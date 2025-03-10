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Транснефть ТНЭ Транснефтьэнерго

Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго

10.03.2025 Дата-центры демонстрируют стабильный рост интереса к рынку услуг по управлению энергоспросом 1
06.12.2024 В «Транснефтьэнерго» разработали интерактивную карту графиков аварийного ограничения по России 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
04.10.2018 В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации 3
01.10.2018 IoT World Summit Russia 2
04.12.2014 «Транснефтьэнерго» автоматизировала энергетический надзор на базе решения «Прогноза» 1
07.02.2011 Круглый стол «SaaS в России: в ожидании бума» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Транснефть ТНЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 889 2
Selectel - Селектел 394 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
Moxa - Моха 34 2
Luxms 83 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 36 2
Gradient Kilby - Градиент Килби 2 2
Fortinet 392 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
Advantek Engineering - Адвантек Инжиниринг 1 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
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СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 1
ИнфоПро ГК - InfoPro 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 41 1
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 15 1
Ростех - КРЭТ РПЗ - Раменский приборостроительный завод 7 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Мосэнерго ПАО 128 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
Локотех - Локомотивные технологии 48 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Иннополис Сити АО 6 1
Транснефть 302 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
Северсталь Менеджмент 29 1
Миррико - Mirrico 9 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго 14 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Petronas 6 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
ББТ - Балтийский Балкерный Терминал 1 1
Альфа-Банк 1782 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 10 1
Норникель - НТЭК - Норильско-Таймырская энергетическая компания 3 1
Западный центр судостроения - ВСЗ - Выборгский судостроительный завод 4 1
Гута ГК 34 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 30 1
Агросила сельскохозяйственный холдинг 1 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3363 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 1
Мэрия города Иннополис 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 4
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Чевкота Олег 15 2
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Морозов Алексей 55 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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