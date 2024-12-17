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iConText Group Ай Контекст

iConText Group - Ай Контекст


17.12.2024 Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране 1
15.11.2024 Раскрыты подробности о будущем Wi-Fi 8. Прироста скорости не будет. Что изменится? 1
26.09.2024 В дефиците ИТ-специалистов виноваты сами ИТ-компании. Они вынуждают их увольняться, лишая удаленки. Опрос 1
29.05.2024 Компания «ПравоТех» подписала Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта 1
21.02.2024 Алексей Федин присоединяется к команде Magnetto.pro в качестве Исполнительного директора 1
28.05.2014 Российский конструктор интернет-магазинов привлек $5 млн инвестиций 1
19.02.2014 Опубликован рейтинг агентств контекстной рекламы 2013 г. 1
29.05.2013 Вилена Васильева: Правила эффективности в интернет-маркетинге 1
18.09.2012 Опубликована программа конференции по веб-аналитике iMetrics 2012 1
13.08.2012 В Москве пройдет конференция, посвященная эффективности интернет-маркетинга 1
15.05.2012 Adobe интегрирует технологию Digital Marketing Suite в поисковые сервисы «Яндекса» 1
30.11.2011 Глава «Систематики» продал 20% ее акций ради интернет-проектов 1
28.07.2011 iConText вышла на рынок мобильной рекламы 1
27.05.2011 iConText стала эксклюзивным реселлером платформы онлайн-рекламы Efficient Frontier в России 1
18.05.2011 Систему управления контекстной рекламой SmartContext закрывают 2
12.05.2010 «Неделя электронной торговли» раскроет секреты интернет-продаж 1
28.01.2010 Российский рынок контекстной рекламы вырос на 13% в 2009 г. 1
13.03.2009 SmartContext обновил функционал 1
13.02.2009 Интернет-реклама в России-2009: только рост 1
06.02.2009 SmartContext вышел из бета-версии 1
21.10.2008 Рунет выиграет от финансового кризиса 1
25.07.2008 В России станет больше контекста 1
25.07.2008 Рекламное агентство iConText купило Registratura.Ru 1
26.05.2008 Golden Telecom и "Билайн" взяли Google в партнеры 1
18.03.2008 «Бегун» потерял 15% «контекста» 1
06.02.2008 Google перерос весь российский «контекст» 1
06.02.2008 Объем рынка контекстной рекламы в Рунете вырос до $225 млн. в 2007 г. 1
17.10.2007 15 ноября откроется конференция «Поисковая оптимизация и продвижение сайтов» 1
28.08.2007 «Бегун» и «Яндекс» «вскормили» конкурента 1
23.07.2007 Что ждет Google в Рунете? 1
02.02.2007 Рунет: рекламный рынок почти удвоился 1
20.04.2005 Российские рекламодатели устремились в интернет 1

Публикаций - 32, упоминаний - 33

iConText Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 16
Google LLC 11775 16
VK - Mail.ru Group 3455 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
Microsoft Corporation 24625 2
Google Russia - Гугл Россия 178 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Adobe Systems 1549 2
iConText Group - Registratura.ru - Регистратура.Ру 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Ростелеком 9701 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Telegram Group 1983 1
Lenovo Motorola 3501 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
PayPal 654 1
Webmoney 542 1
Robokassa - Робокасса 51 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Ecwid - Эквид 34 1
Право.ру - Pravo.Tech - ПравоТех 12 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 1
Rover - RoverComputers 414 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
Garpun 4 1
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Morizo Digital - Моризо Диджитал 1 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 37 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Dell EMC 5027 1
Сибагро Диджитал 1 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 3
AdWatch Isobar 44 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 20 2
WikiMart - Викимарт 53 2
GroupM - Mindshare 28 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
Связной ГК 1369 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Газпром нефть 618 1
Альфа-Групп 696 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Лента - Утконос 177 1
Runa Capital 158 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 36 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Право.ру 14 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Россети Ленэнерго 1700 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Aerostar Hotels - Аэростар 28 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
РБК Реклама 2 1
iTech Capital 14 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 10 1
Текарт - Techart 9 1
Unsplash 764 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 6
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 178 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 2
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта 145 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 13
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 7
iConText Group - SmartContext 7 6
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 5
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 2
Adobe Digital Enterprise Platform - Adobe Digital Marketing Suite - Adobe Online Marketing Suite 17 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
WordPress Foundation - WordPress 223 1
Google Gmail 946 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Joomla CMS 87 1
Drupal - CMS-система 80 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 1
Biglion - Биглион 59 1
Tumblr 42 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 426 1
Google AdMob Сертификация 42 1
Google AdSense 116 1
Google Cloud Services 218 1
Google Blogger - Google BlogSpot 109 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Право.ру - Pravo.Tech - Casebook API 6 1
NanduQ - Qiwi Post - Qiwi Box - почтовые терминалы 6 1
Право.ру - Pravo.Tech - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 11 1
Telegram Ads 10 1
Google Checkout 24 1
FreePik 981 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Черницкая Мария 10 9
Басов Алексей 115 4
Шкарупа Сергей 7 3
Путинцев Тимофей 3 3
Овчинников Борис 129 2
Федин Алексей 4 2
Глейзер Лев 27 2
Белоусов Сергей 241 1
Калинин Александр 154 1
Делицын Леонид 128 1
Богуславский Леонид 37 1
Кузнецова Светлана 16 1
Кочетков Владислав 248 1
Пелевин Алексей 13 1
Патока Андрей 109 1
Чернышов Андрей 15 1
Анкилов Константин 106 1
Осадчая Екатерина 47 1
Чистов Дмитрий 12 1
Молчанова Елена 15 1
Долгов Владимир 59 1
Менькова Татьяна 62 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Вирин Федор 22 1
Давидюк Глеб 8 1
Ашманов Дмитрий 10 1
Фазлыев Руслан 7 1
Ткачук Тарас 5 1
Вовк Юрий 1 1
Чернышев Андрей 69 1
Юнисов Андрей 2 1
Браверман Дмитрий 1 1
Денисов Анатолий 35 1
Васильева Вилена 1 1
Гусева Светлана 2 1
Кузьмин Александр 4 1
Коробейникова Ксения 2 1
Никифорова Элеонора 2 1
Шаповал Виталий 1 1
Тузовская Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Европа 21768 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Азия - Азиатский регион 5529 1
Япония 13282 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Украина 7608 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Китай - Тайвань 3984 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 3
Веб-аналитика - Web Analytics 19 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Кодекс этики использования данных 41 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
FT - Financial Times 1220 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
РБК Инновации 47 1
CMS Magazine 19 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Известия ИД 624 1
Webtrends 18 2
Gartner - Гартнер 3556 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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