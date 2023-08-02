TeamIdea предложит рынку платформу бизнес-аналитики «Дельта BI»

TeamIdea, российская ИТ-компания (мультивендорный ИТ-интегратор), займется продвижением, продажей и внедрением системы аналитики «Дельта BI». Импортонезависимое решение способно заменить продукты глобальных поставщиков — Tableau, QlikTech и Microsoft, утверждают в компании.

TeamIdea предложит «Дельту BI» заказчикам из сфер электронной коммерции, складской логистики, оптовой и розничной торговли, а также производства — областях, в которых компания обладает сильнейшими компетенциями. Для крупных корпоративных клиентов внедрение «Дельта BI» — возможность сохранить привычный уровень работы с данными при переходе на платформу, независимую от глобальных ИТ-поставщиков.

«Дельта BI» — это платформа расширенной аналитики, объединяющая в одном решении инструменты Business Analytics, Data Preparation и Data Science. Система позволяет консолидировать данные из разнообразных источников — как внутренних, так и внешних. Платформа дает возможность демократизировать доступ к данным в компании: сотрудники могут своими силами настраивать дашборды и ETL-процессы. Для работы с системой не требуются продвинутые навыки программирования.

Кроме того, в «Дельта BI» доступны инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта. А в последнем релизе «Дельта BI» — также встроенный интерфейс Excel, инструмент Solve для проведения матричного анализа «что если», коннектор ClickHouse для бесшовного взаимодействия с аналитической СУБД, а также другие программные инструменты.

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«Соглашение с таким опытным интегратором как TeamIdea позволит нам выйти на новых пользователей и сегменты рынка. Крупные компании получат доступ к инструментам аналитики, не уступающим зарубежным аналогам. Увеличение количества пользователей и получение новой обратной связи поможет нам быстрее и эффективнее развивать продукт в востребованном рынком ключе», — сказал Максим Хорин, архитектор системы «Дельта BI».

«В настоящий момент фокус нашей компании направлен на осуществление бережного перехода на “импортонезависимые” решения на базе отечественного и дружественного ПО в сотрудничестве с лидерами российской отрасли информационных технологий. “Дельта BI” — надежный высокотехнологичный инструмент, который способен решить многие критически важные бизнес-задачи наших заказчиков», — сказал Сергей Петров, директор по развитию бизнеса TeamIdea.