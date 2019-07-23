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Петров Сергей


23.07.2019 ИРИ предложил стандартизировать государственные сайты для людей с ограниченными возможностями 1
05.03.2019 ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики 1
19.02.2019 Решения «Галактики» обеспечивают переход на ремонт по техсостоянию при сокращении затрат и повышении надежности 1
21.11.2018 Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных 2
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
09.10.2018 ИРИ представил передовые практики цифровизации регионов 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 1
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
10.04.2018 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2018 года 1
13.02.2018 «Цифровая экономика», ИРИ и Агентство стратегических инициатив будут сотрудничать в сфере образования 1
11.01.2018 Подмосковье придумало, как оказывать госуслуги гражданам без ЭЦП в один визит 1
14.12.2017 Ростелеком и «Галактика» будут совместно создавать облачные сервисы 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
05.12.2017 Сбербанк заморозит свои ИТ-расходы 1
01.12.2017 Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня» 1
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами 2
29.11.2017 В «Пятерочках» и «Перекрестках» установят электронную замену товароведов и мерчендайзеров 1
27.11.2017 В России создается информсистема для скоростного принятия нормативных актов 1
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков 1
21.11.2017 Глава ИТ в РЖД объяснил, как корпорация превращается в «цифровую железную дорогу» 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
14.11.2017 «Галактика» представила развитие цифровых предприятий на CNews Forum 2017 1
08.11.2017 Российский рынок систем ERP вырос до 119 млрд рублей 1
27.10.2017 Сотни ИТ-директоров соберутся в одно время в одном месте 1
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 1
24.05.2017 «Галактика» адаптировала веб-аналитику Yandex для промышленных задач 1
22.05.2017 «Борлас» займется внедрением и сопровождением продуктов «Галактики» 1
30.03.2017 «Галактика» подготовила решения для цифровой трансформации «Галактика CPM» 1
13.03.2017 GS Group стал партнером детского технопарка «Кванториум» в Калининграде 1
16.02.2017 «Галактика» и Postgres Professional подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
22.12.2016 «Галактика» начинает сотрудничество с НТЦ ФСК ЕЭС 1
21.10.2016 Как у властей России строились и рушились планы по запуску цифрового ТВ 1
06.10.2016 «Белореченское» интегрировало в свою ИС модуль электронного документооборота 1
30.11.2015 Оцените: чего нет в вашем бизнес-центре? 2
23.10.2015 Путина попросят перекрыть в России торренты на уровне протокола 1
08.09.2015 «М.Видео» оптимизировала службу техподдержки сотрудников с помощью «Крок» и «АйДиЭм Лаб» 1
21.08.2015 Утечка: Администрация Президента не разрешает сотовикам совместно использовать радиочастоты 1

Публикаций - 51, упоминаний - 57

Петров Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3554 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 7
Галактика - Корпорация 250 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
Yandex - Яндекс 4101 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
Microsoft Corporation 11143 3
Google LLC 7168 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 2
SAP SE 3218 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Rover Computers 77 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Крок 1221 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Auvix - Аувикс 18 1
АйДиЭм Лаб - IDM Lab 1 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Teradata 166 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
oneFactor 24 1
Tencent 93 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Telegram Group 702 1
Facebook 3767 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Alibaba Group 298 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 11
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
X5 Group 599 4
Procter&Gamble - P&G 94 2
Мегаполис ТК 90 2
Транснефть 159 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
РусГидро ПАО 129 1
Россети ПАО 168 1
Интер РАО ПАО 159 1
Coca-Cola Company 112 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Альфа-Банк 1127 1
ВТБ24 583 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Uber Technologies 258 1
Equifax 22 1
Uber 257 1
Нейроквантум 1 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 6
МКС - Международная космическая станция 99 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Президент Российской Федерации 1442 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Администрация Президента РФ 269 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Совет Европы 28 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Правительство РФ 2207 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
UDP - User Datagram Protocol 84 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Big Data - Большие данные 1136 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 274 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 12
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Pinterest 45 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 374 1
Baidu 179 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
WhatsApp Messenger 654 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 13
Путин Владимир 1828 6
Хрипунов Павел 19 4
Паршин Константин 44 4
Волков Никита 50 4
Шадаев Максут 384 4
Чаркин Евгений 182 4
Гимранов Ринат 56 4
Шипов Савва 70 4
Филатов Андрей 99 4
Калина Роман 60 4
Ушаков Анатолий 15 2
Нестеров Алексей 79 2
Кузьмич Всеволод 30 2
Воронин Петр 35 2
Клименко Герман 31 2
Тимченко Алексей 9 2
Казарян Карен 31 2
Жаров Александр 165 2
Володин Вячеслав 62 2
Лигачев Глеб 60 2
Эпштейн Герман 27 2
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Буянов Максим 3 2
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Ягнятинский Евгений 32 2
Никифоров Николай 1126 2
Натрусов Артем 121 2
Щеголев Игорь 676 2
Безруков Андрей 26 1
Ананьин Алексей 60 1
Борзов Максим 2 1
Ишунькина Инесса 3 1
Емельченков Сергей 83 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Левова Ирина 18 1
Соколов Алексей 121 1
Жунич Марина 5 1
Зинина Ульяна 4 1
Карев Аркадий 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Восточная Европа 1688 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - Калининградская область 541 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Латвия - Латвийская Республика 451 1
Уругвай - Восточная Республика 24 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Литва - Литовская Республика 331 1
Южная Африка 159 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Кабо-Верде 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Франция - Страсбург 9 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Сенегал - Республика 19 1
Россия - Светлогорск 15 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Княжество Монако 63 1
Тунис - Тунисская Республика 78 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Ирландия - Республика 365 1
Норвегия - Королевство 434 1
Швеция - Королевство 762 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Индия - Республика 2181 1
Бельгия - Королевство 399 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
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Сельское хозяйство 12 1
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