Кравченко Олег


СОБЫТИЯ


26.12.2025 «ПМХ-Инфотех» и ТулГУ заключили соглашение о сотрудничестве 1
05.09.2019 «КРОК» займется цифровым маркетингом 1
21.09.2016 «Крок» внедрил Naumen Contact Center в банке «Нейва» 1
17.05.2010 «Третий Рим» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре «Крок» 1
05.11.2008 «Крок» построил центр обработки вызовов для «Русского Стандарта Страхование» 1
31.10.2008 «КИТ Финанс Страхование» создал единый контакт-центр 1
22.07.2008 КРОК и ЛАНИТ построили систему корпоративной отчетности для «Интегры» 1
29.02.2008 Свой или чужой? Критерии выбора call-центра 1
27.09.2007 Строим call-центр: как выбрать поставщика 1
06.04.2007 Call-center World 2007: ЦОВы спорят за клиента 1
22.12.2006 Рейдеры в хайтеке России: правда жизни 1
22.04.2004 Компании предпочитают чужих девушек на вызовах 2

Кравченко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1815 10
Naumen - Наумен 687 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 4
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 39 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14338 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Центр макрорегион 4 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Jabra 78 1
NICE Systems 65 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Dialogic Corp 92 1
Питерская группа связистов 437 1
Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 27 1
Eastwind - Восточный Ветер 77 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
МТС - Система Телеком 236 1
Forte-IT - Форте-АйТи 32 1
Ланит - АПТ Телеком 22 1
Информтехнология 3 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 23 1
Wilstream - Уиллстрим 3 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3130 1
Cisco Systems 5225 1
Genesys 208 1
UMC - United Microelectronics Corporation 325 1
МегаФон 9958 1
9037 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 1
Intel Corporation 12550 1
Связной Travel - Связной Трэвел 12 1
NetPrint 6 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 83 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
Русский Стандарт Страхование 11 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 1
РОФП ФСБ И СВР РФ - Региональный общественный фонд поддержки Федеральной Службы Безопасности и Службы Внешней Разведки Российской Федерации 2 1
Проммашинструмент 2 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Алекскомбанк 1 1
Альфа-Банк 1873 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 125 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Связной ГК 1384 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Русский стандарт Банк 473 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 213 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4296 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 4
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 392 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8460 4
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 709 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 3
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1012 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3188 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4496 2
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 164 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 964 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1039 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8953 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 327 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 690 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2865 1
On-demand - "по требованию" 191 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 472 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 167 3
Avaya Proactive Contact 14 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 26 1
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 4 1
Eastwind - EW Contact Center 8 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Forte-IT - IntelleScript Pro - IntelleScript IVR - IS IVR - IntelleScript Intelligent Network - IntelleScript IN - IntelleScript Office 11 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 1
Jabra GN 4 1
Крок - Croc Digital Insight 3 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
Oracle Hyperion 241 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 325 1
VK - Mail.Ru Infra 44 1
Ермолич Павел 5 2
Васильев Игорь 23 1
Мирин Станислав 12 1
Суслова Марина 11 1
Садовский Алексей 12 1
Урусов Алексей 4 1
Устинов Александр 5 1
Солонин Виталий 89 1
Нещерет Ярослав 1 1
Кадников Вячеслав 20 1
Родионов Сергей 7 1
Борток Александр 3 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Аниканов Вадим 21 1
Васюков Григорий 14 1
Федоров Олег 14 1
Альтов Павел 9 1
Кондрикова Алена 6 1
Уютов Вячеслав 5 1
Михальченко Дмитрий 3 1
Заклязменская Наталья 2 1
Кириллов Сергей 10 1
Синицын Михаил 2 1
Кабакова Наталья 1 1
Дробышев Олег 1 1
Шолина Елена 1 1
Рыдка Ольга 1 1
Климов Игорь 2 1
Зинченко Валерий 4 1
Востриков Владимир 1 1
Багавиев Аскар 1 1
Соломинский Григорий 2 1
Никишаев Виталий 1 1
Бекмансурова Наталия 1 1
Братчиков Константин 1 1
Поздышев Владислав 1 1
Войцеховский Владимир 1 1
Нариманов Рубен 1 1
Кочик Алексей 2 1
Переверзев Борис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 2
Беларусь - Витебская область - Витебск 85 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 78 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 116 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Индия - Bharat 5710 1
Европа 24653 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Польша - Республика 2002 1
Европа Восточная 3123 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Нидерланды 3637 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3233 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2677 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2918 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 952 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 1
Россия - ДФО - Амурская область 855 1
Куба - Республика 395 1
Италия - Рим 206 1
Украина 7801 1
Земля - планета Солнечной системы 10668 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 124 1
Россия - ПФО - Самарская область 1460 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 3
Аренда 2584 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 32 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1075 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 292 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 36 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Blacklist - Чёрный список 673 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 360 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 3
Datamonitor 83 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
