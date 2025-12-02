«МТС AdTech» запускает кросс-платформенную механику рекламных кампаний в DSP и Telegram Ads

Рекламная вертикаль МТС («МТС AdTech») сообщила о запуске комплексного таргетинга, позволяющего увеличивать эффективность рекламных кампаний за счет каскадного показа рекламы аудиториям в «MTС DSP» и Telegram Ads с использованием идентификатора Stable ID. Мультиканальный таргетинг на единые сегменты позволяет кратно растить знание о бреде – замеры Brand Lift фиксируют рост знания о бренде до трех раз в сравнении со стандартными механиками. Решение дает рекламодателям возможность оптимизировать медиапланирование и перенаправить медийные бюджеты на закупку эффективного инвентаря.

Рекламодатель при запуске комплексного таргетинга запускает кампанию в «МТС DSP» на сегменты из обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС и партнеров, или собственную базу клиентов, идентифицируемых по Stable ID. Реклама показывается пользователям в веб- и in‑app‑инвентаре. Затем «МТС AdTech» сопоставляет пользователей, которые увидели рекламу в DSP, с аудиторией в Telegram Ads. Это становится возможным благодаря наличию Stable ID – внутреннему стабильному идентификатору абонента, который позволяет корректно связывать показы на разных платформах без использования персональных данных. После сопоставления реклама в Telegram Ads показывается тем же пользователям, которые видели ее на сайтах и в приложениях через «МТС DSP». Сквозная аналитика на основе Stable ID позволяет определить post‑view‑конверсии и оценить вклад каждого канала в общую рекламную воронку.

В течение года «МТС DSP» значительно расширила охват за счет подключения суверенного инвентаря – новых площадок с совокупным MAU более 43 млн пользователей, что, по внутренним оценкам, обеспечивает рост совокупного охвата DSP на 11%. Новые каналы включают in-app-поставщиков (в том числе Unity/IronSource) и веб-площадки с высокими объемами запросов: для видеоформатов доступно порядка 150 млн запросов в месяц; по IronSource – баннеры 20–25 млрд запросов/месяц и видео 3–3,5 млрд запросов/месяц. Отдельно стоит отметить Telegram Ads, где ежемесячно в России насчитывается более 100 млн активных пользователей. Расширение инвентаря повышает конкурентность аукционов, что способствует снижению средних CPM и увеличению доступного объема показов для таргетированных сегментов.

«Использование последовательной механики в нескольких каналах позволяет рекламодателям выстраивать более эффективную воронку взаимодействия с аудиторией. Сначала пользователь видит рекламу в DSP, затем мы можем подогреть его интерес в Telegram Ads, что повышает вероятность конверсии. Такой подход также позволяет оптимизировать медиабюджет, направляя показы на наиболее релевантных пользователей и оценивая вклад каждого канала в общую эффективность кампании. При тестировании этой механики на представителях банковского сектора знание о бренде выросло в среднем в три раза, а число конверсий увеличилось на 11%. Дополнительно отмечено улучшение ключевых рекламных метрик: CTR баннеров вырос в 1,5–2 раза, а VTR видео – примерно в 1,5 раза», – сказала директор департамента продаж «МТС AdTech» Татьяна Ковалевская.