Зеленый коридор упрощенные процедуры и регламенты


СОБЫТИЯ


26.02.2026 В Университете МИСИС открылась ИТ-лаборатория полного цикла от «Ред Софт» 1
06.06.2024 АО «Кама» и АО «ГЛОНАСС» будут совместно развивать цифровые сервисы для владельцев электромобилей «Атом» 1
22.02.2024 Московский производитель увеличит локализацию производства центробежных насосов до 85% 1
26.07.2023 Дмитрий Казаринов, «СофтТелематика»: Цифровизация приближает нас к эре беспилотного транспорта 1
20.10.2022 Создан единый цифровой реестр дорог и объектов дорожной инфраструктуры по всей России 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
07.04.2021 Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения 2
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
09.10.2020 Технологии помогут улучшить дорожную ситуацию в Калуге 1
25.06.2019 Виктор Парахин -

Цифровым платформам в транспортной отрасли не хватает единых стандартов

 1
18.06.2019 Цифровизация логистики: как DevOps меняет грузоперевозки 1
10.09.2018 Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом 1
12.10.2017 Савва Шипов -

Нельзя управлять «Цифровой экономикой» в традиционной бюрократической манере

 1
30.09.2016 «Ростелеком» начал зачистку нелегальных кабелей 2
29.09.2016 «Ростелеком» открывает «красный коридор» незаконно проложенным кабелям 2
20.09.2016 В России арестована первая партия контрабандных iPhone 7 1
25.07.2016 «Ростелеком» продлевает «Зеленый коридор», позволяющий официально оформить размещение кабелей связи 2
06.06.2016 «Ростелеком» открыл «Зеленый коридор», позволяющий официально оформить размещение кабелей связи 2
01.07.2013 Машины Audi теперь знают, как не останавливаться на светофорах 2
11.02.2013 Hi-tech-таможня: Проверка грузов без остановки фур 1
11.04.2012 Консьюмеризация ИТ захватывает бизнес 1
07.11.2011 «Московский Кредитный Банк» прошел аудит платежной системы по стандарту PCI DSS 2.0 1
11.10.2011 «СофтКейс» совместно с «Информационными Технологическими Системами» автоматизировала оплату таможенных пошлин 1
18.05.2011 В Шереметьево задержано 150 смартфонов iPhone 4 на сумму более 3 млн руб. 1
11.08.2010 Фемтосети "взламывают" российский телеком 1
05.02.2010 А.Чубайс представит поправки в Налоговый кодекс РФ по поддержке инновационных производств 1
25.11.2009 Комитет РСПП по инновационной политике: высокотехнологичным компаниям нужен зеленый коридор 3
06.06.2007 «АйТи» помогла ФТС разработать регламенты таможенных процедур 1
10.04.2007 ГосИТ: вместо "одного окна" в моду входят МФЦ 1
22.12.2006 Рейдеры в хайтеке России: правда жизни 2
28.09.2006 "М.Видео" добралась до Тамбова 1
29.03.2005 МЭРТ бьет рекорды информатизации 1
29.03.2005 Герман Греф: таможня внедряет перспективные ИТ 1
29.03.2005 Герман Греф: таможня внедряет перспективные ИТ 1
25.09.2003 Таможня потратит на ИТ $140 млн. 1
02.04.2001 Петербургским веб-серферам расскажут, как получать туристические визы 1

Публикаций - 37, упоминаний - 46

Зеленый коридор и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10451 5
МегаФон 10142 2
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 2
Motorola Inc 1150 1
Vonage 37 1
Телематические системы 56 1
НАВИС КБ - НВС Телематические Системы 1 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 1
Информтехнология 3 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 23 1
Cisco Systems 5239 1
Yandex - Яндекс 8652 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 1
Microsoft Corporation 25356 1
Huawei 4304 1
Lenovo Group 2376 1
Apple Inc 12780 1
Commvault 179 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 547 1
ИКС 418 1
9123 1
Ред Софт - Red Soft 1066 1
Citrix Systems 846 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1228 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
Vodafone Group 1394 1
Neoflex - Неофлекс 246 1
AT&T Inc 1699 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Lenovo Motorola 3532 1
UIPath 108 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 116 1
Nginx - Энджайникс 192 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
PayPal 664 1
ГЛОНАСС АО 252 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1395 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 145 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 474 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 1
РОФП ФСБ И СВР РФ - Региональный общественный фонд поддержки Федеральной Службы Безопасности и Службы Внешней Разведки Российской Федерации 2 1
Проммашинструмент 2 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Алекскомбанк 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 1
Связной ГК 1385 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2750 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
МКБ - Московский кредитный банк 623 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BMW Group 469 1
Visa International 1977 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Volkswagen Group - VW 302 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 519 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 128 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Ford 424 1
SoftBank Group 273 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 230 1
Sequoia Capital 115 1
Volkswagen Audi Group 227 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 14 1
Царицын капитал 23 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 23 1
МОСГАЗ 45 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 6
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 3
Судебная власть - Judicial power 2417 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Росдормониторинг ФКУ - Росдорсервис - Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства 7 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5349 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2021 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1491 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 78 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 52 2
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
ГосИнформСистемы 155 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 392 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9419 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2463 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4718 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 4
Оцифровка - Digitization 4951 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3383 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12388 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2889 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11628 3
Пропускная способность - Bandwidth 1839 3
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6958 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6023 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9828 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 358 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1428 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3426 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5971 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5708 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10072 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2355 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4731 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 629 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6299 2
ФТС РФ - Калининградский транзит 6 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7420 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 9 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 2
BlackBerry PlayBook 107 1
ФТС РФ - Авто-Транспорт АС 7 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 889 1
Apple iPad 3946 1
Microsoft Windows 7 1999 1
Microsoft Windows 16462 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1386 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5233 1
Apache Hadoop 449 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 7 287 1
Apple iPhone 4 795 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 530 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
Booking.com 122 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 503 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 226 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 32 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition - Citrix NetScaler SD-WAN 15 1
Microsoft Azure DevOps 24 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 321 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 118 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3448 1
Microsoft Azure Boards 2 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Apache Zeppelin 9 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Цихисели Георгий 4 3
Греф Герман 470 3
Вахнин Павел 53 3
Чубайс Анатолий 220 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Казаринов Дмитрий 12 2
Устинов Александр 5 1
Нещерет Ярослав 1 1
Заянц Илья 56 1
Махаринский Кирилл 8 1
Фаге Сергей 9 1
Ерофеев Денис 6 1
Муминов Тимур 2 1
Боровая Елена 2 1
Руднева Валентина 26 1
Писаренко Максим 1 1
Кабанов Николай 3 1
Пищукова Ольга 1 1
Курышев Евгений 1 1
Родионов Сергей 7 1
Васюков Григорий 14 1
Федоров Олег 14 1
Альтов Павел 9 1
Кондрикова Алена 6 1
Михальченко Дмитрий 3 1
Кириллов Сергей 10 1
Пашков Михаил 4 1
Климов Игорь 2 1
Залесский Сергей 3 1
Володин Валерий 3 1
Зинченко Валерий 4 1
Бережной Алексей 4 1
Николашин Александр 3 1
Крылов Константин 2 1
Овчинский Владислав 230 1
Востриков Владимир 1 1
Лозбенко Леонид 5 1
Соломинский Григорий 2 1
Никишаев Виталий 1 1
Братчиков Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 3
Финляндия - Финляндская Республика 3661 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 2
Европа 24703 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Земля - планета Солнечной системы 10704 2
Япония 13580 2
Швеция - Королевство 3721 2
Украина 7822 2
Евразия - Евразийский континент 632 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1700 2
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 1
США - Индианаполис 36 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 118 1
Германия - Бавария - Ингольштадт 12 1
Казахстан - Республика 5856 1
Азия - Азиатский регион 5777 1
Армения - Республика 2389 1
Беларусь - Белоруссия 6090 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 1
Россия - УФО - Свердловская область 1801 1
Индия - Bharat 5739 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
Израиль 2791 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 442 1
Франция - Французская Республика 8014 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2726 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 1
Россия - СФО - Новосибирск 4725 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 968 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3005 1
Россия - ПФО - Самарская область 1492 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2817 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 672 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4274 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 4
Английский язык 6902 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 3
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3053 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3736 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 3
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 48 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7024 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5985 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1937 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 320 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1834 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6307 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4783 2
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 84 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 5
CNews - Auto.CNews 51 1
CNews Северо-Запад 24 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Tatler 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 172 1
Рустелеком ТК 304 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
ФТС РФ - Российская таможенная академия 8 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 431 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
