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Telegram Ads и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Елена 10 2
|Фоминов Никита 4 2
|Матвеева Татьяна 104 1
|Писаревский Алексей 6 1
|Пуликов Артем 8 1
|Федин Алексей 4 1
|Аветисян Эмин 2 1
|Саркисян Артур 4 1
|Сукманская Татьяна 2 1
|Малгин Александр 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145653 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 1
|Армения - Ереван 200 1
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 249 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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