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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фоминов Никита



21.02.2025 Аналитика МТС AdTech: маркетологи ждут в 2025 г. роста российского рынка интернет-рекламы 1
10.07.2024 Пользователи «МТС Ads» смогут открыть дополнительный евровый рекламный кабинет для продвижения 1
03.04.2024 МТС запустила собственную платформу для закупки рекламы в Telegram Ads 1
11.07.2017 Kokoc Group приобрела MobiSharks 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Фоминов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2023 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12775 2
Yandex - Яндекс 7420 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games 12 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4776 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3558 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3187 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6633 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50968 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66683 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7139 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24265 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 625 1
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МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 24 2
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 2
Telegram Ads 10 2
Microsoft Office Excel 1201 1
AppsFlyer - платформа измерения мобильной рекламы 14 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145351 2
Турция - Турецкая республика 2369 1
Европа Восточная 3080 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6187 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 120 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1759 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6429 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4491 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342018, в очереди разбора - 766908.
Создано именных указателей - 169178.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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