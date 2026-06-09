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Ростелеком Техновейв Булат НИЦ
Российская компания «БУЛАТ» разрабатывает и производит высокотехнологичное инфраструктурное оборудование для построения телекоммуникационных и ИТ-систем, а также внедряет под ключ интеграционные проекты. «БУЛАТ» создает базис для реализации общенациональной программы импортозамещения в госструктурах, сфере образования и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также работает над другими инфраструктурными задачами в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
СОБЫТИЯ
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|09.06.2026
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Т2 запустил VoLTE на базовых станциях «Булат»
нных базовых станциях. Компания планирует до осени масштабировать технологию на всю инфраструктуру «Булата» – около 1,9 тыс. Для пилота выбраны базовые станции в Нижегородской области. Т2 начин
|04.09.2024
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Крупная и знаменитая ИТ-компания осталась без льгот и брони от армии
рос CNews о том, за что «Булат» была лишена ИТ-аккредитации. Не ответили на запрос и представители «Булата». Минобороны России НИЦ «Булат», занятый разработкой ИТ-оборудования, лишился ИТ-аккре
|13.02.2024
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Компания «Булат» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE
позволяют с уверенностью говорить о том, что целевое решение БС GSM/LTE-1800 будет готово уже в первой половине 2024 г., в этом же году начнется серийное производство», — сказал генеральный директор ООО «Булат» Александр Комаров. *** Российская компания «Булат» разрабатывает и производит высокотехнологичное инфраструктурное оборудование для построения телекоммуникационных и ИТ-систем, а та
|18.07.2023
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Россияне выпустили дешевый лазерный принтер с супернизкой стоимостью печати
ксимальное разрешение печати составляет 600х600 точек на дюйм (dpi). Еще одна его особенность – низкая стоимость расходных материалов: картридж для него на сайте «Картриджи булат» (один из партнеров «Булата» по продажам и сервису) к моменту выхода материала оценивался приблизительно в 2360 руб. Одного такого картриджа хватает на печать 2000 страниц при стандартном 5-процентном заполнении, т
|15.05.2023
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Знаменитый разработчик процессоров «Элвис» стал совладельцем системообразующего ИТ-предприятия сразу после выхода «Ростеха»
работ не раскрываются». По совокупности имеющихся сведений можно заключить, что в целом разработки «Булатом» были осуществлены, но, видимо, с несвоевременным достижением целевых индикаторов эфф
|03.05.2023
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Власти оштрафовали системообразующее ИТ-предприятие на 80 миллионов. «Ростех» вышел из числа совладельцев через три дня
работ не раскрываются». По совокупности имеющихся сведений можно заключить, что в целом разработки «Булатом» были осуществлены, но, видимо, с несвоевременным достижением целевых индикаторов эфф
|14.04.2022
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«Булат» концерна «Автоматика» включен в перечень системообразующих предприятий России
Компания «Булат» концерна «Автоматика», по итогам заседания Правительственной Комиссии, признана организацией, соответствующей критериям системообразующего предприятия и включена в соответствующий список
|11.04.2022
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У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль
020 г. этот показатель был более чем в два раза выше — 52 млн руб. CNews ожидает от представителей «Булата» пояснений, с чем связывают в компании такое падение выручки. «Булат» создает решения
|01.04.2022
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«Булат» концерна «Автоматика» вошел в реестр ИТ-компаний
ий». Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика». Включение в данный реестр позволит ООО «Булат» претендовать на следующие государственные меры поддержки: привлечение грантов на
|10.03.2022
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Концерн «Автоматика» подтвердил российское происхождение интеллектуального счетчика электроэнергии «Булат-32»
корпорации «Ростех» подтвердило российское происхождение интеллектуального счетчика электроэнергии «Булат-32». Устройство внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, а также
|14.06.2016
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«Дочка» «Ростеха» закупает российские серверы у «внучки» «Ростелекома»
т три года. Комментарии «РТ-информ» Отвечая на вопрос CNews, как планируется использовать «железо» «Булата», в «РТ-информ» ограничились указанием на то, что его закупка производится «в интереса
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 357 9
|Комаров Александр 24 9
|Логинов Александр 55 6
|Дмитриев Алексей 89 5
|Ерошок Иван 4 4
|Моторко Андрей 73 3
|Онянов Сергей 17 3
|Кузин Сергей 17 2
|Кимяшова Екатерина 2 2
|Барвинский Владимир 49 2
|Мамчур Алеся 7 2
|Копосов Максим 74 2
|Покровский Иван 140 2
|Бойко Алексей 145 1
|Заботкин Алексей 8 1
|Шиловских Петр 25 1
|Садиков Максим 7 1
|Акаев Аскар 28 1
|Прищемихин Андрей 22 1
|Хозин Леонид 11 1
|Купцов Дмитрий 16 1
|Рего Андрей 8 1
|Фролов Кирилл 6 1
|Рыбалкин Олег 2 1
|Гамзатов Юрий 6 1
|Козаченко Игорь 2 1
|Фахрутдинова Гульжан 12 1
|Слукин Алексей 14 1
|Утемуратов Булат 10 1
|Шелепова Виктория 2 1
|Сенатская Ирина 5 1
|Гавриленко Александр 64 1
|Фахрутдинов Ильдар 33 1
|Милишников Александр 2 1
|Мильчакова Наталья 8 1
|Салтыков Николай 1 1
|Аверьянов Антон 23 1
|Винников Василий 15 1
|Нуриев Тофик 1 1
|Ромодина Татьяна 1 1
|Ведомости 1548 6
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2521 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
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