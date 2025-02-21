Аналитика МТС AdTech: маркетологи ждут в 2025 г. роста российского рынка интернет-рекламы

По данным опроса, 9 из 10 респондентов-маркетологов в России ожидают роста рынка интернет-рекламы. Более трети маркетологов в 2024 г. на рекламу в интернете тратили 40% от общего рекламного бюджета, в 2025 г. этот показатель вырастет еще больше. Каждый второй специалист собирается в 2025 г. увеличить бюджет на рекламу в интернете больше, чем на 10%, а каждый третий – больше, чем на 30%. Кроме того, 65% специалистов отметили рост количества используемых рекламных платформ и инструментов в 2024 г. по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По оценкам экспертов, в 2025 г. рекламный рынок России продолжит расти на 30-36%. Несмотря на снижение прогнозируемых темпов роста по сравнению с 2024 г. почти на 10 процентных пунктов, рынок продолжает развиваться в том числе благодаря появлению новых отечественных решений и рекламных каналов.

«После 2022 г. российские разработчики рекламных инструментов получили стимул развивать свои продукты, чтобы удовлетворять запросы рынка. Логично, что маркетологи стали использовать больше отечественных рекламных платформ и инструментов, в том числе чтобы опытным путем выбрать самые эффективные. Можно предположить, что в 2025 г. большинство специалистов определятся с оптимальными для себя платформами и инструментами. Чтобы в будущем не потерять рекламодателей и не допустить стагнации рынка, разработчикам по-прежнему предстоит работать над улучшением своих решений», – сказал заместитель генерального директора МТС AdTech Никита Фоминов.

Значительная часть респондентов планирует увеличить бюджет на digital-продвижение в 2025 г. Больше остальных готовы тратить на рекламу в интернете представители среднего бизнеса. треть опрошенных заявили, что увеличат бюджет на 20-40% по сравнению с прошлым годом, а каждый десятый – больше чем на 40%.

В сегменте крупного бизнеса больше игроков готовы к росту бюджетов, опережающих рост рынка. Об увеличении бюджетов на 20-40% заявили 10% респондентов, а каждый третий опрошенный сообщил, что расходы бизнеса на рекламу в интернете могут вырасти более, чем на 40%.

Малый и микробизнес тоже рассматривают возможность роста затрат на digital-продвижение. Четверть маркетологов из малого бизнеса планируют увеличить бюджет на рекламу в интернете от 20 до 40%, еще 13% – больше, чем на 40%. В микробизнесе увеличение бюджета на 20-40% планируют 17% респондентов.

«Причин роста бюджетов на рекламу несколько. Первая – "достучаться" до аудитории становится все сложнее, потому что рекламных технологий и площадок все еще недостаточно. Поэтому рекламодатели стараются найти как можно больше эффективных инструментов и каналов коммуникации, чтобы привлечь внимание аудитории. Вторая – появление множества новых рекламодателей. За последние несколько лет игроки из Азии и Турции стали активнее приходить на российский рынок, а построение знания о бренде требует больших вложений в рекламу. Кроме того, российский средний бизнес стал активнее использовать рекламные инструменты и чаще появляться в медиапространстве. Третья причина – медиаинфляция. Рост стоимости рекламы составит в среднем 25% в зависимости от носителей. Сильнее всего, по оценкам экспертов, подорожает ТВ – рост может составить до 50%. На этом фоне рекламодатели будут вкладываться в интернет-рекламу, что подтверждают данные нашего опроса», – сказал заместитель генерального директора МТС AdTech Никита Фоминов.

Центр аналитики и исследований МТС AdTech опросил 500 маркетологов, работающих в компаниях-рекламодателях из разных сфер деятельности и типов компании. В опросе принимали участие маркетологи из сферы интернет-рекламы, из них представители микробизнеса – 14,6%, малого бизнеса – 27,8%, среднего – 41,9%, крупного –15,7%. Опрос проводился в 16 городах-миллионниках России. Опрос был проведен в декабре 2024 г.