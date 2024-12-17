iConText Group Ай Контекст
iConText Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Черницкая Мария 10 9
|Басов Алексей 115 4
|Шкарупа Сергей 7 3
|Путинцев Тимофей 3 3
|Овчинников Борис 129 2
|Федин Алексей 4 2
|Глейзер Лев 27 2
|Белоусов Сергей 241 1
|Калинин Александр 154 1
|Делицын Леонид 128 1
|Богуславский Леонид 37 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Патока Андрей 109 1
|Чернышов Андрей 15 1
|Анкилов Константин 106 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Чистов Дмитрий 12 1
|Молчанова Елена 15 1
|Долгов Владимир 59 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Чихачев Дмитрий 29 1
|Вирин Федор 22 1
|Давидюк Глеб 8 1
|Ашманов Дмитрий 10 1
|Фазлыев Руслан 7 1
|Ткачук Тарас 5 1
|Вовк Юрий 1 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Юнисов Андрей 2 1
|Браверман Дмитрий 1 1
|Денисов Анатолий 35 1
|Васильева Вилена 1 1
|Гусева Светлана 2 1
|Кузьмин Александр 4 1
|Коробейникова Ксения 2 1
|Никифорова Элеонора 2 1
|Шаповал Виталий 1 1
|Тузовская Анна 1 1
|FT - Financial Times 1220 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|РБК Инновации 47 1
|CMS Magazine 19 1
|The Register - The Register Hardware 1551 1
|Известия ИД 624 1
|Webtrends 18 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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