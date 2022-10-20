Создан единый цифровой реестр дорог и объектов дорожной инфраструктуры по всей России

Более миллиона километров дорог и объектов дорожной инфраструктуры России оцифрованы в информационной системе ФКУ «Росдормониторинг» по выдаче спецразрешений на движение по автодорогам тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств. Разработанная компанией «Софттелематика» (входит в концерн «Телематика») система на основе полученного реестра сможет автоматически выдавать разрешения, обеспечив грузоперевозчикам и владельцам дорог «зеленый коридор» при согласовании маршрута. Кроме того, этот регулярно актуализируемый цифровой реестр дорог может использоваться в других госсервисах в транспортно-логистической сфере.

Для передвижения по автодорогам тяжеловесного или транспорта с негабаритными грузами, такими как узлы авиационной и ракетно-космической промышленности, различной спецтехники, требуется специальное разрешение, поскольку проезд по несогласованным маршрутам может привести к разрушению дорожной инфраструктуры и представляет опасность для других участников дорожного движения.

Концерном «Телематика» по заказу ФКУ «Росдормониторинг» создана единая цифровая среда, которая соединила перевозчиков и владельцев дорог. Заявления на перевозку крупногабаритных грузов или проезд тяжеловесного транспорта подаются в удобном электронном виде, а владельцы дорог согласовывают маршруты онлайн в личном кабинете.

В системе создан уникальный реестр объектов дорожной инфраструктуры всей России, который постоянно актуализируется. На текущий момент система охватывает более 1,1 млн километров автодорог страны, в цифровой платформе зарегистрированы 9 тыс. владельцев дорог и все больше подключаются к системе.

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«Все организационные мероприятия по переводу процедуры в онлайн проведены. На текущий момент выдано 421 тыс. специальных разрешений. Уже сейчас единая цифровая платформа ускорила согласование маршрутов и выдачу разрешений в 2-3 раза. Для дальнейшего повышения удобства пользователей в системе появится новая функциональность – «зеленый коридор». Это автоматическое формирование специального разрешения, если параметры транспортного средства проходят по всем ограничениям на запрашиваемом маршруте. Услуга будет оказываться еще быстрее и радикально снизит риски ошибок при согласовании пути следования транспорта. Планируется, что более 80% разрешений будет формироваться автоматически», – сказал первый заместитель директора ФКУ «Росдормониторинг» Василий Шубенков.

«Информация о дорожных объектах в системе постоянно пополняется, в том числе своевременно актуализируются сведения о ремонтных работах и введенных на дорогах ограничениях. Оцифрованная информация о дорожной инфраструктуре позволяет автоматизировать выдачу разрешений, а в совокупности со статистическими данными маршрутов может применяться для анализа и оптимизации дорожной сети. Собранный массив данных также может использоваться для различных текущих и новых государственных сервисов, предоставляемых транспортно-логистическим компаниям», – отметил генеральный директор компании «Софттелематика» (входит в концерн «Телематика») Дмитрий Казаринов.