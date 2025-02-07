МЦД Моделирование и цифровые двойники CADFEM CADFEM Digital КАДФЕМ Си-Ай-Эс КАДФЕМ Диджитал Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ)
АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») – поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений. Компания занимается лицензированием, внедрением и техническим сопровождением программных продуктов российских и иностранных разработчиков для численного моделирования. АО «МЦД» оказывает клиентам учебно-консультационные, инженерные и ИТ услуги, включая многодисциплинарные инженерные расчеты, разработку и автоматизацию расчетных методик и расчетных процессов, адаптацию и интеграцию ПО, развертывание и настройку высокопроизводительных вычислительных ресурсов. Компания также предлагает собственные программные продукты и комплексные услуги по созданию цифровых двойников, обеспечивая предприятия эффективными решениями для проектирования, диагностики и прогноза состояния промышленного оборудования.
МЦД и организации, системы, технологии, персоны:
|Крылов Андрей 26 5
|Локтев Валерий 4 4
|Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 2
|Сбойчаков Алексей 3 2
|Булатов Николай 7 2
|Золотарев Олег 3 2
|Локтев Роман 2 2
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Емельянов Сергей 4 1
|Тихонов Илья 2 1
|Минуллина Талия 3 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Хайруллин Айрат 104 1
|Шагалеев Руслан 8 1
|Лаврищева Любовь 1 1
|Маковельский Олег 2 1
|Черепанов Валерий 2 1
|Курсаков Сергей 2 1
|Дудников Сергей 5 1
|Королев Роман 9 1
|Вибе Александр 4 1
|Староверов Николай 1 1
|Денисов Николай 1 1
|Сатдаров Ильнар 1 1
|Зверева Елена 1 1
|Пугачев Илья 1 1
|Тихонов Роман 12 1
|Смольянинов Роман 1 1
|НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
|СевГУ - Севастопольский государственный университет 12 1
|LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
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