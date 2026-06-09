Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

Ростелеком Техновейв Булат НИЦ

Ростелеком - Техновейв - Булат НИЦ

Российская компания «БУЛАТ» разрабатывает и производит высокотехнологичное инфраструктурное оборудование для построения телекоммуникационных и ИТ-систем, а также внедряет под ключ интеграционные проекты. «БУЛАТ» создает базис для реализации общенациональной программы импортозамещения в госструктурах, сфере образования и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также работает над другими инфраструктурными задачами в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.06.2026 Т2 запустил VoLTE на базовых станциях «Булат»

нных базовых станциях. Компания планирует до осени масштабировать технологию на всю инфраструктуру «Булата» – около 1,9 тыс. Для пилота выбраны базовые станции в Нижегородской области. Т2 начин
04.09.2024 Крупная и знаменитая ИТ-компания осталась без льгот и брони от армии

рос CNews о том, за что «Булат» была лишена ИТ-аккредитации. Не ответили на запрос и представители «Булата». Минобороны России НИЦ «Булат», занятый разработкой ИТ-оборудования, лишился ИТ-аккре
13.02.2024 Компания «Булат» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE

позволяют с уверенностью говорить о том, что целевое решение БС GSM/LTE-1800 будет готово уже в первой половине 2024 г., в этом же году начнется серийное производство», — сказал генеральный директор ООО «Булат» Александр Комаров. *** Российская компания «Булат» разрабатывает и производит высокотехнологичное инфраструктурное оборудование для построения телекоммуникационных и ИТ-систем, а та
18.07.2023 Россияне выпустили дешевый лазерный принтер с супернизкой стоимостью печати

ксимальное разрешение печати составляет 600х600 точек на дюйм (dpi). Еще одна его особенность – низкая стоимость расходных материалов: картридж для него на сайте «Картриджи булат» (один из партнеров «Булата» по продажам и сервису) к моменту выхода материала оценивался приблизительно в 2360 руб. Одного такого картриджа хватает на печать 2000 страниц при стандартном 5-процентном заполнении, т
15.05.2023 Знаменитый разработчик процессоров «Элвис» стал совладельцем системообразующего ИТ-предприятия сразу после выхода «Ростеха»

работ не раскрываются». По совокупности имеющихся сведений можно заключить, что в целом разработки «Булатом» были осуществлены, но, видимо, с несвоевременным достижением целевых индикаторов эфф
03.05.2023 Власти оштрафовали системообразующее ИТ-предприятие на 80 миллионов. «Ростех» вышел из числа совладельцев через три дня

работ не раскрываются». По совокупности имеющихся сведений можно заключить, что в целом разработки «Булатом» были осуществлены, но, видимо, с несвоевременным достижением целевых индикаторов эфф
14.04.2022 «Булат» концерна «Автоматика» включен в перечень системообразующих предприятий России

Компания «Булат» концерна «Автоматика», по итогам заседания Правительственной Комиссии, признана организацией, соответствующей критериям системообразующего предприятия и включена в соответствующий список
11.04.2022 У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль

020 г. этот показатель был более чем в два раза выше — 52 млн руб. CNews ожидает от представителей «Булата» пояснений, с чем связывают в компании такое падение выручки. «Булат» создает решения

01.04.2022 «Булат» концерна «Автоматика» вошел в реестр ИТ-компаний

ий». Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика». Включение в данный реестр позволит ООО «Булат» претендовать на следующие государственные меры поддержки: привлечение грантов на

10.03.2022 Концерн «Автоматика» подтвердил российское происхождение интеллектуального счетчика электроэнергии «Булат-32»

корпорации «Ростех» подтвердило российское происхождение интеллектуального счетчика электроэнергии «Булат-32». Устройство внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, а также

14.06.2016 «Дочка» «Ростеха» закупает российские серверы у «внучки» «Ростелекома»

т три года. Комментарии «РТ-информ» Отвечая на вопрос CNews, как планируется использовать «железо» «Булата», в «РТ-информ» ограничились указанием на то, что его закупка производится «в интереса

Публикаций - 55, упоминаний - 103

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11091 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 17
Qtech - Кьютэк 217 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 10
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 833 10
Ростелеком - РТТ НПО - Российские телекоммуникационные технологии НПО 13 8
Huawei 4738 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 141 7
МТС - Иртея 167 6
МегаФон 11050 6
ИКС 587 6
Ростех - РТ-Информ 149 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 337 6
Ростелеком - Техновейв 5 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1723 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 312 5
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 120 5
Протей НТЦ - Протей-РТК 6 4
Intel Corporation 12897 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1281 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 3
IBM - International Business Machines Corp 9722 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 3
Infinera 41 2
Coriant 17 2
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 2
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 13 2
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение - IRE-Polus 76 2
Active CIS - TeleCore - Телекор 13 2
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы - НЭК Инфокоммуникации - НЭК Корпорейшн 45 2
Софтайм 11 2
Softline - Горизонт-инновации 2 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 2
Крок - Croc 1972 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 2
Telegram Group 3037 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 5
Ростех - Вертолеты России 180 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 265 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 178 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 466 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 70 2
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
Нижегородская ярмарка 27 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - ФФИН Банк - Freedom Bank - Duntonse 30 1
Булат ТД - Булат Торговый дом 2 1
Альянс-Капитал 29 1
Tarino 19 1
Капибара - Плати по миру 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
Газпром ПАО 1498 1
ГПБ - Газпромбанк 1300 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 127 1
Visa International 1998 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 392 1
Альфа-Групп 753 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 155 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 122 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Вотрон 21 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 179 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 94 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 7
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 81 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 145 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Мобильная связь 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 407 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 626 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 83 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 8
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
Linux Foundation - Free Standards Group 209 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 189 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 38
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 20
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 16
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3842 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 13
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1789 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6940 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1999 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3928 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5039 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8780 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4889 5
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 772 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1170 5
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 928 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7459 4
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2455 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7389 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2586 19
НТР - Новые телеком-решения 39 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1396 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3747 5
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 179 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1055 3
Linux OS 11724 3
Microsoft Windows 17075 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 411 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
Ростелеком - РТТ НПО - RTSW Ethernet-коммутатор 2 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 861 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 820 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 56 2
Citrix XenServer 94 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Microsoft Windows 11 873 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 205 1
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 27 1
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 1
FreePik 1908 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 73 1
Telegram Ads 36 1
Т2 - Т2 Мобайл - SafeWall 12 1
Google YouTube - Видеохостинг 3023 1
Google Android 15411 1
Apple iOS 8678 1
Microsoft Windows 10 1962 1
Apple macOS 2486 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 380 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 1
StatCounter 488 1
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
Осеевский Михаил 357 9
Комаров Александр 24 9
Логинов Александр 55 6
Дмитриев Алексей 89 5
Ерошок Иван 4 4
Моторко Андрей 73 3
Онянов Сергей 17 3
Кузин Сергей 17 2
Кимяшова Екатерина 2 2
Барвинский Владимир 49 2
Мамчур Алеся 7 2
Копосов Максим 74 2
Покровский Иван 140 2
Бойко Алексей 145 1
Заботкин Алексей 8 1
Шиловских Петр 25 1
Садиков Максим 7 1
Акаев Аскар 28 1
Прищемихин Андрей 22 1
Хозин Леонид 11 1
Купцов Дмитрий 16 1
Рего Андрей 8 1
Фролов Кирилл 6 1
Рыбалкин Олег 2 1
Гамзатов Юрий 6 1
Козаченко Игорь 2 1
Фахрутдинова Гульжан 12 1
Слукин Алексей 14 1
Утемуратов Булат 10 1
Шелепова Виктория 2 1
Сенатская Ирина 5 1
Гавриленко Александр 64 1
Фахрутдинов Ильдар 33 1
Милишников Александр 2 1
Мильчакова Наталья 8 1
Салтыков Николай 1 1
Аверьянов Антон 23 1
Винников Василий 15 1
Нуриев Тофик 1 1
Ромодина Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2933 3
Европа 25059 2
Япония 13872 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3532 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 703 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1837 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1830 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2357 2
Украина 7982 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1857 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1128 2
Россия - УФО - Тюменская область 1402 2
Нидерланды 3783 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1687 2
Россия - УФО - Курганская область 660 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 808 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 762 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1831 2
Великобритания - Остров Мэн 82 1
Северный Ледовитый океан - Карское море 27 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 81 1
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 50 1
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 49 1
Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 86 1
Россия - УФО - Тюменская область - Упоровский район - Упорово 6 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 63 1
Россия - СФО - Омская область - Называевский район - Называевск 12 1
Россия - УФО - Тюменская область - Вагайский район - Вагай 12 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ялуторовский район - Ялуторовск 40 1
Казахстан - Республика 6154 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 1
Южная Корея - Республика 7132 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 20
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2410 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9171 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5572 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4084 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6656 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8188 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5188 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2892 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3344 3
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 693 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 2
Английский язык 7096 2
Список системообразующих предприятий РФ 328 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4791 2
Льготы - Льготные кредиты 173 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1590 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 242 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1407 2
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 171 2
Современные и перспективные сети мобильной связи - Дорожная карта 38 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Экономика данных и цифровая трансформация государства 251 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3831 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1583 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 2
Ведомости 1548 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2521 2
TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
IDC - International Data Corporation 5002 1
Gartner - Гартнер 3678 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Минобороны РФ - ЕкСВУ - Екатеринбургское суворовское военное училище 3 1
РАН - Российская академия наук 2153 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 360 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 1
CNews AWARDS - награда 579 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Микроэлектроника - международный форум 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще