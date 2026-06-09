Ростелеком - Техновейв - Булат НИЦ

нных базовых станциях. Компания планирует до осени масштабировать технологию на всю инфраструктуру « Булата » – около 1,9 тыс. Для пилота выбраны базовые станции в Нижегородской области. Т2 начин

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