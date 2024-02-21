Алексей Федин присоединяется к команде Magnetto.pro в качестве Исполнительного директора

Компания Magnetto.pro объявила о назначении Алексея Федина на позицию Исполнительного директора. В своей новой роли он будет руководить формированием и реализацией стратегии развития агентства, а также операционным управлением ключевыми бизнес-функциями. Об этом CNews сообщили представители Magnetto.pro.

У Алексея свыше 16 лет опыта в digital рекламе и работы в крупных ИT корпорациях. Он имеет большой агентский опыт в iContext Group, где возглавлял медиа-закупки и управлял медиа-баинговыми операциями всех шести агентств группы. Кроме того, он занимал руководящие позиции в VK и «Яндекс», работая над развитием продуктовых партнерств и рекламной коммерцией.

Александр Малгин, CEO Magnetto.pro, выразил уверенность в сотрудничестве: «Мы довольны, что Алексей присоединился к нашей команде и уверены, что его разносторонний опыт и знания усилят команду и помогут нашей компании развиваться еще активнее».

Алексей Федин присоединяется к команде Magnetto.pro в качестве Исполнительного директора

Алексей Федин также прокомментировал свое назначение: «Я рад присоединиться к команде Magnetto.pro. Компания появилась недавно и уже стала крупнейшим партнером Telegram Ads с лучшей экспертизой и уникальными решениями для работы с Telegram. Я верю в потенциал Telegram как нового источника трафика с уникальными возможностями для бизнеса. Мы будем развивать направление Telegram Ads и бизнес продукты связанные с ним, так и другие направления, позволяющие эффективно решать бизнес-задачи наших рекламодателей и партнеров».

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Международное рекламное агентство Magnetto.pro работает со всеми направлениями digital-маркетинга, является официальным партнером Telegram Ads в России и создало для него уникальную систему аналитики, автоматизации и управления кампаниями — AdStat.pro. Агентство было первым прямым партнером Telegram Ads в России и за несколько лет стало одним из крупнейших игроков на рынке интернет-рекламы, поработав более чем с 3 000 компаний за это время. Сейчас Magnetto.pro имеет 6 офисов по всему миру и продолжает активно расти.