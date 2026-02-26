Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зеленый коридор упрощенные процедуры и регламенты
Публикаций - 37, упоминаний - 46
Зеленый коридор и организации, системы, технологии, персоны:
|Цихисели Георгий 4 3
|Греф Герман 470 3
|Вахнин Павел 53 3
|Чубайс Анатолий 220 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Казаринов Дмитрий 12 2
|Устинов Александр 5 1
|Нещерет Ярослав 1 1
|Заянц Илья 56 1
|Махаринский Кирилл 8 1
|Фаге Сергей 9 1
|Ерофеев Денис 6 1
|Муминов Тимур 2 1
|Боровая Елена 2 1
|Руднева Валентина 26 1
|Писаренко Максим 1 1
|Кабанов Николай 3 1
|Пищукова Ольга 1 1
|Курышев Евгений 1 1
|Родионов Сергей 7 1
|Васюков Григорий 14 1
|Федоров Олег 14 1
|Альтов Павел 9 1
|Кондрикова Алена 6 1
|Михальченко Дмитрий 3 1
|Кириллов Сергей 10 1
|Пашков Михаил 4 1
|Климов Игорь 2 1
|Залесский Сергей 3 1
|Володин Валерий 3 1
|Зинченко Валерий 4 1
|Бережной Алексей 4 1
|Николашин Александр 3 1
|Крылов Константин 2 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Востриков Владимир 1 1
|Лозбенко Леонид 5 1
|Соломинский Григорий 2 1
|Никишаев Виталий 1 1
|Братчиков Константин 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 5
|CNews - Auto.CNews 51 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
|Vc.ru - Виси.ру 39 1
|Tatler 4 1
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
