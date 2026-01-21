Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189073
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Чернышов Андрей


СОБЫТИЯ


21.01.2026 Венчурный фонд «Т-Инвестиций» инвестировал в российского разработчика промышленного ПО 1
13.11.2024 Резидент «Сколково» разработал ПО для повышения надежности промышленного оборудования 1
09.07.2024 Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
11.01.2019 Михаил Нечаев возглавил полносервисное медийное агентство People & Screens 1
14.02.2013 В России открылось представительство агентства performance-маркетинга iProspect 1
13.02.2009 Интернет-реклама в России-2009: только рост 1
03.02.2009 Россия: рекламные деньги перетекают в онлайн 1
20.11.2008 АКАР: Интернет-реклама опередила всех 1
25.09.2008 Видеореклама в Рунете обречена на успех 1
19.06.2008 Mail.ru обогнал «Яндекс» 1
05.06.2008 Онлайн-реклама: AdWatch купили британцы 1
02.03.2006 Размещен список докладчиков конференции "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
01.11.2005 Состоялся семинар "Интернет-маркетинг для компьютерных компаний в вопросах и ответах" 1
25.01.2002 AdWatch объявляет результаты 2001 г. 1
30.11.2000 AdWatch создала новое подразделение 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Чернышов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3536 6
Yandex - Яндекс 8543 5
Google LLC 12305 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 3
Intel Corporation 12565 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 3
ВЭБ.РФ - Симпл Кампани - Simple Company 4 2
Хост ГК - HostVM 65 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Alfresco Software 148 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
Next Media Group - Некст Медиа 38 1
GreenData - Гриндата 52 1
Махаон ГК - Machaon Group 8 1
iConText Group - Ай Контекст 34 1
Ростелеком 10373 1
SAP SE 5448 1
Microsoft Corporation 25291 1
IBM - International Business Machines Corp 9561 1
9067 1
Oracle Corporation 6888 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2546 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1527 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 1
Directum - Директум 1177 1
Diasoft - Диасофт 1042 1
Canon 1423 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4567 1
1С-Битрикс - Bitrix 626 1
Salesforce 459 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 105 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 1
SimbirSoft - СимбирСофт 104 1
Comindware - Колловэар 181 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 1
OpenText 215 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 114 1
AdWatch Isobar 44 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 5
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3013 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
People&Screens РА 2 1
Афиша Индастриз 5 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 44 1
Havas Digital 1 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 406 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1349 1
Лента - Утконос 178 1
Спортмастер - Sportmaster 194 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 248 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 47 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 183 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 50 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12954 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4984 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3485 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 234 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6318 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3118 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 2
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5147 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 211 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7104 1
Web-client - Веб-клиент 231 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2491 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 595 1
Podcasts - Подкастинг 297 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1280 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 175 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4501 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1926 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 343 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 204 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 5
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 123 3
Avito - Internest - ADRiver 35 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2070 1
Dassault Systemes - Catia 80 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 15 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 19 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 29 1
PTC MathCAD 25 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 1
Haulmont - Тезис СЭД 91 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
SimbirSoft Linkory 2 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Meta - Facebook - React Native 18 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 577 1
National Instruments - Multisim 1 1
Pega Platform 9 1
iConText Group - SmartContext 7 1
СПРУТ-Технология - Спрут-ОКП 1 1
СПРУТ-Технология - Спрут-ТП-Нормирование 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 874 1
Linux OS 10973 1
Новые облачные технологии - МойОфис 903 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5885 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Terrasoft Creatio 98 1
Mozilla Firefox - браузер 1920 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 263 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 347 1
НКТ - Р7-Офис 484 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 317 1
Овчинников Борис 129 5
Делицын Леонид 133 3
Артамонова Анна 183 3
Менькова Татьяна 62 2
Чистов Кирилл 17 2
Кутушева Наталья 2 2
Басов Алексей 115 2
Себрант Андрей 23 1
Бобров Михаил 7 1
Нечаев Михаил 1 1
Козлов Михаил 175 1
Чистов Дмитрий 12 1
Климов Иван 28 1
Зайчиков Илья 20 1
Зайцева Анна 69 1
Ежов Василий 46 1
Каплун Герман 55 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Гусев Михаил 25 1
Долгов Владимир 60 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Ермаков Антон 13 1
Никитин Алексей 32 1
Новожилов Алексей 20 1
Бокарев Тимофей 36 1
Глейзер Лев 28 1
Шерман Никита 27 1
Матвеев Кирилл 6 1
Вирин Федор 25 1
Третьяков Алексей 16 1
Ломизе Евгений 10 1
Забровская Алла 10 1
Можаев Дмитрий 9 1
Спивак Сергей 11 1
Ашманов Дмитрий 10 1
Сидоренко Алексей 7 1
Тагиев Руслан 11 1
Ткачук Тарас 5 1
Тутубалин Алексей 5 1
Падалкин Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157794 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45966 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 1
Европа 24658 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1405 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 961 1
Европа Западная 1492 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2296 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5294 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Экономический эффект 1217 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1758 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 176 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1001 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Философия - Philosophy 501 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 64 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
Независимая газета 13 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
Вебпланета 4 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2184 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 157 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 2
eMarketer 206 1
Universal McCann 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 673 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413765, в очереди разбора - 729909.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще