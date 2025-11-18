Разделы

ВЭБ.РФ Симпл Кампани Simple Company


Simple Company - российская ИТ-компания, разрабатывающая  ПО для промышленных предприятий в сфере управления надежностью

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


18.11.2025 Решения Simple Company сертифицированы для работы в «Ред ОС 8» 1
13.11.2024 Резидент «Сколково» разработал ПО для повышения надежности промышленного оборудования 1
09.07.2024 Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10270 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1004 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3231 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 231 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12968 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33736 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56748 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 166 1
Чернышов Андрей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 155830 1
Энергетика - Energy - Energetically 5495 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2577 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20242 1
