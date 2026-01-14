Разделы

Булатов Николай


СОБЫТИЯ


14.01.2026 Резидент «Сколково» автоматизировал производственные линии деревоперерабатывающего предприятия в ПФО 1
13.11.2024 Резидент «Сколково» разработал ПО для повышения надежности промышленного оборудования 1
13.09.2024 Резидент «Сколково» займется мониторингом мерзлоты на территории Норильского промышленного района 1
22.08.2024 Резидент «Сколково» создал решение по оптимизации производственных процессов при помощи цифровых двойников 1
21.08.2024 Компания АО «МЦД» разработала систему SmartGranum® для оптимизации работы горно-обогатительного оборудования и технологических процессов на основе технологий цифрового двойника 1
11.11.2022 Платформа бизнес-аналитики из «Сколково» внесена в реестр российского ПО 1
01.02.2021 Резидент «Сколково» создал цифровую среду в бизнес-центре «Савеловский Сити» 1
31.08.2020 Резидент «Сколково» разработал интеллектуальную концепцию «цифрового» небоскреба» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Булатов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 41 2
StormCorp - Штормкорп 2 1
С-Инновации 45 1
ВЭБ.РФ - Симпл Кампани - Simple Company 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
9053 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 112 1
Vocord - Вокорд 183 1
Unicorn - Юникорн 64 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
ЦРТ Инновации 71 1
Beorg - Биорг 125 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 4
Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 142 2
MR Group - МР Групп - MR Office 41 2
Савеловский Сити БЦ 1 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 567 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 172 1
ЯКласс 68 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 2
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 18 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1449 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 455 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 575 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Бронирование - Booking 814 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 1
Facility Management - Facilities management - Управление инфраструктурой организации - Учет активов предприятия 12 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1449 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6170 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12024 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1463 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2023 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1040 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5283 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 66 1
StormCorp - Storm Navigator 1 1
МЦД - SmartGranum 2 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 1
Apple Face ID 238 1
Promobot Control - Промобот Контроль 2 1
Unicorn iCity 5 1
Южаков Алексей 29 2
Топчиев Рустам 1 1
Сурменев Александр 7 1
Михайлов Антон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 3
Европа 24656 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 273 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 47 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
ЗГУ имени Н.М. Федоровского - Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского - Норильский вечерний индустриальный институт 2 1
