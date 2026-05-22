«МТС AdTech» в первом квартале 2026 года увеличила OIBDA на 33%

«МТС AdTech» объявляет о росте OIBDA в I квартале 2026 г. на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Результат обеспечен последовательной переориентацией контрактного портфеля на наиболее маржинальные направления. Выручка рекламной вертикали составила 15,3 млрд руб. против 15,0 млрд руб. за аналогичный период 2025 г., что показывает рост в период охлаждения рекламного рынка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее динамичным направлением в сегменте рекламных технологий стал видеоселлер «МТС Ads Premium Video», выручка которого выросла на 28% за счет устойчивого спроса рекламодателей на Smart TV и другой видеоинвентарь. Одной из ключевых причин роста стало партнерство «МТС Ads Premium Video» с Launcher в части запуска совместного продукта для рынка CTV-рекламы. Рост выручки также показала платформа по работе с блогерами Getblogger. За I квартал 2026 г. она увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. за счет технологической интеграции с «МТС AdTech».

Сегмент маркетинговых технологий прибавил 11% в выручке. Драйвером роста стало развитие платформы «МТС Маркетолог», в которой в отчетном периоде был запущен ИИ-агент, позволяющий рекламодателям автоматизировать создание и управление кампаниями в SMS и Telegram Ads. Рост показателей сегмента также поддержан стабильным спросом рекламодателей на A2P-коммуникации.





«Рекламный рынок сегодня проходит через период охлаждения, и для нас важно выстроить бизнес, который устойчив вне зависимости от рыночной конъюнктуры. Результаты первого квартала подтверждают, что выбранный курс работает. OIBDA компании выросла на 33%. Растет и выручка. Это результат последовательной работы с качеством контрактного портфеля, и маржинальностью продуктов. Мы продолжим инвестировать в рекламные технологии на основе ИИ, таргетинг на Big Data и расширение инвентаря и в грядущих периодах», – сказал генеральный директор «МТС AdTech» Олег Алдошин.