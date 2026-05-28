В 2025 году российская платформенная экономика обеспечила 8,5% ВВП страны

Цифровые платформы обеспечили 8,5% валового внутреннего продукта России по итогам 2025 г., а совокупный оборот сектора достиг 18,3 трлн руб. объем платформенной экономики вырос в шесть раз, а число заказов через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды превысило 12 млрд руб. Как отмечают эксперты, дальнейшее развитие платформенной экономики потребует сбалансированного регулирования, а чрезмерные ограничения могут замедлить рост отрасли.

Экономический рост

Платформенная экономика обеспечила 8,5% валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 г., пишут «Ведомости». Совокупный оборот цифровых платформ достиг 18,3 трлн руб.

Цифровые платформы по итогам 2025 г. обеспечили 8,5% ВВП России, а совокупный оборот сектора достиг 18,3 трлн руб., об этом говорится в исследовании Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), подготовленном для Ассоциации цифровых платформ (АЦП). В нем сказано, что за последние с 2021 г. объем платформенной экономики вырос в шесть раз. В 2025 г. через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды было совершено более 12 млрд заказов.

Платформенная экономика — это модель, в которой цифровые сервисы выступают посредниками между большим количеством людей, продавцов и исполнителей услуг. Она охватывает десятки сфер: от торговли и такси до доставки, бронирования жилья и фриланс-бирж.

Представитель Wildberries отметил «Ведомостям», что сегмент электроники и крупногабаритной бытовой техники продолжает демонстрировать самые высокие темпы роста на платформе. Согласно его данным, оборот крупной бытовой техники в 2025 г. вырос на 170% по сравнению с 2024 г., а в 2026 г. сохранится на отметке 120%. При этом продажи ноутбуков в 2025 г. увеличились на 209%, а показатель по смартфонам практически удвоился. В 2026 г. совокупные продажи смартфонов, ноутбуков, телевизоров, аудиоаппаратуры и сетевого оборудования также выросли более чем вдвое.

В корпорации подчеркнули, что стремительный рост наблюдается не только в отдельных нишах, но и во многих других: от шин и аккумуляторов до мебели и строительных материалов. Представитель Wildberries объясняет эту тенденцию изменением потребительских предпочтений в сторону более сложных и дорогостоящих товаров, а также увеличением уровня доверия покупателей к электронной коммерции.

Photogenica - Primakov В 2025 г. российская платформенная экономика обеспечила 8,5% ВВП

По мнению эксперта, бесконтрольное расширение платформенного сектора невозможно без синхронного совершенствования нормативной базы, логистических цепочек, финансовых технологий и новых услуг, как писал CNews. Он подчеркивает, что цифровые площадки уже выступают ключевым двигателем экономического роста, так как устраняют препятствия для развития малого и среднего предпринимательства и генерируют рабочие места в регионах. Однако собеседник предупреждает, что чрезмерный контроль способен затормозить прогресс отрасли.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что доля платформенной экономики в ВВП на уровне 8,5% выглядит реалистичной, если брать во внимание объемы сделок в основных нишах. Эксперт подчеркивает, что текущий динамичный рост концентрируется вокруг маркетплейсов и агрегаторов такси, тогда как остальные направления развиваются значительно медленнее. В качестве главной угрозы для подобных бизнес-моделей он выделяет риск усиления государственного регулирования. Эксперт указывает на то, что в условиях, когда российские компании сталкиваются с трудностями выхода на зарубежные рынки, цифровые площадки становятся не только локомотивом внутреннего потребления, но и важным каналом для продвижения товаров за рубеж. По его мнению, излишне жесткие меры контроля способны существенно замедлить развитие этого перспективного сектора.

Масштабы уже сравнимы с крупнейшими отраслями

Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Алексей Федоров считает, что оценка НИУ ВШЭ в 8,5% ВВП скорее теоретическая конструкция. При этом он подчеркивает, что масштабы платформенной экономики уже сравнимы с крупнейшими отраслями в России. По его словам, совокупный оборот Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» по итогам 2025 г. уже достиг около 11 трлн руб., что эквивалентно более чем 5% ВВП страны.

Алексей Федоров подчеркивает, что отрасль плавно перетекает от периода стремительного расширения к фазе зрелой конкурентной борьбы. Среди ключевых угроз он выделяет существенные расходы на логистику, процесс слияния рынка ведущими компаниями и снижение темпов привлечения новой аудитории. По его мнению, будущее развитие платформ будет определяться борьбой за текущую клиентскую базу и расширением деятельности в смежных областях, таких как финансовые технологии, рекламный бизнес и службы доставки.

Объединение сегментов

Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов подчеркивает, что сегменты электронной и традиционной коммерции фактически объединились в единое целое, а различия между классическими ритейлерами и цифровыми платформами постепенно исчезают. По его мнению, крупные торговые сети уже давно перешли на омниканальную модель, интегрируя физические точки продаж, мобильные приложения, службы доставки и пункты самовывоза в единую экосистему. Богданов утверждает, что в нише онлайн-торговли продуктами питания цифровые площадки уже захватили наибольшую долю рынка. Согласно статистике компании Infoline, к концу 2025 г. четыре ведущие маркетплейсы обеспечили 48% объема рынка товаров повседневного спроса, тогда как шесть традиционных ритейлеров сумели занять лишь 46%.

В АКОРТ предлагают рассматривать роль цифровых платформ не изолированно, а как неотъемлемый элемент совокупного вклада розничной сферы в национальную экономику. Согласно статистике Федеральной службы государственной статистики (Росстат) России, на долю торговли (за исключением автоторговли) в 2025 г. пришлось порядка 10,8% ВВП. Станислав Богданов полагает, что прогресс электронных площадок и развитие омниканальных моделей способствует росту значимости торгового сектора, поскольку эти направления стимулируют приток инвестиций в логистические цепочки и инфраструктурные проекты.

Цифровая трансформация

Партнер Data Insight Федор Вирин утверждает «Ведомостям», что платформы — это прежде всего следствие цифровой трансформации. По его мнению, они не ограничиваются лишь переносом текущих процессов в интернет-пространство, а формируют новые модели коммуникации между покупателями, продавцами, компаниями и государством.

Вирин подчеркивает, что цифровые процессы отличаются большей прозрачностью по сравнению с традиционными методами работы, что облегчает понимание происходящего как для участников рынка, так и для госструктур. Эксперт полагает, что такой формат ведения бизнеса стал новым стандартом и сохранится на долгие годы. В связи с этим ключевой проблемой, по мнению специалиста, являются не риски самой платформенной экономики, а особенности регулирования и взаимодействия государства и общества с конкретными площадками.