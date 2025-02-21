Фоминов Никита
Фоминов Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2023 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12775 2
|Yandex - Яндекс 7420 1
|Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games 12 1
|Букреев Станислав 1 1
|Грач Александр 2 1
|Зуев Игорь 8 1
|Нагорнов Геннадий 3 1
|Кашин Валерий 3 1
|Асенов Денис 1 1
|Малый Михаил 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145351 2
|Турция - Турецкая республика 2369 1
|Европа Восточная 3080 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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