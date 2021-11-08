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CTI представит решения на стыке технологий UC и IIoT

Бизнес-интегратор CTI примет участие в CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра в качестве спонсора секции «Цифровая трансформация» и представит экосистему IoT-решений CTI, которая включает как собственную продуктовую линейку – платформу интернета вещей CTI IoT Platform и систему предиктивной диагностики CTI IoT Engine, так и полный спектр решений от ведущих ИТ-производителей.

Давид Туманян, руководитель направления IoT, CTI, и Альберт Исламов, директор департамента коммуникационных сервисов, CTI, представят доклад «Современные высокоэффективные цифровые инструменты».

Интеграция решений из сегментов UC и IIoT – это новый виток в развитии обоих направлений, когда умные датчики самостоятельно отправляют сообщения со статусом производственного процесса, оповещают о неполадках, выполняют массу других функций, «завязанных» на коммуникационные каналы. Так, в решения CTI встроена функциональность оповещения заинтересованных лиц в случае диагностирования дефекта. Система предиктивной диагностики CTI IoT Engine отправляет сообщение в мессенджер на телефон или планшет, что позволит предотвратить аварию или поломку оборудования. В среднем, своевременное диагностирование и быстрое оповещение о статусе оборудования и процессов позволяет оптимизировать затраты на ремонт и снизить издержки от непланового простоя оборудования до 25%.

Еще один пример интеграции – комплекс решений для организации «Офиса будущего», разработанный компанией CTI. Благодаря симбиозу технологий совместной работы, универсальной платформы интернета вещей CTI IoT Platform и голосовых помощников с искусственным интеллектом можно создавать умные переговорные, аудитории, производственные помещения. Например, Умные переговорные комнаты от CTI позволяют управлять процессом организации и проведения совещаний, объединив разрозненные системы в высокоэффективное рабочее пространство, выводя комфорт и продуктивность совместной работы сотрудников на новый уровень.

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