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CTI Communications. Technology. Innovations. СиТиАй Си Ти Ай НТЦ

CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ

 

"Современные высокоэффективные цифровые инструменты"  Давид Туманян, Руководитель направления IoT, CTI и Альберт Исламов, Директор департамента коммуникационных сервисов, CTI на CNews FORUM 2021.

Судебные дела (46) на сумму 239 515 070 ₽
в качестве истца (26) на сумму 217 431 946 ₽
в качестве ответчика (17) на сумму 21 946 783 ₽


24.04.2025 CTI представил обновление флагманского продукта «CTI Мониторинг»

Компания «Си Ти Ай НТЦ», продуктовое подразделение системного интегратора CTI, представляет «CTI Мониторинг 1.3» — обновление флагманской платформы для монитори
24.12.2024 CTI обновила решение «CTI Мониторинг»

Российский системный ИТ-интегратор CTI и разработчик программных и аппаратных решений для видеоконференцсвязи «Труконф» представ
30.10.2024 Решение «CTI Мониторинг» помогает своевременно найти проблемы в работе сервисов ВКС

Системный интегратор CTI представил комплексное решение «CTI Мониторинг», отслеживающее проблемы в работе сервисов видеоконференцсвязи (ВКС). Ярослав Землянухин, ведущий инженер-разработчик CTI, сказа
14.10.2024 Решения CTI помогут бизнесу сэкономить на оборудовании для видео-конференц-связи

Системный интегратор CTI представил решения, повышающие продуктивность и удобство использования сервисов видео-кон
31.05.2024 CTI и «Барсум» заключили партнерское соглашение

Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, и компания «Барсум», ведущий российский разработчик программных продуктов для телекоммуникационной отрасли, заключили партнерское соглашение. Подтвер
18.04.2024 Проблемы контактных центров, влияющие на операционные расходы бизнеса. Опрос системного интегратора CTI

Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, провел опрос среди клиентов-владельцев контактных центров. В исследовании приняли участие компании из финансового, образовательного секторов, маркетп
21.03.2024 CTI и «Норбит» помогут бизнесу упростить цифровую трансформацию

Системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг CTI и эксперт на рынке ИТ-консалтинга, разработки и внедрения решений для автоматизации бизнеса «Норбит» (входит в группу «Ланит») расширяют сотрудничество. CTI присвоен наивысший партне
19.12.2023 Системный интегратор CTI расширяет портфель отечественных платформ виртуализации

Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, заключил партнерство с компанией НТЦ ИТ РОСА, российским разработчиком экосистемы решений, защищенного ПО, операционных систем и платформ виртуализац
12.10.2023 Системный интегратор CTI и «Dатару» заключили партнерство

Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, и компания «Dатару», российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных

24.05.2023 Интегратор CTI представил CTI JAM – мультимедиа шлюз для аппаратных кодеков ВКС

Компания CTI, системный интегратор, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, разработала универсальный м
25.04.2023 CTI провел опрос клиентов и партнеров о технологиях, применяемых в контактных центрах

Интегратор CTI провел опрос клиентов и партнеров из числа представителей крупного бизнеса о технологиях, применяемых в контактных центрах. Усовершенствование клиентского сервиса и рост качества обслуживан
19.12.2022 CTI внедрила систему «Нестор.Brief» в Smart Room

Бизнес-интегратор CTI внедрил систему «Нестор.Brief» группы компаний ЦРТ в собственный продукт CTI Smart Room. Система «Нестор.Brief» позволяет протоколировать совещания в «Умных переговорных комнатах»

07.12.2022 Специалисты CTI развернули систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина

Системный бизнес-интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, внедрил систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина. Система реализована на базе «Умных переговорных

18.10.2022 Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound

Бизнес-интегратор CTI модернизировал платформу автоматического обзвона CTI Outbound. В релиз версии 7.4 добавлена технология автоматического распознавания речи и ряд обновлений, позволяющих значительно ув
14.10.2022 CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС

Системный интегратор CTI и НТЦ АРГУС, разработчик программных продуктов для автоматизации операционной деятельности, заключили соглашение о сотрудничестве. Благодаря партнерству CTI представит своим клиентам
13.10.2022 CTI и BSS заключили партнерское соглашение

Системный бизнес-интегратор CTI заключил соглашение с BSS, компанией по разработке и внедрению систем ДБО, финансовых сервисов, речевых технологий, решений по информационной безопасности и ИТ-консалтингу. Об этом CNews со
11.10.2022 Компания CTI подтвердила партнерские статусы уровня Advanced по ключевым продуктам Positive Technologies

Эксперты бизнес-интегратора CTI прошли сертификацию Positive Technologies и подтвердили высокий уровень квалификации в области внедрения систем информационной безопасности, сообщили CNews представители CTI. Они пол
07.10.2022 CTI и Ruijie заключили партнерское соглашение

Бизнес-интегратор CTI заключил партнерское соглашение с Ruijie Networks, китайским разработчиком инновационных решений в области корпоративных сетей, сообщили CNews представители CTI. CTI представи
03.10.2022 Интегратор CTI и китайский разработчик сетевого оборудования Maipu заключили соглашение

Системный бизнес-интегратор CTI и китайский разработчик и производитель сетевого оборудования Maipu заключили партнерское соглашение, сообщили CNews представители CTI. Расширение портфеля сетевых продуктов позволит
29.09.2022 3iTech и CTI стали партнерами

Системный бизнес-интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, и 3iTech, российский разработчик в области VoiceTech и интеллектуальных решений для обработки и анализа неструктурированных данных, заключили соглаше
17.01.2022 Компания CTI модернизирует контактный центр розничной сети «Магнит»

Бизнес-интегратор CTI и розничная сеть «Магнит» рассказали о ходе модернизации контакт-центра (КЦ) и поделились планами дальнейшего развития. Благодаря проекту удалось существенно расширить функциональные возмож
11.01.2022 CTI и «ЭР-телеком» развивают систему самообслуживания на базе диалогового бота

Компания CTI, бизнес-интегратор решений и услуг в области клиентского обслуживания, и телекоммуникационный оператор «ЭР-телеком» завершили очередной этап внедрения роботизированной интеллектуальной сист
08.11.2021 CTI представит решения на стыке технологий UC и IIoT

Бизнес-интегратор CTI примет участие в CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра в качестве спонсора секции «Цифровая трансформация» и представит экосистему IoT-решений CTI, которая включает как

27.09.2021 Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo

джкарго», входящая в группу «Волга-Днепр», повысила уровень сетевой защищенности с помощью решения Cisco Secure Network Analytics. Внедрение решения и интеграцию в инфраструктуру реализовала компания CTI. Являясь решением класса Network Behavior Analysis, Cisco Secure Network Analytics обеспечивает непрерывный мониторинг всего сетевого трафика по всем направлениям в реальном времени, значит
16.04.2021 CTI модернизировал платформу Outbound

Бизнес-интегратор CTI, продолжая развивать экосистему собственных продуктов для клиентского обслуживания, модернизировал продукт CTI Outbound для автоматизации кампаний исходящего обзвона. Обновленная арх
06.11.2020 CTI представит решения на базе технологии голосовой биометрии на секции «ИТ в банках» CNews Forum 2020

дцатый CNews FORUM 2020. Впервые это крупнейшее мероприятие российского рынка, собирающее ИТ-руководителей компаний различных отраслей экономики, пройдёт в онлайн-формате. Эксперты бизнес-интегратора CTI примут активное участие в работе форума и представят доклад о новых решениях на базе технологии голосовой биометрии, используемых при обслуживании клиентов, а также для увеличения эффективн
07.09.2020 CTI сделала доступный интернет вещей для бизнесов любого масштаба

CTI представила услугу «IoT по подписке» — облачный сервис для мониторинга и управления физической инфраструктурой, реализованный на базе универсальной платформы CTI IoT Platforms. Он позволяет без привлечения собственного персонала заказчика и капитальных расходов получать все преимущества технологии интернета вещей: повышать прозрачность операционной

20.05.2020 CTI внедрил роботов-помощников в контакт-центре «ЭР-Телекома»

Бизнес-интегратор CTI завершил основной этап внедрения роботизированной системы самообслуживания на базе искусственного интеллекта в контакт-центре телекоммуникационного оператора «ЭР-Телеком». Теперь роботы усп
07.10.2019 Дмитрий Миронов, CTI -

Телеком-рынок давно поделен, новых клиентов на нем нет

е меню, чаты и голосовые роботы. Во-вторых, автоматизация позволяет эффективно решать задачу коммуникации с клиентом посредством тех каналов, которые комфортны ему в данный момент. Аналитика компании CTI по результатам собственных проектов говорит о том, что благодаря голосовым системам самообслуживания в 2 раза снижается количество потерянных вызовов, и также в 2 раза растет скорость обраб
19.09.2019 Сервисная модель CTI: непрерывная взаимосвязь с заказчиком и измеримые параметры качества

пенно принимают облако, смело отдают свои системы на аутсорсинг, выбирая скорость и простоту, свойственные только сервису. За последний год направление сервиса и ИТ-аутсорсинга системного интегратора CTI выросло на 30%. Трансформация портфеля отдельных услуг в пакеты «комплексного аутсорсинга» привлекла множество клиентов, нуждающихся в большей прозрачности, безопасности и управляемости сво
15.07.2019 CTI завершила пилотное внедрение CTI Omni в контакт-центре Росбанка

CTI внедрила в Росбанке систему CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. Система позволяет обрабатывать запросы клиентов банка, поступающие в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций.

15.07.2019 CTI завершила пилот по внедрению системы CTI Omni в контакт-центре Росбанка

Системный интегратор CTI внедрил в Росбанке систему CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания, которая позволяет обрабатывать запросы клиентов банка, поступающие в контакт-центр
08.07.2019 CTI обновила собственное ПО CTI Omni для контакт-центров

CTI объявила о старте продаж второго релиза системы CTI Omni для автоматизации бизнес-процессов омниканального обслуживания. ПО позволяет эффективно обрабатывать запросы клиентов, поступающих в контакт-центр из текстовых каналов коммуникаций.

13.11.2017 Fujitsu представила сервис Cyber Threat Intelligence для защиты от кибератак

Fujitsu объявила о выпуске в странах региона EMEIA сервиса Cyber Threat Intelligence (CTI), предназначенного для защиты компаний от кибератак, которые могут нанести непоправимый урон бизнесу. Новая разработка гарантирует заказчикам надежную защиту от кибератак, способных нарушит
17.10.2017 CTI представила свою IIoT-платформу на IoT World Summit Russia 2017

вещей (IoT) и промышленного интернета вещей (IIoT), прошло 19-20 сентября в городе Иннополисе (Республика Татарстан). В деловой программе саммита выступил заместитель генерального директора компании CTI Алексей Бугай. Эксперт рассказал о перспективах технологий интернета вещей для эффективного энергоменеджмента и представил IIoT-платформу, разработанную специалистами CTI. Решение об
04.09.2017 CTI представила ПО CTI Scripting для контактных центров

CTI представила свой программный продукт для контактных центров - CTI Scripting. Решение позволяет оптимизировать и автоматизировать процесс разработки агентских и IVR-скриптов и, как следствие, вывести весь КЦ на новый уровень операционной и экономической эф
13.07.2017 CTI внедрила Wi-Fi в сети гипермаркетов «Глобус»

«Холмогоры» в Московской области. Основными целями проекта стали – покрытие сетью Wi-Fi складских и офисных помещений и предоставление сервиса доступа в интернет посетителям гипермаркета. Развёрнутая CTI Wi-Fi-сеть также предназначена для предоставления доступа сканерам системы Scan&Go. Это первая внедрённая в России система самостоятельного сканирования товаров. Пользуясь данным решением,

22.05.2017 CTI завершил очередной этап модернизации контакт-центра «Ростелекома» в Сибири

Системный интегратор CTI завершил очередной этап модернизации и расширения контакт-центра (КЦ) макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» (г. Барнаул). В рамках модернизации было внедрено дополнитель
31.03.2017 CTI построила СКС в новом здании банка «Левобережный»

Системный интегратор CTI завершил работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС) и системы IP-видеонаблюдения для банка «Левобережный» в Новосибирске. Цель проекта — построение СКС в новом здании банк
16.03.2017 CTI модернизировала АВКС для «Ростелекома» в Сибири

ажение с низким разрешением, отсутствие возможности записи и трансляции выступлений в сеть интернет. В качестве партнера по установке и внедрению новой системы для «Ростелекома» была выбрана компания CTI. Специалисты компании, проведя тщательное исследование потребностей оператора и возможностей существующей инфраструктуры, предложили проект построения современной АВКС на базе решений Avaya

Публикаций - 256, упоминаний - 279

CTI и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5145 50
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 36
Ланит - Comptek - Комптек 196 21
Microsoft Corporation 24795 20
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 19
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 14
Крок - Croc 1782 13
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 11
Yandex - Яндекс 7626 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 10
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 10
Siemens AG - Siemens Group 2601 9
Naumen - Наумен 641 8
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 8
SAP SE 5321 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 8
VK - Mail.ru Group 3480 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8849 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 7
Ростелеком 9872 7
Oracle Corporation 6751 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 7
Электросвязь 268 7
Ростелеком - РТКомм.РУ 372 7
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 7
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 6
Genesys 208 6
8405 6
Dell EMC 5047 6
TrueConf - ТруКонф 406 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 6
Google LLC 11916 6
ТелКо Групп 21 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 5
Intel Corporation 12277 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 319 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 7
Евросеть 1412 7
Альфа-Банк 1790 6
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 5
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 4
ВТБ - ВТБ24 665 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 322 4
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 4
Pulvermedia - Pulver Media 4 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 3
British Airways - British Midland International 127 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 3
Некстер ИК 33 3
РЖД - Российские железные дороги 1935 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1219 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 2
МКБ - Московский кредитный банк 569 2
Walt Disney Company 625 2
Boeing 1013 2
Возрождение - Коммерческий банк 347 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 2
Janco 9 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
Лента - Сеть розничной торговли 2127 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1672 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4322 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4910 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2015 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 262 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2742 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2202 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5546 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2953 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 57 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3013 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1007 1
Правительство Канады 52 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 65 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 13
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 458 5
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 2
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
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Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
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Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24820 85
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6992 38
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8251 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 32
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3344 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10528 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10334 31
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9387 30
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 29
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12939 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 28
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5205 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16270 27
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 688 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8804 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13600 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 23
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 23
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1116 22
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5694 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 20
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6417 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 18
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7347 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10230 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9445 17
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 12
Avaya IP Office Cloud Platform 84 10
Microsoft Windows 2000 8661 10
Avaya Definity УАТС 103 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 8
Microsoft Windows 15848 7
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 6
Panasonic KX UC-платформа 105 6
Apple iOS 7929 5
Google Android 14198 5
Microsoft Outlook 1404 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 5
Linux OS 10167 5
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 5
CTI Omni - Омниканальная чат-платформа 4 4
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1054 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4638 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3281 4
CTI Outbound 5 4
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 4
IPSoft Billing 5 4
CTI Monitoring - CTI Мониторинг 4 4
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 4
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 3
Microsoft Office 3796 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 3
Microsoft Exchange 1755 3
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 3
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 39 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 3
Omni - криптовалюта 88 3
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
CTI Middleware TV Engine - CTI IPTV Middleware CTI TV engine 3 3
Avaya Aura 121 3
WhatsApp Messenger 1112 2
Oracle Java - язык программирования 3124 2
Масленников Игорь 36 19
Солонин Виталий 89 14
Исламов Альберт 12 12
Перминов Леонид 12 10
Щапов Олег 24 9
Бегун Платон 8 8
Володин Андрей 22 6
Мызовский Герман 11 4
Рокотян Алексей 8 4
Федорушкин Илья 13 4
Курбет Вячеслав 11 4
Бряндинский Андрей 8 4
Миронов Дмитрий 16 3
Санадзе Георгий 18 3
Кремер Аркадий 15 3
Богатов Антон 79 3
Борток Александр 3 3
Туманян Давид 3 3
Романова Мария 3 3
Землянухин Ярослав 3 3
Сенченко Екатерина 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 2
Чаркин Евгений 298 2
Генс Георгий 76 2
Зайцев Андрей 50 2
Лукацкий Алексей 121 2
Клявин Владимир 49 2
Ахапкина Татьяна 3 2
Школьников Николай 26 2
Бугай Алексей 10 2
Альперн Александр 7 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Климов Александр 15 2
Семериков Андрей 37 2
Кравченко Олег 11 2
Дмитриев Сергей 33 2
Припачкин Юрий 66 2
Толмачева Татьяна 34 2
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Смирнов Владимир 38 2
Россия - РФ - Российская федерация 147773 166
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 39
Европа 21884 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14268 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13389 15
Европа Восточная 3109 14
Германия - Федеративная Республика 12764 14
Украина 7656 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17723 11
Казахстан - Республика 5616 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7664 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 10
Ближний Восток 2974 10
Африка - Африканский регион 3512 9
Россия - СФО - Новосибирск 4394 8
Япония 13349 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2995 7
Азия - Азиатский регион 5597 7
Франция - Французская Республика 7890 6
Европа Западная 1482 5
Южная Корея - Республика 6712 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2546 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1507 5
Россия - УФО - Челябинская область 1254 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1230 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 934 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 5
Америка - Американский регион 2171 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1602 4
Грузия 1251 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2800 4
Канада 4912 4
Нидерланды 3554 4
Россия - УФО - Свердловская область 1563 4
Россия - УФО - Тюменская область 1187 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 616 4
Финляндия - Финляндская Республика 3622 4
Израиль 2746 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 55
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 30
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24595 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7964 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5555 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11153 17
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1979 17
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5878 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5879 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2788 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5129 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4951 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8176 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6522 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11083 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2973 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10122 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7866 10
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1530 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3220 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5944 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3081 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8929 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 763 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4526 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4982 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6345 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4749 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5195 6
Аудит - аудиторский услуги 2776 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2284 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7193 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1807 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4742 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 5
Стрим-ТВ - телекомпания 160 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 640 7
Forbes - Форбс 847 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1290 2
ComNews - Медиа-бизнес 110 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 2
ИнформКурьерСвязь 14 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5945 1
Telecom.paper 194 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
TAdviser - Центр выбора технологий 405 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
Fortune 207 1
Российская газета 274 1
InfoWorld 55 1
ComputerWorld 144 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 1
EBU - European Broadcasting Union - Европейский вещательный союз 15 1
РМГ - RU.TV 7 1
Discovery Networks 11 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
FT - Financial Times 1233 1
Total Telecom 613 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 25
Gartner - Гартнер 3568 11
IDC - International Data Corporation 4914 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 712 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 5
Forrester Research 822 4
Synergy Research Group 44 4
TeleGeography Research 40 3
Dell'Oro Group 62 3
Deloitte Technology Fast 13 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 2
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
Fortune Global 500 286 1
HFS Research 48 1
Strategy Analytics 284 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
Datamonitor 83 1
Allied Business Intelligence 16 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 1
Markets&Markets Research 112 1
Redshift Research 7 1
Рустелеком ТК 304 1
IHS Infonetics Research 102 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 391 2
РАН - Российская академия наук 1918 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 147 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 871 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1124 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1553 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 975 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 236 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 7 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 1
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ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 10 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 240 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 28 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 364 1
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 295 1
CSTB Telecom & Media 58 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1132 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2057 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2472 3
CNews AWARDS - награда 524 2
IPTV Forum 17 2
Связь-Экспокомм 113 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1228 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
Национальная банковская премия 2 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
Cisco Expo 23 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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