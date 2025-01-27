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Индексная книга (каталог) CNews*
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Data Preparation подготовка данных



27.01.2025 Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15% 1
19.08.2024 «Достависта» переходит на платформу бизнес-аналитики «Дельта BI» 1
16.08.2023 «Дельта BI» запустила партнерскую программу 1
03.08.2023 Команда из SAS присоединилась к Axenix 1
02.08.2023 TeamIdea предложит рынку платформу бизнес-аналитики «Дельта BI» 1
27.06.2023 Модернизирована импортонезависимая система расширенной аналитики «Дельта BI» 1
31.05.2023 GlowByte предложит бизнесу отечественную платформу бизнес-аналитики «Дельта BI» 1
28.03.2023 Как получить экономический эффект от внедрения ИИ 1
17.05.2021 Клиенты «Корус консалтинг» смогут эффективнее управлять данными с помощью платформы Informatica 1
03.04.2017 Oracle подтвердила соответствие решений Public Cloud требованиям ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Data Preparation и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce.com - Tableau Software 110 4
Qlik - QlikTech 160 4
Microsoft Corporation 24632 3
Корус Консалтинг ГК 1217 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
Yandex - Яндекс 7353 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Oracle Corporation 6692 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 209 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Informatica 126 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
RAD Academy - Русская Академия Дизайна 2 1
TeamIdea - Тимидея Групп 23 1
Accenture plc 682 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 1
SAS Institute 971 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
OpenAI 219 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7317 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром нефть 619 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 52 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4679 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 7
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 624 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24145 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 331 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5319 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5353 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15730 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1020 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3850 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11366 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1141 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12027 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1596 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5301 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5782 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20806 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 1
Оцифровка - Digitization 4546 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2191 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3160 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 291 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1204 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7385 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 158 1
Data Governance - Руководство данными 118 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2994 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4106 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2123 1
Navicon - Дельта BI 15 4
OpenAI ChatGPT 343 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 140 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
Microsoft Office 3737 2
Python - высокоуровневый язык программирования 933 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
NVision Барьер 648 1
Oracle Fusion ERP 59 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
HPE Intelligent Data Platform - HPE Data Management Framework 6 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 23 1
Informatica Data Quality 7 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
Oracle Public Cloud 13 1
МТС ИИ - MTS AI - TenVision 4 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 15 1
Microsoft Office Excel 1198 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 246 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
SAS ID - SAS Intelligent Decisioning 4 1
Axenix - СКОРАКС - Универсальная цифровая платформа 4 1
МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 12 1
Oracle Taleo Cloud Service 25 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии - РН-СИМТЕП 1 1
Хорин Максим 4 4
Галкин Николай 104 1
Свердлов Алексей 19 1
Лихницкий Павел 55 1
Иванов Максим 10 1
Щиров Илья 45 1
Лебедев Артемий 99 1
Вертоградов Владимир 27 1
Бугаенко Андрей 13 1
Алешкин Сергей 65 1
Мартынов Родион 3 1
Дробышевская Алена 9 1
Буланцев Дмитрий 7 1
Саркисов Артём 2 1
Вишневский Константин 3 1
Граденко Михаил 5 1
Ермилов Дмитрий 2 1
Шихалиев Фрэнк 2 1
Капустина Алена 4 1
Азбуханов Айрат 2 1
Лисовец Валерий 2 1
Симонова Анна 2 1
Александров Михаил 4 1
Ветроградов Владимир 1 1
Иронов Николай 1 1
Таныгина Елена 1 1
Voss Erika - Фосс Эрика 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52127 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 703 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14338 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8401 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13517 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4817 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8661 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5077 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18482 1
Экономический эффект 1067 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3110 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16307 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2758 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6974 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2476 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8041 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4954 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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