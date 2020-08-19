myTarget объединила аналитику по кампаниям и баннерам

myTarget (рекламная платформа Mail.ru Group) объединила аналитику по кампаниям и отдельным баннерам в единый дашборд, а также добавила в него статистику по Post-view и Post-click конверсиям.

Теперь рекламодатели смогут следить за статусом и показателями трансляции рекламы в одном окне (дашборде) и при необходимости удалять, редактировать и копировать кампании и объявления. Также стало возможным сразу в нескольких кампаниях менять дневные и общие бюджеты и фильтровать объявления по статусу – «транслируется»/«не транслируется»/«на модерации». Кроме того, теперь можно указывать название не только кампаний, но и объявлений.

По умолчанию в таблице отражается статистика только по кампаниям. Чтобы добавить в дашборд аналитику по объявлениям, выберите рекламную кампанию из списка и справа от названия кликните на специальную стрелочку.

Если статистика по кампаниям сейчас не нужна, ее можно отключить и оставить только данные по объявлениям.

Кроме того, в новый дашборд добавлено разделение статистики по Post-view конверсиям (установки приложения, совершенные пользователями, которые видели объявление, но не кликнули по нему) и Post-click конверсиям (целевые действия, которые совершили пользователи, установившие приложение после клика по объявлению). Чтобы получать аналитику по Post-view конверсиям, подключите отслеживание событий в мобильном трекере (Adjust, AppsFlyer и myTracker).