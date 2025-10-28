Ретаргетинг — маркетинговый инструмент, с помощью которого можно привлекать к продукции компании аудиторию, которая уже была на сайте этой компании. Ретаргетинговые объявления показываются на площадках, которые входят в рекламные сети. В Google Ads эта технология называется ремаркетингом и позволяет показывать рекламные послания в поисковой выдаче. С помощью ретаргетинга можно завершать конверсии посетителей в покупателей. Например, посетитель открыл ресурс компании, добавил товар в корзину, но ушел, так и не подтвердив заказ.

Динамический ретаргетинг – рекламный инструмент, который позволяет онлайн-ритейлерам и маркетплейсам показывать персонализированные рекламные объявления, сформированные на основании покупательского поведения. Продукт построен на больших данных и обучаемых ML-моделях, которые, анализируя прошлые действия покупателя, могут сгенерировать для него релевантные товарные рекомендации.