Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кравченко Олег
СОБЫТИЯ
|26.12.2025
|«ПМХ-Инфотех» и ТулГУ заключили соглашение о сотрудничестве 1
|05.09.2019
|«КРОК» займется цифровым маркетингом 1
|21.09.2016
|«Крок» внедрил Naumen Contact Center в банке «Нейва» 1
|17.05.2010
|«Третий Рим» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре «Крок» 1
|05.11.2008
|«Крок» построил центр обработки вызовов для «Русского Стандарта Страхование» 1
|31.10.2008
|«КИТ Финанс Страхование» создал единый контакт-центр 1
|22.07.2008
|КРОК и ЛАНИТ построили систему корпоративной отчетности для «Интегры» 1
|29.02.2008
|Свой или чужой? Критерии выбора call-центра 1
|27.09.2007
|Строим call-центр: как выбрать поставщика 1
|06.04.2007
|Call-center World 2007: ЦОВы спорят за клиента 1
|22.12.2006
|Рейдеры в хайтеке России: правда жизни 1
|22.04.2004
|Компании предпочитают чужих девушек на вызовах 2
Кравченко Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
|Московская ассоциация предпринимателей 9 1
|Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
|Ермолич Павел 5 2
|Васильев Игорь 23 1
|Мирин Станислав 12 1
|Суслова Марина 11 1
|Садовский Алексей 12 1
|Урусов Алексей 4 1
|Устинов Александр 5 1
|Солонин Виталий 89 1
|Нещерет Ярослав 1 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Родионов Сергей 7 1
|Борток Александр 3 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Аниканов Вадим 21 1
|Васюков Григорий 14 1
|Федоров Олег 14 1
|Альтов Павел 9 1
|Кондрикова Алена 6 1
|Уютов Вячеслав 5 1
|Михальченко Дмитрий 3 1
|Заклязменская Наталья 2 1
|Кириллов Сергей 10 1
|Синицын Михаил 2 1
|Кабакова Наталья 1 1
|Дробышев Олег 1 1
|Шолина Елена 1 1
|Рыдка Ольга 1 1
|Климов Игорь 2 1
|Зинченко Валерий 4 1
|Востриков Владимир 1 1
|Багавиев Аскар 1 1
|Соломинский Григорий 2 1
|Никишаев Виталий 1 1
|Бекмансурова Наталия 1 1
|Братчиков Константин 1 1
|Поздышев Владислав 1 1
|Войцеховский Владимир 1 1
|Нариманов Рубен 1 1
|Кочик Алексей 2 1
|Переверзев Борис 1 1
|PU - Purdue University - Университет Пердью 140 1
|ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
|University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.