Нанолек биофармацевтическая компания

Нанолек - биофармацевтическая компания

«Нанолек»: биофармацевтическая компания, основана в 2011 году Владимиром Христенко и Михаилом Некрасовым. Специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. Один из лидеров по производству педиатрических вакцин в РФ. Кроме вакцин в портфель входят препараты для лечения ВИЧ, онкологических и орфанных заболеваний.

22.08.2025 Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно 1
10.01.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
22.03.2022 Онлайн-конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2022» состоится 12 апреля 1
01.11.2021 Digital Health: будущее в медицине может наступить уже сегодня 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 2
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 1
05.10.2018 «Нанолек» готовится к введению маркировки лекарств с помощью SAP Track&Trace 1
01.10.2018 IoT World Summit Russia 1
22.12.2017 «Нанолек» сократила время на логистику продукции с помощью SAP ERP 1
05.12.2016 «Нанолек» начал тестирование системы в рамках внедрения решения SAP ERP 2

Biocad - Биокад 83 4
SAP SE 5374 3
Код Безопасности 663 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 356 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9017 2
SAP CIS - САП СНГ 859 2
Logitech 423 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
UIPath 106 2
Системы и Технологии ГК 106 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 38 2
msg Plaut - Plaut Consulting - Плаут Консалтинг 7 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 452 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5113 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 287 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 480 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1181 1
Naumen - Наумен 664 1
Eltex - Предприятие Элтекс 171 1
Ростех - Азимут 77 1
3Keys GmbH 6 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 70 1
Папилон - Papillon 11 1
Аргус-Спектр 14 1
РСК Технологии 11 1
InfoWatch - Инфовотч 1057 1
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
Нейрософт 4 1
МегаФон 9526 1
Citrix Systems 828 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
ММК Информсервис 53 1
Selectel - Селектел 415 1
Neoflex - Неофлекс 240 1
Moxa - Моха 34 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 39 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 196 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 47 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
Ингосстрах СПАО 441 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 2
Русский стандарт Банк 459 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 253 2
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 2
Капитал Лайф Страхование Жизни 13 2
МОСГАЗ 44 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 2
Русский Стандарт Страхование 11 2
Инвитро - Invitro 71 1
Промет НПО 1 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 53 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Beth Israel Medical Center - Бет-Изрейел Медицинский Центр 7 1
Агроплазма 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7840 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 478 1
Ростех - Вертолеты России 171 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 440 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 350 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2930 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1097 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 220 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Северсталь Менеджмент 30 1
Petronas 6 1
Миррико - Mirrico 9 1
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 9 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 78 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 211 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1423 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2643 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2784 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1960 1
МИК - Московский инновационный кластер 151 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2081 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 276 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 145 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5139 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 10 1
Мэрия города Иннополис 13 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3231 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1688 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11000 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32776 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5710 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5563 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13136 4
Маркировка - Marking 1164 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3292 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1280 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6013 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 611 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12613 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21724 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7046 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11633 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 2
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 70 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8353 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7283 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7094 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16546 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 289 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11850 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4163 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9859 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14219 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6087 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3061 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 353 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 78 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 446 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3880 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4741 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 833 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5996 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1071 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1867 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 903 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 90 2
МИК - Московский акселератор 36 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 557 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
ВымпелКом - Билайн Мед - BeelineMED 2 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 93 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 133 1
Реестр добросовестных экспортеров 207 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1268 1
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
МегаФон Контроль автопарка 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 451 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 215 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 413 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 10 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 30 1
Рыжий Алексей 6 6
Тыров Илья 29 3
Фишер Андрей 74 3
Пинкус Александр 2 2
Лобовко Дмитрий 6 2
Петунин Алексей 58 2
Васильев Кирилл 16 2
Ишмамедов Константин 5 2
Образцов Алексей 12 2
Кузнецов Александр 137 2
Лебедев Георгий 56 2
Кальмуцкий Олег 8 2
Коростелев Павел 34 2
Карелин Павел 6 2
Деев Алексей 7 2
Никитенко Дмитрий 3 2
Коконов Андрей 2 2
Моряков Павел 7 2
Колесов Александр 60 2
Вахнин Павел 53 2
Заянц Илья 46 2
Ерофеев Денис 6 2
Руднева Валентина 26 2
Кабанов Николай 3 2
Баринов Евгений 2 2
Ашрафьян Борис 3 2
Некрасов Михаил 2 1
Кириченко Игорь 50 1
Федин Владимир 7 1
Арсентьев Сергей 2 1
Арсеньев Сергей 7 1
Лялин Степан 2 1
Хайруллин Айрат 107 1
Халяпин Сергей 83 1
Красильников Сергей 4 1
Фурсин Алексей 157 1
Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 1
Юрьев Илья 47 1
Борбачева Ксения 5 1
Писаренко Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 7
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 629 3
Европа 24485 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14347 1
США - Нью-Йорк 3136 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52914 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13465 1
Южная Корея - Республика 6775 1
Азия - Азиатский регион 5668 1
Сингапур - Республика 1886 1
Индия - Bharat 5598 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 594 1
Испания - Королевство 3744 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Малайзия 883 1
Южная Корея - Сеул 368 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 118 1
Китай - Тайвань 4079 1
Германия - Федеративная Республика 12845 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3090 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1555 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 259 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6058 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53638 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4634 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10392 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9320 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5342 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2648 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5690 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 640 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11257 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11473 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7706 2
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8083 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3286 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14542 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2464 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 36 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 482 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1271 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4217 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3081 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19731 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6110 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7696 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2858 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5868 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7150 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1389 1
Экономический эффект 1150 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1941 1
Энергетика - Energy - Energetically 5366 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 649 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 3
IDC - International Data Corporation 4929 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
ITSM Tool Universe 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 211 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 13 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 29 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 2
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2085 3
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 347 1
