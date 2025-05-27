Аналитика «МТС AdTech»: рекламу в социальных сетях видят чаще, чем на телевидении

Согласно данным опроса центра аналитики и исследований «МТС AdTech», 47% респондентов чаще всего сталкиваются с рекламой в социальных сетях, 43% — на телевидении. Рекламу на сайтах чаще замечают 40% участников опроса, в Telegram — 29%, на маркетплейсах и онлайн-платформах — 28%.

«Участники опроса отметили, что за последние два года рекламы стало больше, так считает 83% респондентов. Однако и качество рекламного контента за последние несколько лет повысилось, об этом заявили 55% опрошенных. Это говорит о том, что рекламодателям приходится увеличивать усилия, чтобы пробиться к своей аудитории. Поэтому реклама становится все более сегментированной, и одно из решений – учитывать поколенческие особенности аудитории. Делать рекламные сообщения там, где их видит нужная возрастная группа, преподносить информацию в наиболее комфортном для аудитории виде и учитывать триггеры, свойственные тому или иному поколению. Поэтому МТС AdTech внимательно изучает портреты потребителей разных поколений», – сказал заместитель генерального директора «МТС AdTech» Никита Фоминов.

Данные опроса показывают, что поколение зумеров чаще всего видит рекламу в социальных сетях – 26% и Telegram – 20%, «Игреки» – в социальных сетях – 21% и на сайтах – 16%. Поколение X и Беби-бумеры чаще всего видят рекламу на телевидении 25% и 35% и на сайтах 17% и 19% соответственно.

Лучше всего россияне запоминают рекламу на телевидении, об этом заявили 40% респондентов, в социальных сетях – 33%, на сайтах – 26%, на маркетплейсах или онлайн-площадках – 25%. В Telegram лучше всего запоминают рекламу 20% опрошенных и у блогеров 19%.

«Такие общие данные могут быть полезны, если нужно выйти с рекламным сообщением на максимально широкую аудиторию. Однако рекламодатели могут сегментировать рекламу, чтобы она лучше отрабатывала на каждый целевой сегмент аудитории. И тогда важно знать, что согласно данным опроса, зумеры лучше всего запоминают рекламу в социальных сетях и Telegram по 20%, «игреки» – в социальных сетях – 18% и на телевидении – 17%. Более старшие «иксы» и бумеры лучше всего запоминают рекламу на телевидении 29% и 31%, на сайтах по 16% соответственно, а еще 16% бумеров хорошо запоминают рекламу в социальных сетях. Изменения в демографии сказываются на маркетинговых стратегиях. По данным экспертов , сейчас наиболее активные потребители — люди поколения Y. К 2030 г. самыми активными потребителями будут сегодняшние зуммеры, со свойственной им спецификой потребления рекламного контента», – отметил Никита Фоминов.

Больше всего доверия у россиян вызывает реклама с полезными фактами (65%). Рекламе с использованием юмора доверяют 29% респондентов и чуть меньше – 27% – персонализированной рекламе. Наименьшее доверие, независимо от поколений, вызывает реклама с известными людьми и мультипликационная реклама.

Представители поколения Z чаще, чем представители других поколений, доверяют рекламе у блогеров. Персонализированной рекламе больше всего доверяют бумеры, а рекламе с полезными фактами – представители поколения Х.

Согласно данным опроса центра аналитики и исследований «МТС AdTech», условия мелким шрифтом раздражают 65% россиян, и это самая раздражающая деталь в рекламе для представителей всех поколений. У 43% респондентов негативные эмоции вызывают грамматические ошибки, по 43% респондентов отметили раздражение от провокационных креативов и перегруженного дизайна. Мультипликационная реклама и реклама с известными персонажами вызывает меньше всего раздражения у всех поколений, правда, и доверия она не вызывает.

По данным опроса, видеореклама является для 86% россиян самым информативным форматом. На втором месте – графические изображения, этот формат отметили, как самый информативный 69% респондентов. Короткое текстовое объявление предпочитают 67% опрошенных, 59% считают самым информативным форматом рекламы статьи или длинные описания.