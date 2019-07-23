Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Петров Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 57
Петров Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM 3554 13
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 7
|Галактика - Корпорация 250 5
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
|Yandex - Яндекс 4101 4
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
|Microsoft Corporation 11143 3
|Google LLC 7168 2
|Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 2
|SAP SE 3218 2
|VK - Mail.ru Group 2485 2
|Rover Computers 77 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Крок 1221 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|Auvix - Аувикс 18 1
|АйДиЭм Лаб - IDM Lab 1 1
|InfoWatch - Инфовотч 613 1
|Teradata 166 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
|oneFactor 24 1
|Tencent 93 1
|МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 1
|ГЛОНАСС АО 82 1
|Telegram Group 702 1
|Facebook 3767 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Alibaba Group 298 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 13
|Путин Владимир 1828 6
|Хрипунов Павел 19 4
|Паршин Константин 44 4
|Волков Никита 50 4
|Шадаев Максут 384 4
|Чаркин Евгений 182 4
|Гимранов Ринат 56 4
|Шипов Савва 70 4
|Филатов Андрей 99 4
|Калина Роман 60 4
|Ушаков Анатолий 15 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Кузьмич Всеволод 30 2
|Воронин Петр 35 2
|Клименко Герман 31 2
|Тимченко Алексей 9 2
|Казарян Карен 31 2
|Жаров Александр 165 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Лигачев Глеб 60 2
|Эпштейн Герман 27 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Буянов Максим 3 2
|Волин Алексей 113 2
|Ягнятинский Евгений 32 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Натрусов Артем 121 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Безруков Андрей 26 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Борзов Максим 2 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Левова Ирина 18 1
|Соколов Алексей 121 1
|Жунич Марина 5 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Карев Аркадий 12 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 9
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767940, в очереди разбора - 671625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767940, в очереди разбора - 671625.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru