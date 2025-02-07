Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168067
ИКТ 13071
Организации 10256
Ведомства 1443
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25060
Персоны 71650
География 2735
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2566
Мероприятия 843

МЦД Моделирование и цифровые двойники CADFEM CADFEM Digital КАДФЕМ Си-Ай-Эс КАДФЕМ Диджитал Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ)

МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ)

АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») – поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений. Компания занимается лицензированием, внедрением и техническим сопровождением программных продуктов российских и иностранных разработчиков для численного моделирования. АО «МЦД» оказывает клиентам учебно-консультационные, инженерные и ИТ услуги, включая многодисциплинарные инженерные расчеты, разработку и автоматизацию расчетных методик и расчетных процессов, адаптацию и интеграцию ПО, развертывание и настройку высокопроизводительных вычислительных ресурсов. Компания также предлагает собственные программные продукты и комплексные услуги по созданию цифровых двойников, обеспечивая предприятия эффективными решениями для проектирования, диагностики и прогноза состояния промышленного оборудования.


07.02.2025 Систему «УМКАМатериалы» для работы с данными материалов включили в реестр отечественного ПО 3
11.11.2024 «ГАММА Тех» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства 8
22.08.2024 Резидент «Сколково» создал решение по оптимизации производственных процессов при помощи цифровых двойников 1
21.08.2024 Компания АО «МЦД» разработала систему SmartGranum® для оптимизации работы горно-обогатительного оборудования и технологических процессов на основе технологий цифрового двойника 3
08.08.2024 Предприятие «Портэнерго» внедряет ServiceVizor для повышения эффективности работы персонала 9
21.06.2024 Специалисты МЦД разработали курс по моделированию радиоэлектронных систем в отечественной САПР «Гамма» 1
27.04.2024 Специалисты АО «Моделирование и цифровые двойники» представили новую образовательную платформу для изучения инженерного ПО 6
22.02.2024 Специалисты АО «МЦД» представят новую отечественную систему для работы с данными материалов 5
17.01.2024 Завод «АвтоМаш» внедряет систему машинного зрения для повышения качества сборки автофургонов 1
19.12.2023 МЦД и «Фидесис» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
11.10.2023 Новый модуль для системы ServiceVizor позволит оптимизировать ремонт оборудования на предприятиях 4
26.09.2023 На КАО «Азот» внедряют цифровой двойник для оптимизации производства 14
06.09.2023 Система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР включена в реестр российского ПО 1
16.08.2023 «Моделирование и цифровые двойники» стала партнером «Росатома» в рамках развития партнерской сети «Логоса» 2
03.07.2023 Новая версия отечественного решения ServiceVizor позволит на 40% сократить количество внезапных поломок оборудования 3
02.06.2023 «Моделирование и цифровые двойники» стала дистрибьютором российского программного комплекса САПР «Гамма» 2
25.11.2022 Российская система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР получила обновление 3
19.09.2022 «Моделирование и цифровые двойники» открыла новый учебный центр 5
16.08.2022 МЦД разработала пилотную систему распознавания деталей на производстве для «КамАЗа» 3
28.07.2022 «Моделирование и цифровые двойники» и «Тесис» объявили о стратегическом партнерстве 3
12.07.2022 Специалисты АО «Моделирование и цифровые двойники» представили русскоязычную версию ПО Flownex SE 8
24.06.2022 Компании «Моделирование и цифровые двойники» и «Фидесис» объявляют о стратегическом партнерстве 11
30.03.2022 ServiceVizor на основе AR и IIoT обеспечит бесперебойную работу энергетического оборудования 1
06.12.2021 «Кадфем си-ай-эс» представила новую технологию трехмерной параметрической оптимизации 1
12.11.2021 «Кадфем си-ай-эс» представила решение для автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания 2
20.07.2021 Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2 1
20.08.2020 PTC развивает Промышленный Интернет вещей на предприятиях с помощью ThingWorx 9.0 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
04.10.2018 В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации 2
02.10.2018 Конференция по инженерному анализу: как применить на практике новые технологии 2
01.10.2018 IoT World Summit Russia 1
11.09.2018 Лидеры промышленности и науки обсудят ускорение инноваций при помощи технологий компьютерного моделирования 3
16.12.2014 «Кадфем Си-Ай-Эс» внедрила «Е1 Евфрат» 1
06.12.2013 Минпромторг отдал контракт на поставку системы комплексных вычислений и инженерного анализа единственному участнику тендера 1
03.09.2012 «Т-Платформы» и «Кадфем Си-Ай-Эс будут совместно внедрять технологии суперкомпьютерного моделирования в промышленности 1

Публикаций - 35, упоминаний - 115

МЦД и организации, системы, технологии, персоны:

ANSYS 76 14
Fidesys - Фидесис 21 4
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 2
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 14 2
Selectel - Селектел 389 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
Moxa - Моха 34 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 2
Прогноз 1652 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 2
Gradient Kilby - Градиент Килби 2 2
Microsoft Corporation 24651 1
Fortinet 388 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
Advantek Engineering - Адвантек Инжиниринг 1 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
PTC Vuforia 7 1
Интерсвязь 26 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
ИнфоПро ГК - InfoPro 4 1
Буревестник ИЦ НПП 17 1
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 13 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 1
Ростех - КРЭТ РПЗ - Раменский приборостроительный завод 7 1
Teachbase - Интернет Школа 8 1
ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Gamma tech 9 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 129 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 7 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Иннополис Сити АО 6 1
Буревестник ЦНИИ 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7348 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
Северсталь Менеджмент 29 1
Миррико - Mirrico 9 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго 14 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Petronas 6 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
ББТ - Балтийский Балкерный Терминал 1 1
Геометрия НПО 140 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 10 1
Норникель - НТЭК - Норильско-Таймырская энергетическая компания 3 1
Западный центр судостроения - ВСЗ - Выборгский судостроительный завод 4 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 53 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 15 1
Агросила сельскохозяйственный холдинг 1 1
АвтоМаш Холдинг 3 1
Портэнерго 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2854 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 2
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 86 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4980 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2509 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 30
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1246 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13185 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 14
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 400 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19468 10
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1084 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10130 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3737 7
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 781 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1390 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24206 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11404 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11986 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1600 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5791 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3173 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2133 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11022 5
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 629 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13550 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10235 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1757 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6267 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 666 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5330 3
Оцифровка - Digitization 4559 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12207 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11651 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1566 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1237 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 302 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2192 2
ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 12 2
МЦД - CADFEM ServiceVizor 9 9
PTC ThingWorx 25 4
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 4 4
ANSYS HFSS 4 4
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 7 3
ANSYS Fluent 5 3
ANSYS Discovery 4 3
ANSYS Workbench 4 3
ANSYS optiSLang 3 3
ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Гамма САПР 8 3
ANSYS Mechanical 6 2
ANSYS 2020 R2 - ANSYS 2021 R2 2 2
ANSYS LS-DYNA 2 2
ANSYS Minerva 2 2
ANSYS Electronics Desktop 2 2
ANSYS Maxwell 2 2
ANSYS SPEOS 2 2
ANSYS Lumerical 2 2
ANSYS VRXPERIENCE Sound SAS 2 2
Linux OS 9990 2
Google Android 14033 2
МЦД - SmartGranum 2 2
PTC Creo 41 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
ANSYS SCADE 2 1
Microsoft Azure 1410 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
ANSYS Additive Suite - ANSYS Additive Print 2 1
ANSYS System Coupling 2 1
ANSYS Sherlock 1 1
ANSYS Digital Safety Manager 1 1
ANSYS Safety Analysis 1 1
ANSYS Cloud 1 1
ANSYS Rocky 1 1
ANSYS ARINC 1 1
ANSYS SI Xplorer 1 1
ANSYS Nuhertz Filter Solutions 1 1
ANSYS Unified Installer 1 1
ANSYS Totem 1 1
ANSYS RedHawk-SC 1 1
Крылов Андрей 26 5
Локтев Валерий 4 4
Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 2
Сбойчаков Алексей 3 2
Булатов Николай 7 2
Золотарев Олег 3 2
Локтев Роман 2 2
Шайхутдинов Роман 113 1
Емельянов Сергей 4 1
Тихонов Илья 2 1
Минуллина Талия 3 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Хайруллин Айрат 104 1
Шагалеев Руслан 8 1
Лаврищева Любовь 1 1
Маковельский Олег 2 1
Черепанов Валерий 2 1
Курсаков Сергей 2 1
Дудников Сергей 5 1
Королев Роман 9 1
Вибе Александр 4 1
Староверов Николай 1 1
Денисов Николай 1 1
Сатдаров Ильнар 1 1
Зверева Елена 1 1
Пугачев Илья 1 1
Тихонов Роман 12 1
Смольянинов Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2910 2
Бельгия - Королевство 1148 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2949 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1377 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2970 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1552 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52174 1
Европа 21788 1
Южная Корея - Республика 6657 1
Азия - Азиатский регион 5545 1
Сингапур - Республика 1852 1
Индия - Bharat 5458 1
Испания - Королевство 3713 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1366 1
Малайзия 866 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 112 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 109 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 247 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 530 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29184 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7860 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8487 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4834 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18581 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2414 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4021 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6966 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4965 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3957 2
Физика - Physics - область естествознания 2649 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16348 2
Энергетика - Energy - Energetically 5100 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1317 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9847 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10975 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5131 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3168 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5671 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 798 2
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 889 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4011 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8650 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5092 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5773 1
Паспорт - Паспортные данные 2517 1
Дневной свет - Дневное освещение 140 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1737 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10971 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51231 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 565 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 23 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1320 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 905 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 711 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 12 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 2
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339432, в очереди разбора - 770011.
Создано именных указателей - 168067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли
Показать еще