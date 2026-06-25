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AppsFlyer платформа измерения мобильной рекламы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.06.2026 Hybe и «Альфа-Деньги» привлекли 21 млн пользователей через CTV с конверсией выше 57% 1
19.12.2023 Dot запустило направление мобильного перформанс-маркетинга 1
11.01.2023 Как инновационные методы когортного анализа могут повысить прибыльность приложений 1
01.11.2021 VK запустила в myTarget динамические рекламные объявления для привлечения аудитории на сайт или в приложение 1
05.10.2021 AppsFlyer: расходы потребителей в приложениях для ритейла в России выросли на 227% 1
17.02.2021 «Вконтакте» запустила новый инструмент для рекламы мобильных приложений 1
19.08.2020 myTarget объединила аналитику по кампаниям и баннерам 1
31.07.2019 AppFlyer запускает пост-атрибуционную защиту от мобильного фрода 1
31.10.2018 Сбор пользовательских данных достиг невиданных масштабов 1
20.09.2017 AppsFlyer представила Protect360 для защиты бизнеса от мобильного фрода 1
11.07.2017 Kokoc Group приобрела MobiSharks 1
28.03.2017 AppsFlyer представила инструмент «Сводка» для мгновенного маркетингового анализа 1
17.01.2017 AppsFlyer привлек $56 млн на развитие маркетинговой аналитики и экосистемы мобильных приложений 1
08.11.2016 myTarget запустил поддержку CPI-кампаний для продвижения приложений 1
19.05.2014 Mail.Ru Group представила обновления для мобильных рекламодателей 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

AppsFlyer и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3589 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4857 3
Google LLC 12591 2
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик 42 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Alphabet 168 1
Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9084 1
Microsoft Corporation 25685 1
Meta Platforms - Facebook 4605 1
Match Group 12 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2387 3
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 1
Pitango Venture Capital 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1698 1
Magma VC - Magma Venture Partners 3 1
DOT Digital Agency - ДОТ 1 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5312 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8499 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12791 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6445 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5808 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6330 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 967 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6338 2
PPI - Pay-Per-Install - CPI - Cost-Per-Install 6 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34301 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26494 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7783 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13479 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11665 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13051 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3067 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 252 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26104 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9636 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 97 1
AdTech - Retargeting - Ретаргетинг - Remarketing - Ремаркетинг 17 1
Оповещение и уведомление - Notification 5787 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13387 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9792 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21605 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 876 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4834 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4145 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10102 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1651 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 658 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9912 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5564 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 174 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7880 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2701 1
AppLovin - Adjust 13 6
Google Android 15140 6
Apple iOS 8530 6
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 166 4
VK - Mail.ru myTracker 44 3
Hybrid Hybe AdTech-экосистема 35 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3525 2
Apple - App Store 3081 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1953 2
Yandex.AppMetrica - АппМетрика - аналитика мобильных приложений 29 2
Tencent Social Ads 1 1
Google Chrome - браузер 1687 1
ByteDance - TikTok 351 1
Microsoft Office 4120 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 1
Huawei AppGallery 343 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 107 1
Baidu 301 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 109 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 350 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 737 1
VK Connect 21 1
Грач Александр 2 2
Зуев Игорь 10 1
Зевелев Дмитрий 3 1
Нагорнов Геннадий 3 1
Кашин Валерий 3 1
Фоминов Никита 8 1
Букреев Станислав 1 1
Валишин Айрат 1 1
Асенов Денис 1 1
Иванюшкин Глеб 1 1
Малый Михаил 1 1
Сметанников Владимир 1 1
Зайцев Михаил 340 1
Катков Алексей 43 1
Gillula Jeremy - Гиллула Джереми 2 1
Binns Reuben - Биннс Рубен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18936 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 2
Азия - Азиатский регион 5885 2
Индия - Bharat 5836 2
Европа Восточная 3137 2
Индонезия - Республика 1050 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1212 2
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Европа 24899 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 1
Южная Корея - Республика 7008 1
Америка - Американский регион 2204 1
Германия - Федеративная Республика 13146 1
Италия - Итальянская Республика 4492 1
Франция - Французская Республика 8135 1
Бразилия - Федеративная Республика 2500 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
Турция - Турецкая республика 2589 1
Испания - Королевство 3817 1
Саудовская Аравия - Королевство 663 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1123 1
Таиланд - Королевство 909 1
Европа Западная 1496 1
США - Джорджия 334 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3099 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4777 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8719 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3831 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5610 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8016 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5510 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 284 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1093 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6443 1
FT - Financial Times 1285 1
Bloomberg 1605 1
AppsFlyer State of Mobile Fraud 1 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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