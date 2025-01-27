Data Preparation подготовка данных
Data Preparation и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 52 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Хорин Максим 4 4
|Галкин Николай 104 1
|Свердлов Алексей 19 1
|Лихницкий Павел 55 1
|Иванов Максим 10 1
|Щиров Илья 45 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Вертоградов Владимир 27 1
|Бугаенко Андрей 13 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Мартынов Родион 3 1
|Дробышевская Алена 9 1
|Буланцев Дмитрий 7 1
|Саркисов Артём 2 1
|Вишневский Константин 3 1
|Граденко Михаил 5 1
|Ермилов Дмитрий 2 1
|Шихалиев Фрэнк 2 1
|Капустина Алена 4 1
|Азбуханов Айрат 2 1
|Лисовец Валерий 2 1
|Симонова Анна 2 1
|Александров Михаил 4 1
|Ветроградов Владимир 1 1
|Иронов Николай 1 1
|Таныгина Елена 1 1
|Voss Erika - Фосс Эрика 1 1
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