«Вконтакте» запустила новый инструмент для рекламы мобильных приложений

На платформе «Бизнес вконтакте» появился новый инструмент продвижения мобильных приложений для iOS и Android. Он дополняет рекламную экосистему, обеспечивая потребности бизнеса в продвижении мобильных сервисов и игр.

Реклама мобильных приложений «Вконтакте» основана на автоматизации продвижения и не требует ручного управления ставкой. Инструмент позволяет рекламодателю оптимизировать кампании на установки и целевые действия внутри приложения — например, регистрации, добавления товаров в корзину или покупки.

Запустить рекламу можно по модели oCPM — с оплатой за показы и оптимизацией на установки и целевые действия. Для отслеживания конверсий в целевые действия рекламодатель сможет подключить интеграцию с одним из популярных мобильных трекеров. На старте доступны Adjust, AppsFlyer и myTracker.

Оптимизация в установки и целевые действия построена вокруг VK Connect — единой учетной записи экосистем «Вконтакте» и Mail.ru Group. Инструмент учитывает интересы пользователей соцсети и их активность в других приложениях с поддержкой VK Connect.

Управлять подключенными приложениями можно в новом разделе рекламного кабинета — «Приложения». Там же рекламодателям будет доступен интерактивный отчет по достигнутым целям. Доступ к продвижению можно выдать другим пользователям — например, чтобы запустить рекламные кампании в своем кабинете или проанализировать статистику по конверсиям.

Рекламные объявления будут отображаться в ленте новостей в официальных мобильных приложениях «Вконтакте» для iOS и Android. Объявления имеют адаптивный формат — креативы (изображение или видео) подстраиваются под ленту.