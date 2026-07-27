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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ерофеев Денис

СОБЫТИЯ


27.07.2026 «Полюс» ускоряет работу с данными благодаря внедрению отечественной ИТ-системы 1
31.10.2024 ГК «Айтеко» внедрила в «Полюс» системы управления производством на базе отечественного ПО 1
20.06.2024 Молотком или отверткой? Как компании выбирают между специализированными и универсальными СУБД 1
04.04.2024 «Полюс» строит платформу для работы с данными на решении Arenadata 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
15.09.2015 IBS DataFort за 2,5 недели запустила облачную ИТ-инфраструктуру микрофинансовой организации «Лига Денег» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ерофеев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 415 2
UIPath 118 2
Biocad - Биокад 95 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 2
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 21 1
Т1 Сервионика - Айтеко - АрСи БиАй - RC BI 2 1
МегаФон 10699 1
IBM - International Business Machines Corp 9695 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1758 1
Oracle Corporation 7070 1
Microsoft Corporation - GitHub 1068 1
Citrix Systems 868 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1136 1
Tencent 190 1
Teradata - Терадата 225 1
ММК Информсервис 69 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 1
BI Consult - Би Ай Консалт 21 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 2
МОСГАЗ 45 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 2
Лига денег МФО МКК - Джет Мани Микрофинанс МКК 5 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 208 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2061 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64870 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22302 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26095 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36056 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34799 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12195 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1026 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2298 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7426 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13085 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6467 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18070 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 648 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6653 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7846 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3802 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6538 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5621 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33393 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7805 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2690 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 388 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3576 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13682 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 484 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 507 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16139 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12160 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6445 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2355 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 972 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 884 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1666 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10107 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5170 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2557 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1525 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4172 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1757 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 50 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1791 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 1
Apache Hadoop 470 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 196 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1682 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 249 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 33 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition - Citrix NetScaler SD-WAN - Citrix CloudBridge Virtual WAN 20 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 238 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
Руднева Валентина 26 2
Кабанов Николай 3 2
Ашрафьян Борис 5 2
Колесов Александр 63 2
Вахнин Павел 53 2
Рыжий Алексей 6 2
Коконов Андрей 2 2
Моряков Павел 9 2
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Писаренко Максим 1 1
Власюк Максим 22 1
Хлебников Евгений 1 1
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Красильников Сергей 5 1
Лантух Владислав 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47508 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19494 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14800 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1348 1
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Металлы - Золото - Gold 1247 1
Молекула - Molecula 1101 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8473 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2316 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4503 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11624 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3774 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8051 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4980 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5753 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21570 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3020 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6152 1
Экономический эффект 1336 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57514 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 37 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8601 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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