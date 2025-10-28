Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184977
ИКТ 14357
Организации 11142
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3521
Системы 26324
Персоны 79587
География 2975
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

AdTech Retargeting Ретаргетинг Remarketing Ремаркетинг


Ретаргетинг — маркетинговый инструмент, с помощью которого можно привлекать к продукции компании аудиторию, которая уже была на сайте этой компании. Ретаргетинговые объявления показываются на площадках, которые входят в рекламные сети. В Google Ads эта технология называется ремаркетингом и позволяет показывать рекламные послания в поисковой выдаче. С помощью ретаргетинга можно завершать конверсии посетителей в покупателей. Например, посетитель открыл ресурс компании, добавил товар в корзину, но ушел, так и не подтвердив заказ.

Динамический ретаргетинг – рекламный инструмент, который позволяет онлайн-ритейлерам и маркетплейсам показывать персонализированные рекламные объявления, сформированные на основании покупательского поведения. Продукт построен на больших данных и обучаемых ML-моделях, которые, анализируя прошлые действия покупателя, могут сгенерировать для него релевантные товарные рекомендации.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


28.10.2025 В «VK Рекламе» стала доступна технология Full Stream Attribution 1
17.10.2023 «Русская медиагруппа» запустит единую стриминговую платформу 1
21.04.2023 МТС инвестирует до 1 млрд рублей в технологии динамического ретаргетинга 1
21.04.2023 МТС вложит миллиард в модные рекламные технологии на замену тем, которые бежали из России 1
27.07.2018 Рекламная платформа myTarget вдвое увеличила количество ресурсов, входящих в премиальную аудиторную сеть 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
27.10.2017 На «Юле» появилась платная функция «Быстрой продажи» 1
15.06.2017 Видеоинвентарь Wi-Fi.ru стал доступен для закупок в рекламной сети «Яндекса» 1
07.02.2017 «Вконтакте» начинает тестирование персонализированной рекламы в сообществах 1
27.12.2016 Соцсеть «ВКонтакте» запустила геолокационный таргетинг по точному местоположению 1
23.03.2016 «Яндекс» проверил видимость рекламы на собственных и партнёрских площадках 1
07.12.2015 Рассылай и властвуй: как лидер туристической отрасли укрепил позиции с помощью ИТ 1
11.02.2015 RTB House открыла свое представительство в России 1
19.05.2014 Mail.Ru Group представила обновления для мобильных рекламодателей 1
04.02.2013 «Яндекс» запустил ретаргетинг в контекстной рекламе 1
11.03.2011 Рекламная сеть RadiumOne получила $21 млн инвестиций 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

AdTech и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4446 5
Yandex - Яндекс 8286 4
VK - Mail.ru Group 3516 3
Google LLC 12171 3
Telegram Group 2481 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13968 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 202 2
Criteo - Критео 16 2
Ruvents - Рувентс 3 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 1
Amazon Inc - Amazon.com 3109 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
Tencent 171 1
Alibaba Group 448 1
Meta Platforms - Facebook 4516 1
Teradata - Терадата 219 1
Teradata Interactive 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3088 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9144 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 798 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 16 1
RTB House 4 3
Лента - Сеть розничной торговли 2244 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 12 1
Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 1
Trinity Ventures 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2658 1
Связной ГК 1382 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 146 1
Uber 335 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Crosslink Capital 5 1
РМГ - Русская Медиагруппа 18 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 264 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1224 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1600 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1023 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2907 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3497 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12700 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 229 1
Петербургский метрополитен ГУП 143 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5074 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12856 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56321 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11196 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7977 4
Data monetization - Монетизация данных 1794 4
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 296 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7322 3
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 327 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7474 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25803 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17264 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31661 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31116 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9490 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10134 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6774 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2740 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1821 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 797 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12107 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4640 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5776 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8576 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12884 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3914 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 701 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3083 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1303 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12235 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4537 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12887 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3444 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9652 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1327 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2332 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6107 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3031 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14285 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1891 3
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 92 3
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 125 2
Mediascope Web Index 1 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 120 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 31 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 464 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1194 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5752 1
Google Android 14574 1
Apple iOS 8180 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2321 1
Baidu 289 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 274 1
Apple iPhone 6 4861 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 39 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 18 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 132 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 1
Pinterest 73 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 311 1
AppsFlyer - платформа измерения мобильной рекламы 14 1
Teradata Digital Marketing Center - Teradata Marketing Applications - Teradata Integrated Marketing Cloud 7 1
Яндекс.Аудитория 8 1
Apple Music 116 1
VK - Яндекс.Дзен 219 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 319 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 1
Яндекс.Бизнес 40 1
Круглов Александр 12 2
Мельникова Елена 14 2
Мельниченко Ольга 2 1
Зборовская Ольга 1 1
Мелехов Антон 1 1
Казарян Карен 80 1
Васильев Евгений 127 1
Левин Леонид 131 1
Жунич Марина 5 1
Волин Алексей 122 1
Плуготаренко Сергей 88 1
Воробьев Андрей 184 1
Петров Сергей 61 1
Катков Алексей 42 1
Борзов Максим 2 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Ишунькина Инесса 3 1
Зинина Ульяна 4 1
Омельницкий Борис 9 1
Потепко Вячеслав 5 1
Мазурек Павел 2 1
Медников Дмитрий 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 155073 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14447 2
Украина 7765 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45365 2
Европа 24579 2
Германия - Федеративная Республика 12907 1
Беларусь - Белоруссия 5999 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18017 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53263 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18412 1
Индия - Bharat 5647 1
Казахстан - Республика 5767 1
Польша - Республика 1997 1
Бразилия - Федеративная Республика 2441 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 389 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1641 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17232 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20130 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5453 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50808 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7281 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2241 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1812 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 795 1
Федеральный закон 87-ФЗ 2 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31483 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4210 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5210 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 622 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10589 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14893 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11628 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54490 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3631 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10439 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 923 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5842 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7218 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1543 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5337 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4652 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6883 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2159 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3137 1
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 20 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 63 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1693 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4373 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11355 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1287 1
MarTech - Influence-маркетинг - Маркетинг влияния 10 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2044 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1245 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
РМГ - Русское радио 13 1
РМГ - Хит FM 4 1
РМГ - RU.TV 7 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 163 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
comScore 379 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 135 1
РИФ - Российский Интернет Форум 89 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396078, в очереди разбора - 732240.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/