Резидент «Сколково» создал решение по оптимизации производственных процессов при помощи цифровых двойников

Компания «Моделирование и цифровые двойники» («МЦД»), резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), создала систему усовершенствованного управления технологическим процессом SmartGranum. Она объединяет функционал системы поддержки принятия решений и системы APC. В основе SmartGranum — технология цифровых двойников на базе моделирования. Система зарегистрирована в реестре программного обеспечения Министерства цифрового развития России. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«МЦД» — поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий. Разработка SmartGranum позволяет управлять производственными процессами горно-обогатительных фабрик, предприятий металлургической промышленности и оптимизировать режимы работы оборудования, в том числе благодаря автоматическому выявлению его перегрузки и недогрузки.

«Цифровые двойники сегодня находят широкое применение в различных отраслях промышленности. Это обусловлено как значительными преимуществами, которые такие решения могут предоставить индустриальным заказчикам, так и активным развитием технологий. Продукт SmartGranum является ярким примером подобной разработки. Кроме того, в портфеле "Сколково" имеются цифровые двойники и для других сфер», – сказал Николай Булатов, директор направления энергоемких производств в Центре развития промышленных технологий Фонда «Сколково».

Помимо системы поддержки принятия решений SmartGranum оснащена функцией Advanced Process Control (APC), которая позволяет на основе математических моделей формировать наборы данных, в том числе для работы с отклонениями. С их помощью предприятия могут оптимизировать технологические режимы производства. Принципиальным отличием от систем принятия решений является возможность полностью автоматизировать выполнение задач при определенных условиях. Операторам достаточно просто задать границы и периодически отслеживать критерии.

SmartGranum функционирует по принципу сбора и обработки имеющихся данных о работе оборудования, а также восполняет недостающие данные, источником которых являются откалиброванные математические динамические модели. В ходе моделирования они определяют проблемные места и разрабатывают алгоритмы оптимизации для систем управления.

«Основные пользователи SmartGranum – это диспетчера, операторы, инженеры АСУ и главные обогатители. Система разработана таким образом, чтобы оптимизировать работу оборудования, сократить влияние человеческого фактора и повысить эффективность производства. На многих предприятиях есть системы уровня APC, у которых имеется общая проблема – они собирают статистику только по нормальным режимам работы оборудования и не учитывают никаких отклонений. SmartGranum решает эту задачу, моделируя недостающую статистику при помощи цифровых двойников. Такой подход помогает выбрать оптимальный режим работы оборудования и повысить его производительность», – сказал Олег Золотарев, технический директор по направлению АСУ ТП компании «МЦД».

Разработка состоит из трех компонентов: системы поддержки принятия решений (Советчик), предоставляющей рекомендации по работе с оборудованием (например, изменить уставку); системы усовершенствованного управления (Автопилот), которая в автоматическом режиме передает уставку на уровень SCADA-системы; системы моделирования процессов (Имитатор), полностью повторяющая технологическую цепочку на предприятии.