширить функциональные возмож

CTI и «ЭР-телеком» развивают систему самообслуживания на базе диалогового бота Компания CTI, бизнес-интегратор решений и услуг в области клиентского обслуживания, и телекоммуникационный оператор «ЭР-телеком» завершили очередной этап внедрения роботизированной интеллектуальной сист

CTI представит решения на стыке технологий UC и IIoT Бизнес-интегратор CTI примет участие в CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра в качестве спонсора секции «Цифровая трансформация» и представит экосистему IoT-решений CTI, которая включает как

Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo джкарго», входящая в группу «Волга-Днепр», повысила уровень сетевой защищенности с помощью решения Cisco Secure Network Analytics. Внедрение решения и интеграцию в инфраструктуру реализовала компания CTI. Являясь решением класса Network Behavior Analysis, Cisco Secure Network Analytics обеспечивает непрерывный мониторинг всего сетевого трафика по всем направлениям в реальном времени, значит

CTI модернизировал платформу Outbound Бизнес-интегратор CTI, продолжая развивать экосистему собственных продуктов для клиентского обслуживания, модернизировал продукт CTI Outbound для автоматизации кампаний исходящего обзвона. Обновленная арх

CTI представит решения на базе технологии голосовой биометрии на секции «ИТ в банках» CNews Forum 2020 дцатый CNews FORUM 2020. Впервые это крупнейшее мероприятие российского рынка, собирающее ИТ-руководителей компаний различных отраслей экономики, пройдёт в онлайн-формате. Эксперты бизнес-интегратора CTI примут активное участие в работе форума и представят доклад о новых решениях на базе технологии голосовой биометрии, используемых при обслуживании клиентов, а также для увеличения эффективн

CTI сделала доступный интернет вещей для бизнесов любого масштаба CTI представила услугу «IoT по подписке» — облачный сервис для мониторинга и управления физической инфраструктурой, реализованный на базе универсальной платформы CTI IoT Platforms. Он позволяет без привлечения собственного персонала заказчика и капитальных расходов получать все преимущества технологии интернета вещей: повышать прозрачность операционной

CTI внедрил роботов-помощников в контакт-центре «ЭР-Телекома» Бизнес-интегратор CTI завершил основной этап внедрения роботизированной системы самообслуживания на базе искусственного интеллекта в контакт-центре телекоммуникационного оператора «ЭР-Телеком». Теперь роботы усп

Дмитрий Миронов, CTI - Телеком-рынок давно поделен, новых клиентов на нем нет е меню, чаты и голосовые роботы. Во-вторых, автоматизация позволяет эффективно решать задачу коммуникации с клиентом посредством тех каналов, которые комфортны ему в данный момент. Аналитика компании CTI по результатам собственных проектов говорит о том, что благодаря голосовым системам самообслуживания в 2 раза снижается количество потерянных вызовов, и также в 2 раза растет скорость обраб

Сервисная модель CTI: непрерывная взаимосвязь с заказчиком и измеримые параметры качества пенно принимают облако, смело отдают свои системы на аутсорсинг, выбирая скорость и простоту, свойственные только сервису. За последний год направление сервиса и ИТ-аутсорсинга системного интегратора CTI выросло на 30%. Трансформация портфеля отдельных услуг в пакеты «комплексного аутсорсинга» привлекла множество клиентов, нуждающихся в большей прозрачности, безопасности и управляемости сво

CTI завершила пилотное внедрение CTI Omni в контакт-центре Росбанка CTI внедрила в Росбанке систему CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. Система позволяет обрабатывать запросы клиентов банка, поступающие в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций.

CTI завершила пилот по внедрению системы CTI Omni в контакт-центре Росбанка Системный интегратор CTI внедрил в Росбанке систему CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания, которая позволяет обрабатывать запросы клиентов банка, поступающие в контакт-центр

CTI обновила собственное ПО CTI Omni для контакт-центров CTI объявила о старте продаж второго релиза системы CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. ПО позволяет эффективно обрабатывать запросы клиентов, поступающих в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций.

Fujitsu представила сервис Cyber Threat Intelligence для защиты от кибератак Fujitsu объявила о выпуске в странах региона EMEIA сервиса Cyber Threat Intelligence (CTI), предназначенного для защиты компаний от кибератак, которые могут нанести непоправимый урон бизнесу. Новая разработка гарантирует заказчикам надежную защиту от кибератак, способных нарушит

CTI представила свою IIoT-платформу на IoT World Summit Russia 2017 вещей (IoT) и промышленного интернета вещей (IIoT), прошло 19-20 сентября в городе Иннополисе (Республика Татарстан). В деловой программе саммита выступил заместитель генерального директора компании CTI Алексей Бугай. Эксперт рассказал о перспективах технологий интернета вещей для эффективного энергоменеджмента и представил IIoT-платформу, разработанную специалистами CTI. Решение об

CTI представила ПО CTI Scripting для контактных центров CTI представила свой программный продукт для контактных центров - CTI Scripting. Решение позволяет оптимизировать и автоматизировать процесс разработки агентских и IVR-скриптов и, как следствие, вывести весь КЦ на новый уровень операционной и экономической эф

CTI внедрила Wi-Fi в сети гипермаркетов «Глобус» «Холмогоры» в Московской области. Основными целями проекта стали – покрытие сетью Wi-Fi складских и офисных помещений и предоставление сервиса доступа в интернет посетителям гипермаркета. Развёрнутая CTI Wi-Fi-сеть также предназначена для предоставления доступа сканерам системы Scan&Go. Это первая внедрённая в России система самостоятельного сканирования товаров. Пользуясь данным решением,

CTI завершил очередной этап модернизации контакт-центра «Ростелекома» в Сибири Системный интегратор CTI завершил очередной этап модернизации и расширения контакт-центра (КЦ) макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» (г. Барнаул). В рамках модернизации было внедрено дополнитель

CTI построила СКС в новом здании банка «Левобережный» Системный интегратор CTI завершил работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС) и системы IP-видеонаблюдения для банка «Левобережный» в Новосибирске. Цель проекта — построение СКС в новом здании банк