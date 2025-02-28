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Telegram Ads



28.02.2025 В 2024 году количество рекламных кампаний клиентов «МТС AdTech» в Telegram выросло в 7 раз 1
10.12.2024 МТС приобрела платформу Getblogger для усиления рекламного бизнеса 1
30.09.2024 «МТС Ads» и X5 Group добавили возможность таргетинга на данных ритейлера в Telegram Ads 1
02.09.2024 «МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео 1
10.07.2024 Пользователи «МТС Ads» смогут открыть дополнительный евровый рекламный кабинет для продвижения 1
03.04.2024 МТС запустила собственную платформу для закупки рекламы в Telegram Ads 1
27.03.2024 На платформе «МТС Маркетолог» теперь можно запустить рекламу в Telegram на абонентов других операторов России 1
29.02.2024 Россияне ищут недвижимость в Telegram: мессенджер стал популярнее в 3 раза 1
21.02.2024 Алексей Федин присоединяется к команде Magnetto.pro в качестве Исполнительного директора 1
17.10.2023 МТС Ads открыла возможность таргетинга в Telegram на внешних данных и сегментах Big Data 1
13.02.2023 Маркетплейс рекламных продуктов Centra приобрел образовательную платформу Epic Growth 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Telegram Ads и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2034 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 7
Yandex - Яндекс 7449 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
Calltouch - Колтач Солюшнс 21 1
Google LLC 11838 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 122 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 22 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Epic Growth 4 1
iConText Group - Ай Контекст 34 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 872 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1366 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
EPIC Telecom Invest 203 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 101 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 29 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Chery Group - Omoda 14 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 1
Chery Group - Jaecoo 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4797 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4783 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6658 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 553 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7104 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1982 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6859 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 243 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7161 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24623 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17142 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8518 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10314 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3198 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1172 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12608 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4215 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 433 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10593 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 773 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3018 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1060 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12827 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1593 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2527 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 631 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10174 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5369 1
UTM-метка - Urchin Tracking Module 7 1
Оповещение и уведомление - Notification 4688 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20774 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7701 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11466 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 5
МТС Big Data 276 4
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 24 4
Microsoft Office Excel 1202 2
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
WhatsApp Messenger 1092 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 201 1
МТС Premium 50 1
МТС - NUUM 34 1
X5 Group - Dialog.X5 - X5 Dialog Instore-платформа 10 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Getblogger - Гетблоггер 3 1
Avito - Internest - ADRiver 25 1
Мельникова Елена 10 2
Фоминов Никита 4 2
Матвеева Татьяна 104 1
Писаревский Алексей 6 1
Пуликов Артем 8 1
Федин Алексей 4 1
Аветисян Эмин 2 1
Саркисян Артур 4 1
Сукманская Татьяна 2 1
Малгин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 1
Армения - Ереван 200 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 249 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 3
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 120 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1558 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6190 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24285 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6186 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1761 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4171 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1379 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6441 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2275 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 246 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3133 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10015 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4859 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1630 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1328 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9913 1
Long read - Long-form journalism - Лонгрид 13 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4920 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2750 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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